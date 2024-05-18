Şamil Tayyar: Mafya devlete operasyon çekiyor

AKP’li eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası yaşananları, “mafyanın devlete karşı operasyonu” olarak nitelendirdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dosyada ‘M7’ ve ‘Ü5’ koduyla iki ayrı gizli tanık olduğunu belirterek, “İddianamenin ve gizli tanık ifadelerinin hiçbir yerinde tek bir siyasinin adı da iması da yok” dedi.

“O halde bunun 17 Aralık’la ne tür benzerliği var?” diye soran Tayyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fitili ateşleyen bizatihi Ayhan Bora Kaplan. İlişkili olduğu yargı ve emniyet içindeki dostlarına mesaj gönderiyor: ‘Yanarsam siz de yanarsınız.’

Ve strateji ilk duruşmada sahneleniyor. Kaplan duruşmada ‘önüme 40-50 isim kondu’ diyor ama isim vermiyor. Oysa ilk ifadesinde bu yok.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI Serdar Sertçelik'in ifadeleri ve Ankara Emniyeti'ndeki soruşturma hakkında neler biliyoruz?

“1 ay önceki bu ifade medyada da karşılık bulmuyor. Ta ki yurtdışına kaçırılan gizli tanık Serdar Sertçelik’in ikinci dalga operasyonuna kadar.

Sertçelik, Kaplan’ın mahkemede attığı pası gole çevirmek için Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’la yaptığı görüşme kayıtlarını yayınlıyor, Kaplan’ın saygın bir işadamı olduğunu söylüyor, siyasilerin isimlerini zikrediyor.

Tüm darbe senaryoları bu gizli tanığın yurtdışına kaçırıldıktan sonra yaptığı bu görüşmeye dayandırılıyor.”

“Yargı mensupları ve eski polis müdürlerine operasyon hazırlığı vardı”

Yargı muhabiri Alican Uludağ da Tayyar’ı alıntılayarak yaptığım paylaşımda, “Çünkü Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı yargı mensupları ve eski polis müdürlerine operasyon hazırlığı varken, bu karşı kurgu hazırlandı” diye yazdı.

“Bunun arkasındaki aklı hafife almamak gerek” diyen Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin Süleyman Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu ile Bora Kaplan’ın adamlarından Barış Kurt irtibatı ortaya çıkarılsa büyük resmi görecektik. Ama bu yolu kapatmak için sahte darbe kurgusu oluşturuldu. Erdoğan’ın 7 yılda zor kurtulduğu Soylu ve onun arkasındaki MHP ile Pelikancılar eski güçlerini geri almak için bu krizi fırsata çevirdiler. Erdoğan boşuna MİT’i ve İbrahim Kalın’ı devreye sokmadı.”

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Üç sivil ve bir komiser daha gözaltına alındı

Özel: Soylu, Yüce Divan’a çıkmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ayhan Bora Kaplan’la ilişkili olduğunu ve Yüce Divan’a çıkarılması gerektiğini söyledi.

16 Mayıs’ta Sözcü televizyonu yayınında konuşan Özel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu’nun Meclis’te “Benim zamanım geldi. Arkadaşlarla, gençlerle TRT’nin önünde buluşacağım” dediğini aktardı.

TRT’nin önünde sivil kişilere silah dağıtıldığı ve bu kişilerin “Ayhan Bora Kaplan’ın adamları olduğu” konusuna değinen Özel, “Ayhan Bora Kaplan’ın himaye edildiğine ilişkin iddialar çok ciddi. Ve bu süreçte herkes birbirini suçlarken aslında gizli özne diyebileceklerimizden birisi de Soylu” dedi.

Bahçeli: MHP, Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır

Özel, Soylu hakkında fezleke hazırlanması ve dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulmasını önermezseniz, dokunulmazlığını kaldırmazsanız, Meclis’te oluşturulacak komisyon, savcı sıfatı ile gerekeni yapmaz ve Soylu’yu Yüce Divan’ın önüne çıkarmazsanız bu olayın en önemli kısımlarından birinin üstü kapalı kalır.”

Ne olmuştu? 28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasında, ‘örgütün iki numarası’ olmakla suçlanan ve davada ‘gizli tanık’ olan Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe takılı halde ev hapsinde olmasına rağmen yurtdışına çıkmıştı. Serdar Sertçelik, Ankara Organize Şube’de baskı altında adına gizli tanık ifadesi hazırlandığını, bu ifade üzerinden AKP ve MHP’ye kumpas kurulmak istendiğini öne sürmüştü. Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube’de görevli komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik, 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonu yönetmiş, diğer isimler de operasyonda yer almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından resen başlattığı soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta dört Emniyet mensubu gözaltına alınmış, evlerinde arama yapılmıştı. Başsavcılık, 16 Mayıs’ta üç sivil kişi ve bir komiserin daha gözaltına alındığını duyurmuş, toplam gözaltı sayısı 5’i Emniyet mensubu, 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükselmişti. Aynı gün, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığı, soruşturma kapsamında halen yedi kişinin gözaltında olduğu ve şüphelilerle ilgili MASAK raporu temin edildiği açıklanmıştı.

(VC)