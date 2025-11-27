ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 22:44
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 23:53
1 dk Okuma

Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları"

Şamil Tayyar perşembe akşam saatlerinde, İmralı'ya giden TBMM heyeti üyelerinin notlarından derlediğini söyleyerek X hesabından yayımladığı Öcalan'la görüşmeye ilişkin paylaşımını dolaşımdan kaldırdı. Ancak bu paylaşımın görüntü kayıtları dolaşımda. Okurların bilgisine sunuyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları"
Abdullah Öcalan İmralı Adası'nda/Fotoğraf: HDP İmralı Heyeti, 2014

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından pazartesi günü İmralı'ya giden "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun görevlendirdiği heyet  üyelerinin ziyaret sonrası Öcalan'la görüşme "notlarını" partilerine ulaştırdıklarını, DEM Parti'nin ayrıca Kandil ve YPG'ye de "mesajları iletti[ğini]", MİT'in de "devletin zirvesine tutanakları götürdü[ğünü]" duyurdu.

Tayyar bunun ardından "Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları[nın] da günışığına çıkmaya başladı[ğını]" ifade ederek, bu notlardan edindiğini ima ettiği kimi "bilgileri" paylaştı.

Tayyar'ın açıklamaları büyük bir hızla, dijital haber mecralarında alıntılanmaya devam ederken haberin kaynağına ulaşmak isteyenler bu paylaşımların Tayyar'ın hesabından kaldırıldığını gördüler.

Tayyar'ın hesabından bu "bilgiler"in neden dolaşımdan kaldırdığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Halen dolaşımda olan bu paylaşımların sahiciliğine ilişkin olarak heyet üyeleri de olumlu ya da olumsuz bir açıklamada bulunmadılar.

Okurların bu aşamada, dolaşımdaki bilgileri kendi kanaat ve yorumlarına dayanarak değerlendirmeleri için Tayyar'ın sosyal medya hesabından kaldırdığı "notları"nın Halk TV sayfasındaki görüntülerini paylaşıyoruz.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu imralı adası Abdullah Öcalan İmralı görüşme notları
