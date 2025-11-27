Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları"

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından pazartesi günü İmralı'ya giden "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun görevlendirdiği heyet üyelerinin ziyaret sonrası Öcalan'la görüşme "notlarını" partilerine ulaştırdıklarını, DEM Parti'nin ayrıca Kandil ve YPG'ye de "mesajları iletti[ğini]", MİT'in de "devletin zirvesine tutanakları götürdü[ğünü]" duyurdu.

Tayyar bunun ardından "Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları[nın] da günışığına çıkmaya başladı[ğını]" ifade ederek, bu notlardan edindiğini ima ettiği kimi "bilgileri" paylaştı.

Tayyar'ın açıklamaları büyük bir hızla, dijital haber mecralarında alıntılanmaya devam ederken haberin kaynağına ulaşmak isteyenler bu paylaşımların Tayyar'ın hesabından kaldırıldığını gördüler.



Tayyar'ın hesabından bu "bilgiler"in neden dolaşımdan kaldırdığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Halen dolaşımda olan bu paylaşımların sahiciliğine ilişkin olarak heyet üyeleri de olumlu ya da olumsuz bir açıklamada bulunmadılar.

Okurların bu aşamada, dolaşımdaki bilgileri kendi kanaat ve yorumlarına dayanarak değerlendirmeleri için Tayyar'ın sosyal medya hesabından kaldırdığı "notları"nın Halk TV sayfasındaki görüntülerini paylaşıyoruz.

(AEK)