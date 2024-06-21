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Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 10:47
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 10:54
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Şamil Tayyar'dan vergi paketi çıkışı: Neredeyse nefes bile vergiye tabi

Bayram tatili sonra Meclis’e gelecek vergi paketine AKP içinden tepki geldi. Şamil Tayyar "Artan huzursuzluk zirve yapar" diyerek iktidarı uyardı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Şamil Tayyar'dan vergi paketi çıkışı: Neredeyse nefes bile vergiye tabi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kurban Bayramı tatili sonrası Meclis’e getireceği son 20 yılın en geniş vergi paketine AKP içinden eleştiri sesleri yükseldi.

Eski milletvekili Şamil Tayyar paketin halk arasında artan huzursuzluğu pekiştireceği görüşünü dile getirdi. Tayyar ‘yeni vergi sisteminin’ hayli can sıkıcı düzenlemeler içerdiğini belirterek şunları kaydetti:

Ekonomi yönetiminin ‘vergi adaleti’ olarak sunduğu bu düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor.

Sanki kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor. Ekonomi bürokrasisinin şekillendirdiği bu vergi paketi, mecliste yeniden düzenlenmezse, hayat pahalılığı ve derin yoksulluk nedeniyle artan toplumsal huzursuzluk, zirve yapar.

Elbette bunun siyasi komplikasyonları olur.

Belli ki ekonomi bürokrasisi, masa başında oturmuş, kesip biçiyor, alıyor satıyor, t cetvelini eğip büküyor, rakamları toplayıp çıkarıyor. Kararların odağı ‘insani’ değil ‘istatistiki’ veriler.

Eğer bu hoyratlık, seçime hayli vakit olduğu düşüncesinden kaynaklanıyorsa, uyarayım, bu gidişata 10 yıl da yetmez.

Rakamları denkleştirseniz bile ameliyat masasında bıraktığınız hastayı nasıl hayata döndüreceksiniz?

Tatil sonrası meclis gündemine getirilecek bu bürokratik vergi taslağına, siyasi elin mutlaka değmesi lazım.

Küçük bir uyarı, bir kenarda dursun.

(HA)

vergi
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