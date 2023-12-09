Sami Tan: Urfa'da Kürt Dili ve Kültürü Derneği için başvuru yaptık, bekliyoruz

Kürtçe Dil Bilimci Sami Tan, Urfa'da Kürt Dili ve Kültürü Derneği için resmi başvuruyu tamamladıklarını duyurdu.

Samit Tan, Urfa'da bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü derneğin içinden çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tan, Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Me li Rihayê ji bo Komeleya Çand û Zimanê Kurdî serîlêdana xwe kir. Em li benda encamê ne. (Urfa'da Kürt Dili ve Kültürü Derneği başvurusunu yaptık. Sonucunu bekliyoruz)" dedi.

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