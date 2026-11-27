Barış sürecinin başlangıcından bugüne toplumsal destek ve sürece duyulan güven nasıl değişti, çatışmasızlık insanların gündelik hayatlarına nasıl yansıdı? Siyasi müzakerelerin ağır ilerlediği bir dönemde toplum barışın inşasında nasıl bir rol üstlenebilir?

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER) Genel Koordinatörü Yüksel Genç, son saha araştırmalarının bulguları ışığında bu soruları yanıtladı; barış ile demokratikleşme arasındaki ilişkiyi ve barışın toplumsallaşmasının önündeki engelleri bianet’e anlattı.

Genç, barışa yönelik toplumsal desteğin varlığını koruduğunu ancak sürecin başarıya ulaşacağına ilişkin kanaatin daha ihtiyatlı, sorgulayıcı ve koşullu bir nitelik kazandığını söyledi.

“Barışın toplumsallaşması, toplumun müzakere sürecine dışarıdan destek vermesi değil, kendi talepleriyle barışın kurucu aktörü haline gelmesidir.”

“Belirsizliğin uzunluğu da süreci çürütür”

SAMER’in Kasım 2026’da gerçekleştirdiği bölge araştırmasında katılımcıların yüzde 35,8’i süreci başarılı, yüzde 25,1’i başarısız bulurken yüzde 39,2’si kararsız olduğunu belirtti.

Genç, kararsızlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kararsızları doğrudan sürece karşı olan bir kesim olarak değerlendirmek doğru değildir. Bu kesim, aynı zamanda sürecin somut gelişmelerine göre tutumunu değiştirebilecek bir toplumsal potansiyele işaret etmektedir.”

Araştırmada sürecin başarılı ilerlemediğini düşünenlerin öne çıkan gerekçeleri ise şöyle:

Somut adımların atılmaması: Yüzde 35,4

Sürecin samimi ve güvenilir bulunmaması: Yüzde 19,9

Sürecin yavaş ilerlemesi: Yüzde 17,3

Genç, toplumsal memnuniyetsizliğin temelinde yalnızca sürecin yavaşlığının değil, siyasi iradeye, samimiyete ve sonuç üretme kapasitesine ilişkin soru işaretlerinin de bulunduğunu belirtti.

SAMER’in önceki araştırmalarıyla Kasım 2026 verilerini karşılaştıran Genç, sürecin başlangıcındaki barış beklentisi ve ihtiyatlı iyimserliğin ardından güven ve uygulama sorunlarının belirginleştiğini, son araştırmada ise beklenti, kararsızlık ve güven arayışının iç içe geçtiğini söyledi.

“Barış süreçlerinde toplumsal beklenti belirli bir süre boyunca söylemler ve niyetler üzerinden taşınabilir. Ancak bu beklenti somut gelişmelerle desteklenmediğinde yerini yorgunluğa, güvensizliğe ve giderek artan bir belirsizliğe bırakabilir. Belirsizliğin uzunluğu da süreci çürütür.”

Çatışmasızlığın ötesinde barış talebi

Çatışmasızlığın en önemli ve doğrudan sonucunun ölümlerin durmuş olması olduğunu belirten Genç, son on yılda artan içe kapanma, baskı, korku ve güvensizlik atmosferinin tümüyle ortadan kalkmadığını ancak insanların gündelik hayatlarında bir miktar rahatlama yaşadığını söyledi.

“Ancak bu rahatlamanın henüz toplumsal refaha ve güçlü bir gelecek güvencesine dönüştüğünü söylemek mümkün değil. Nitekim son araştırmamızda ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluğun toplumun en temel sorunları olarak öne çıkması da bununla doğrudan ilişkili.”

Genç, özellikle Batı illerinde politik saiklerle gerçekleştiği düşünülen gözaltı operasyonlarının, YENİ Parti ve CHP’li belediyelere yönelik uygulamaların hukuki güvenceden yoksunluk hissini canlı tuttuğunu ifade etti.

Kürt illeri ile Türkiye’nin batısındaki barış beklentilerini karşılaştırırken keskin bir coğrafi ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Genç, Batı’nın homojen bir toplumsal kategori olmadığını, Kürt nüfusun çok büyük bir bölümünün artık Batı illerinde yaşadığını hatırlattı.

“Batı’da yaşayan Türk çoğunluk açısından barış süreci daha çok çatışmaların sona ermesi, silahsızlanmanın tamamlanması ve ölümlerin kalıcı biçimde durması gibi negatif barış parametreleri üzerinden takip ediliyor.”

Yüksel Genç

Genç, Batı’da ekonomik refah, istikrar, demokratikleşme ve hukuk devleti beklentilerinin de belirgin olduğunu söyledi.

"Bölge illerinde ise ekonomik refah, hukuki güvenceler ve demokratikleşme beklentilerinin yanı sıra, daha özgül ve tarihsel talepler öne çıkıyor. Anadilinde eğitim ve anadili haklarının tanınması, Kürt kimliğinin anayasal ve hukuki düzeyde güvence altına alınması, eşit yurttaşlık ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi bu beklentilerin başında geliyor.”

Genç, bölge araştırmasına katılanların üçte ikisinin barış sürecinin başarısını anadil ve kimlik haklarının tanınması üzerinden değerlendirdiğini belirtti.

Ortak toplumsal barış zemininin güçlenmesinin farklı talepleri birbirine rakip görmekten değil, eşit yurttaşlık ve demokratik bir gelecek perspektifi içinde karşılayabilmekten geçtiğini söyleyen Genç, barışı şöyle tarif etti:

Barışın gerçek karşılığı, insanların yalnızca ölme korkusu taşımadığı değil, aynı zamanda özgürce yaşayabildiği, geçimini sağlayabildiği ve geleceğini güvenle kurabildiği, kimlik haklarını güvenceye aldığı bir toplumsal düzenin oluşmasıdır.

“Ne barış mücadelesiz mümkün ne demokrasi”

Barış ve demokrasinin zaman zaman birbirinin karşısına konumlandırılmasını eleştiren Genç, iki süreç arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı:

“Barış, demokratikleşmenin gerek şartıdır ama yeter şartı değildir. Barışın demokratikleşme açısından gerçek bir kazanıma dönüşmesini sağlayacak olan, bu zeminin sahiplenilmesi ve demokratik kurumların, hakların ve mekanizmaların güçlendirilmesidir. Demokrasi barış olmadan mümkün değil; barışın kalıcılaşması da demokrasi olmadan mümkün değil.”

Mevcut çatışma çözümü pratiğinin siyasal alanı daraltan ve hukuki güvenceleri zayıflatan yönleri olduğunu belirten Genç, bu olumsuzlukların barış sürecinin bütünüyle mahkûm edilmesinin ya da demokratikleşme taleplerinin ertelenmesinin gerekçesi yapılmasına karşı çıktı.

Selahattin Demirtaş’ın açıklaması ve siyasi partilerin komisyona katılımı etrafındaki tartışmaların da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:

“Aslında içinde yaşadığımız düzende ne barış mücadelesiz mümkün ne demokrasi. Ayrıca ne barış ne de demokrasi örgütlü toplumsal talep ve sahiplenme olmadan inşa edilebilir.”

İktidarın, muhalefetin ve DEM Parti’nin sorumlulukları

Genç, iktidarın başlangıçtan itibaren süreci büyük ölçüde kapalı devre yürütmeyi tercih ettiğini, son bir yılda barışı sahiplenen söylemlerini artırmasına rağmen bu söylemlerin gerektirdiği demokratik ve hukuki adımları aynı ölçüde hayata geçirmediğini belirtti:

“Bir anlamda sürecin toplumsallaştırılması yerine toplumsuzlaştırılması, güven üretmesi yerine güvensizleştirilmesi, siyasallaşması yerine siyasetsizleştirilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Oysa iktidarın en önemli sorumluluğu, kendi seçmenine barışın neden gerekli olduğunu anlatmanın ötesinde, barışın gerektirdiği demokratik dönüşümün önünü açmak ve bunu uygulamalarıyla göstermek.”

Muhalefetin sürecin kapalı yürütülmesine, hukuki güvencelerin zayıflamasına ve demokratik alanın daralmasına ilişkin eleştirilerini de değerlendiren Genç, şunları söyledi:

Ancak bu sorunların sürece hiç dahil olmamanın veya etkili bir toplumsal ve siyasal inisiyatif geliştirmemenin gerekçesine dönüşmesi de barışın toplumsallaşmasına katkı sunmuyor.

Genç, siyasi partilerin kendi seçmenlerinin önyargıları ve korkularıyla yüzleşmesi, demokratikleşme ve hukuki güvenceler konusunda somut adımlar atması, ekonomik kriz ve eşitsizlik gibi gündelik sorunların çözümünü barış perspektifinin bir parçası haline getirmesi gerektiğini belirtti.

“Sonuçta barışın toplumsallaşması sorumluluğu yalnızca Kürt siyasi hareketine veya barışı doğrudan talep eden toplumsal kesimlere bırakılamaz.”

DEM Parti’nin sürecin en fazla sorumluluk üstlenen aktörlerinden biri olduğunu belirten Genç, partinin yüzlerce halk toplantısı düzenlediğini, sürece ilişkin sınırlı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasında ve sürecin toplumsal meşruiyetinin korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Barışın toplumsallaşması yalnızca toplumu süreç hakkında bilgilendirmek, sürece destek vermeye çağırmak değildir. Aynı zamanda toplumsal talepleri örgütlemek, farklı kesimlerin sürece katılımını sağlamak ve bu talepleri siyasal müzakerenin konusu haline getirebilmektir."

Genç, DEM Parti’nin taşıdığı sorumluluk ve sahip olduğu toplumsal imkânlarla orantılı ölçüde inisiyatif geliştiremediğini belirtti:

Kendi tabanının desteğini daha güçlü bir toplumsal mobilizasyona dönüştürmekte, Batı’daki farklı toplumsal kesimlerle kalıcı ittifaklar kurmakta ve barışı ortak bir toplumsal mücadele zeminine taşımakta belli oranlarda zayıf kaldı.

Barışın yalnızca Kürt meselesinin çözümüne indirgenmediği, herkesin gündelik hayatında karşılık bulduğu bir toplumsal dönüşüm perspektifinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Genç, DEM Parti’nin bu konudaki söylemlerini somut politikalara dönüştürmekte zayıf kaldığını ifade etti.

Sivil toplumun bağımsız barış gündemi

Barışın toplumsallaşmasının siyasi sürecin ilerlemesinin de önemli bir önkoşulu ve güvencesi olduğunu belirten Genç, özellikle müzakerelerin ağır ilerlediği dönemlerde toplumsal barış dinamiklerinin önem kazandığını söyledi:

“Yerel inisiyatifler, sivil toplum örgütleri, kadın hareketi, emek örgütleri, meslek kuruluşları, akademi ve farklı toplumsal kesimler arasındaki diyalog, siyasi sürecin açamadığı alanları açabilir; toplumsal güveni yeniden üretebilir ve siyasi aktörler üzerinde demokratikleşme yönünde bir toplumsal talep oluşturabilir.”

Ancak Genç, “Siyasi iradenin ve hukuki adımların yerini toplumsal çaba alamaz” diyerek siyasi aktörlerin sorumluluğunu da vurguladı.

Geçmiş barış girişimleriyle karşılaştırıldığında bugün sivil toplumun inisiyatif alma kapasitesinin önemli ölçüde sınırlı olduğunu belirten Genç, bunun nedenleri arasında son on yılda örgütlenme alanının daralmasını, baskı ve kriminalizasyon kaygılarının artmasını ve mevcut sürecin kapalı bir müzakere anlayışıyla yürütülmesini gösterdi.

Genç, Kürt illerindeki sivil toplumun önemli bir bölümünün siyasi gelişmelere ve aktörlerin tutumlarına bağlı hareket etmek durumunda kaldığını, Türkiye’nin batısında ise barış talebini geniş toplumsal kesimlere taşıyabilecek, sürekliliği olan ortak bir örgütlenme ve mücadele zemininin yeterince oluşmadığını söyledi.

İki coğrafyadaki sivil toplumun ortaklaşabileceği bir barış gündeminin henüz güçlü biçimde kurulamadığını belirten Genç, şunları söyledi:

Bence bugün ihtiyaç duyulan şey, barış sürecini siyasi aktörlerin inisiyatifine bırakan bir sivil toplum değil; kendi gündemi, talepleri ve örgütlü gücüyle sürecin yönünü etkileyebilen bir sivil toplumdur.

(NÖ)