SAMER’den “Ailem Güvende” analizi: Kim korunuyor?

SAMER Saha Araştırmaları Merkezi, 13-21 Eylül 2026 arasında X’te paylaşılan 1300 tweeti inceleyerek “Ailem Güvende Operasyonları Üzerine Sosyal Medya Paylaşımlarının Analizi” başlıklı bir rapor hazırladı.

Çalışmada paylaşımlar; mizah ve ironi, dış tepkiler, din ve ahlak söylemi, kadınların ve çocukların güvenliği, etnik kimlik ve siyasi temsil, gündelik yaşam, özel hayat, operasyonlara destek ve geçim koşulları başlıklarında değerlendirildi.

Aynı ifade, iki karşıt anlam

Rapora göre “ailem güvende” ifadesi sosyal medyada ortak bir anlam taşımıyor. Operasyonları destekleyenler ifadeyi aile yapısının ve toplumsal değerlerin korunmasıyla ilişkilendirirken, eleştirel paylaşımlarda aynı söz ironiyle güvensizlik, adaletsizlik ve siyasi sorumluluk tartışmasına dönüştü.

“Neyse ki bütün gayleri topladılar da, ailem güvende” gibi paylaşımların, LGBTİ+ görünürlüğünün azaltılmasıyla toplumun gündelik güvenlik sorunlarının çözülmesi arasında kurulan ilişkiyi sorguladığı belirtildi.

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Kadınlar ve çocuklar üzerinden güvenlik eleştirisi

Raporda öne çıkan başlıklardan biri kadın ve çocukların güvenliği oldu. Bazı kullanıcılar LGBTİ+’lara yönelik operasyonları kadın cinayetleri, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve çocuk işçiliğiyle karşılaştırdı.

SAMER’e göre bu paylaşımlarda temel soru, devletin güvenlik politikalarında “kimin ve neyin korunmaya değer görüldüğü” etrafında şekillendi.

Bir paylaşımda, “Kadınların ve çocukların güvende olmadığı bir yerde, aile de güvende değildir” denilirken, bir başka kullanıcı “ailem güvende değil, fail erkekler güvende” ifadesini kullandı.

Özel hayat ve müdahalenin sınırları

Eleştirel paylaşımlarda özel hayat ve bireysel özgürlükler de öne çıktı. Bazı kullanıcılar, bir gösteriyi ya da yaşam biçimini kişisel olarak benimsememek ile bunun yasaklanmasını veya kişilerin tutuklanmasını desteklemek arasında ayrım yaptı.

SAMER, bu yaklaşımın kişisel beğeni ile hak ve özgürlüklere ilişkin tutumun aynı olmak zorunda olmadığını gösterdiğini belirtti.

Destekleyenlerden daha kapsamlı yasak talepleri

Operasyonları destekleyen paylaşımlarda aile, “toplumsal devamlılığın ve ahlaki düzenin temeli” olarak tanımlandı.

Bazı kullanıcılar operasyonları yeterli bulmazken, LGBTİ+ derneklerinin kapatılmasını, LGBTİ+ örgütlenmesinin suç sayılmasını ve daha kapsamlı yasaklar getirilmesini talep etti.

Raporda bazı paylaşımlarda LGBTİ+’ların “ruh hastası” ve “sapkın” gibi ifadelerle damgalandığı, sınır dışı edilme ve toplumdan dışlanma çağrıları yapıldığı da kaydedildi.

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Ekonomik güvensizlik de gündemde

Geçim koşulları da “aile güvenliği” tartışmasının parçası oldu. Bazı kullanıcılar güvenliği gelir, beslenme, eğitim ve barınma olanaklarıyla ilişkilendirdi.

“Asgari ücret açlık sınırının altındayken aile güvende değildir” ve “Ailem param olmadan tam güvende sayılmaz” ifadeleriyle ekonomik koşullara dikkat çekildi.

"Güvenlik söylemi daha geniş bir tartışmaya dönüştü"

SAMER’e göre “Ailem Güvende” söylemi sosyal medyada yalnızca aile ve ahlakın korunmasına ilişkin bir güvenlik politikası olarak algılanmadı.

Tartışma; kadınların ve çocukların şiddetten korunması, cezasızlık, özel hayata müdahale, örgütlenme ve ifade özgürlüğü, ekonomik güvence ve devletin öncelikleri gibi başlıklara yayıldı.

Raporun temel çıkarımı, “aileyi koruma” söylemi ile farklı toplumsal kesimlerin kendilerini fiilen güvende hissetmesi arasında belirgin bir mesafe bulunduğu yönünde oldu.

(NÖ)