ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.10.2026 13:54 31 Ekim 2026 13:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.10.2026 14:04 31 Ekim 2026 14:04
Okuma Okuma:  5 dakika

SAMER raporu: MESEM tartışmalarında çocuk emeği, eğitim ve güvenlik

SAMER'in 1446 X paylaşımını inceleyen raporu, MESEM ve çocuk işçiliği tartışmalarında meslek edinme, gelir ve gelecek beklentilerinin; eğitimden uzaklaşma, şiddet, ekonomik zorunluluk ve çocukluk hakkıyla karşı karşıya geldiğini ortaya koydu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SAMER raporu: MESEM tartışmalarında çocuk emeği, eğitim ve güvenlik
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER), çocuk işçiliği ve Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) ilişkin sosyal medya tartışmalarını inceleyen “X Paylaşımlarında Çocuk İşçiliği ve MESEM” başlıklı raporunu yayımladı.

Araştırmada, 11 Şubat 2025 ile 26 Ekim 2026 arasında X’te yayımlanan 1446 paylaşım incelendi. Çocuk işçiliği ve MESEM’e ilişkin görüşler, kişisel deneyimler, kurumsal açıklamalar ve olay aktarımları tematik olarak değerlendirildi.

Rapor, araştırmanın bir kamuoyu yoklaması olmadığını özellikle belirtiyor. Bulguların yalnızca incelenen paylaşımlardaki anlatıları yansıttığı, toplumdaki görüşlerin yaygınlığı konusunda bir ölçüm sunmadığı vurgulanıyor.

MESEM nedir?
MESEM nedir?
5 Aralık 2025

“Okumak mı, çalışmak mı?” ikiliğine sığmıyor

Rapora göre erken yaşta çalışmayı destekleyen paylaşımlarda meslek edinme, gelir elde etme ve gelecekte iş bulabilme beklentisi öne çıkıyor.

Bazı kullanıcılar uzun süre eğitim görmenin güvenli bir gelecek sağlamadığını savunurken, erken yaşta meslek öğrenmenin gençler için alternatif oluşturduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte rapor, tartışmanın yalnızca “okumak mı, çalışmak mı?” karşıtlığı üzerinden kurulmadığını belirtiyor. Bazı paylaşımlarda hem meslek edinme hem de okulda kalma destekleniyor. Araştırmacılara göre burada temel soru, mesleki deneyimin eğitimle nasıl ilişkilendirildiği, çocuğun ne kadar dinlenebildiği ve çalışma yükünün ne olduğu.

MESEM’li gençler: Bize neden haklarımızı öğretmiyorlar?
MESEM’li gençler: Bize neden haklarımızı öğretmiyorlar?
8 Temmuz 2026

Yoksulluk çocuğun “tercihini” sınırlıyor

Araştırmada öne çıkan başlıklardan biri de çocukların çalışmasının ne ölçüde özgür bir tercih olduğu.

Raporda yer verilen kişisel anlatılarda, ailelerin ekonomik koşulları nedeniyle çocuk yaşta çalışmak zorunda kaldığını söyleyenler bulunuyor.

Çocukken çalıştığını belirten bir kullanıcı deneyimini, “Meslek ediniyorsun ama edinene kadar öyle bir eziliyorsun ki çocukluğun, gençliğin her şeyin elinden alınıyor” sözleriyle anlatıyor.

Rapor, bu tür deneyimlerin bütün çalışan çocuklara genellenemeyeceğini ancak “çocuk çalışmak istiyor” ifadesinin hangi ekonomik koşullar altında ortaya çıktığının sorgulanması gerektiğini belirtiyor.

İşyerinde şiddet: “Utancımdan babama söyleyememiştim”

İncelenen paylaşımlarda çocukların işyerlerinde karşılaştığı şiddet de önemli bir yer tutuyor.

Rapora göre anlatılar yalnızca fiziksel şiddeti değil; aşağılama, küfür, korku, itiraz edememe ve yaşananları aileye anlatamama gibi deneyimleri de içeriyor.

Çocuk yaşta bir atölyede çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, kalfasının kendisine elektrik verdiğini ve yaşadıklarını “utancından” babasına anlatamadığını aktarıyor.

Başka bir paylaşımda ise 14 yaşındaki bir çırağın ustası tarafından ensesine vurulduğu anlatılıyor.

Araştırma, bu aktarımların rapor tarafından bağımsız olarak doğrulanmış vakalar değil, sosyal medyada paylaşılan deneyim ve tanıklıklar olduğunu özellikle belirtiyor.

"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"
"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"
1 Mayıs 2026

MESEM tartışmasının merkezinde: Öğrenci mi, çalışan mı?

Rapora göre MESEM hakkındaki tartışmanın temel ayrımlarından biri çocukların öncelikle “öğrenci” mi yoksa “çalışan” mı kabul edildiği.

MESEM’i destekleyen paylaşımlarda meslek edinme, gelir, sigorta, diploma ve iş deneyimi programın avantajları arasında gösteriliyor.

Eleştirel paylaşımlarda ise çocukların fiilen üretime katılması, haftanın büyük bölümünü işyerinde geçirmesi, çalışma koşulları ve ucuz emek tartışması öne çıkıyor.

Rapora göre bir programın “eğitim” olarak adlandırılması, tek başına çocuğun eğitim ve korunma hakkının sağlandığını göstermiyor.

Araştırmacılar, değerlendirmede çocuğun resmi statüsünün yanı sıra gerçekte hangi işi yaptığına, ne kadar süre çalıştığına ve hangi koşullarda öğrenim gördüğüne bakılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Ücret tek başına güvenli çalışma anlamına gelmiyor

Paylaşımlarda ücret de MESEM ve çocuk işçiliği tartışmasının başlıklarından biri.

Çalışmayı destekleyen anlatılarda para kazanmak bağımsızlık ve emeğin değer görmesi olarak sunulurken, eleştirel paylaşımlarda ücretin çalışma koşullarını tek başına açıklamadığı ifade ediliyor.

Raporda, çalışma saatleri, dinlenme süresi, sigorta, iş güvenliği ve ücretin düzenli ödenip ödenmediğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Araştırma, öğrencilik statüsü ile fiilen çalışmanın yarattığı gerilime de dikkat çekiyor. Rapora göre tartışmalardaki temel sorulardan biri, öğrencilik statüsünün çocuğu koruyup korumadığı ya da emeğinden doğan hakları talep etmesini zorlaştırıp zorlaştırmadığı.

İki farklı “gelecek güvencesi”

SAMER, incelenen paylaşımlarda çocuk emeğine ilişkin iki farklı güvence anlayışının karşı karşıya geldiği sonucuna varıyor.

Bir yaklaşım güvenli geleceği erken yaşta meslek edinme, gelir elde etme ve iş piyasasında yer bulma üzerinden tanımlıyor.

Diğer yaklaşım ise güvenceyi çocuğun eğitimden kopmaması, şiddetten korunması, çocukluğunu yaşayabilmesi ve çalışma koşullarının kamu tarafından denetlenmesi üzerinden ele alıyor.

Rapora göre bu iki yaklaşım her zaman kesin biçimde birbirinden ayrılmıyor. Meslek edinmeyi destekleyen kişiler çalışma koşullarına itiraz edebiliyor; MESEM’i eleştirenler ise mesleki eğitimin kendisine karşı çıkmayabiliyor.

Araştırmanın temel sonuçlarından biri bu nedenle görüşleri yalnızca “destekleyenler” ve “karşı çıkanlar” olarak ayırmak yerine, desteğin ve itirazın hangi koşullara dayandığını incelemek gerektiği.

MESEM öğrencileri: Şiddet görüyoruz, kaza geçiriyoruz, okula gidemiyoruz
MESEM öğrencileri: Şiddet görüyoruz, kaza geçiriyoruz, okula gidemiyoruz
5 Mayıs 2026

“Çocuğun güvenliği yetişkinin iyi niyetine bırakılamaz”

Raporda, çocukların korunmasının yalnızca aile, usta ya da işletmenin iyi niyetine bırakılamayacağı belirtiliyor.

Çocukların şikâyetlerini iletebileceği, yardım isteyebileceği ve yaşadığı ihlalin sonucunu takip edebileceği açık ve hesap verebilir mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

SAMER, denetimin yalnızca belgelerin kontrolüyle sınırlı kalmamasını; çocuğun yaptığı işin, çalışma süresinin, iş güvenliği koşullarının ve şikâyet mekanizmalarına erişiminin de izlenmesini öneriyor.

Çocukların doğrudan dinlenmesi önerildi

Raporun önerileri arasında çocukların ve gençlerin deneyimlerinin doğrudan araştırılması da bulunuyor.

SAMER’e göre sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi çocukların nasıl temsil edildiğini gösterse de çocuklarla yapılan görüşmelerin yerini tutmuyor.

Araştırmacılar, çocukların görevleri reddedebilme, yardım isteyebilme, kendilerini ilgilendiren kararları anlayabilme ve görüşlerini ifade edebilme imkanlarının da incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Raporda ayrıca:

  • mesleki eğitimin niteliği ile fiili çalışma düzeninin birlikte değerlendirilmesi,

  • ailelerin ekonomik koşullarının görünür hale getirilmesi,

  • ölüm ve yaralanma verilerinin yaş, program ve kaynak bilgileriyle açık biçimde yayımlanması,

  • başarı hikâyelerinin aktarılırken çocuğun eğitim, dinlenme ve güvenlik koşullarının da gösterilmesi

öneriliyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
samer SAMER araştırması çocuk işçiliği MESEM
ilgili haberler
"MESEM'li her 2 öğrenciden 1’i çalıştırılırken yaralandı"
2 Nisan 2026
/haber/mesem-li-her-2-ogrenciden-1i-calistirilirken-yaralandi-318276
“MESEM çocuk işçiliğini kitleselleştirdi”
14 Aralık 2025
/haber/mesem-cocuk-isciligini-kitlesellestirdi-314503
"MESEM çocukları ve gençleri ucuz işgücüne dönüştürüyor"
19 Mayıs 2026
/haber/mesem-cocuklari-ve-gencleri-ucuz-isgucune-donusturuyor-319749
Yusuf Tekin'den MESEM savunması: Kaza ihtimali var diye vazgeçemeyiz
6 Mayıs 2026
/haber/yusuf-tekin-den-mesem-savunmasi-kaza-ihtimali-var-diye-vazgecemeyiz-319369
MESEM'li çocuklar ve gençler 1 Mayıs'ta alanlara çıkıyor
30 Nisan 2026
/haber/mesem-li-cocuklar-ve-gencler-1-mayis-ta-alanlara-cikiyor-319221
MESEM öğrencileri: Şiddet görüyoruz, kaza geçiriyoruz, okula gidemiyoruz
5 Mayıs 2026
/haber/mesem-ogrencileri-siddet-goruyoruz-kaza-geciriyoruz-okula-gidemiyoruz-319337
"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"
1 Mayıs 2026
/haber/mesem-li-arkadasimizin-ustasi-cocuklar-1-mayis-a-gitmesin-diye-ek-mesai-koydu-319217
Kampüste yasak, MESEM'lerde sömürü: Öğrenci Sendikası yeniden örgütleniyor
2 Nisan 2026
/haber/kampuste-yasak-mesem-lerde-somuru-ogrenci-sendikasi-yeniden-orgutleniyor-318273
MESEM’de istismar iddiası: Deliller dosyada, şüpheli yurt dışında
5 Ağustos 2026
/haber/mesemde-istismar-iddiasi-deliller-dosyada-supheli-yurt-disinda-322242
15 yaşındaki MESEM öğrencisinin ölümünde “bilinen tehlike” tartışması
2 Eylül 2026
/haber/15-yasindaki-mesem-ogrencisinin-olumunde-bilinen-tehlike-tartismasi-323048
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"MESEM'li her 2 öğrenciden 1’i çalıştırılırken yaralandı"
2 Nisan 2026
/haber/mesem-li-her-2-ogrenciden-1i-calistirilirken-yaralandi-318276
“MESEM çocuk işçiliğini kitleselleştirdi”
14 Aralık 2025
/haber/mesem-cocuk-isciligini-kitlesellestirdi-314503
"MESEM çocukları ve gençleri ucuz işgücüne dönüştürüyor"
19 Mayıs 2026
/haber/mesem-cocuklari-ve-gencleri-ucuz-isgucune-donusturuyor-319749
Yusuf Tekin'den MESEM savunması: Kaza ihtimali var diye vazgeçemeyiz
6 Mayıs 2026
/haber/yusuf-tekin-den-mesem-savunmasi-kaza-ihtimali-var-diye-vazgecemeyiz-319369
MESEM'li çocuklar ve gençler 1 Mayıs'ta alanlara çıkıyor
30 Nisan 2026
/haber/mesem-li-cocuklar-ve-gencler-1-mayis-ta-alanlara-cikiyor-319221
MESEM öğrencileri: Şiddet görüyoruz, kaza geçiriyoruz, okula gidemiyoruz
5 Mayıs 2026
/haber/mesem-ogrencileri-siddet-goruyoruz-kaza-geciriyoruz-okula-gidemiyoruz-319337
"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"
1 Mayıs 2026
/haber/mesem-li-arkadasimizin-ustasi-cocuklar-1-mayis-a-gitmesin-diye-ek-mesai-koydu-319217
Kampüste yasak, MESEM'lerde sömürü: Öğrenci Sendikası yeniden örgütleniyor
2 Nisan 2026
/haber/kampuste-yasak-mesem-lerde-somuru-ogrenci-sendikasi-yeniden-orgutleniyor-318273
MESEM’de istismar iddiası: Deliller dosyada, şüpheli yurt dışında
5 Ağustos 2026
/haber/mesemde-istismar-iddiasi-deliller-dosyada-supheli-yurt-disinda-322242
15 yaşındaki MESEM öğrencisinin ölümünde “bilinen tehlike” tartışması
2 Eylül 2026
/haber/15-yasindaki-mesem-ogrencisinin-olumunde-bilinen-tehlike-tartismasi-323048
Sayfa Başına Git