SAMER raporu: MESEM tartışmalarında çocuk emeği, eğitim ve güvenlik

Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER), çocuk işçiliği ve Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) ilişkin sosyal medya tartışmalarını inceleyen “X Paylaşımlarında Çocuk İşçiliği ve MESEM” başlıklı raporunu yayımladı.

Araştırmada, 11 Şubat 2025 ile 26 Ekim 2026 arasında X’te yayımlanan 1446 paylaşım incelendi. Çocuk işçiliği ve MESEM’e ilişkin görüşler, kişisel deneyimler, kurumsal açıklamalar ve olay aktarımları tematik olarak değerlendirildi.

Rapor, araştırmanın bir kamuoyu yoklaması olmadığını özellikle belirtiyor. Bulguların yalnızca incelenen paylaşımlardaki anlatıları yansıttığı, toplumdaki görüşlerin yaygınlığı konusunda bir ölçüm sunmadığı vurgulanıyor.

MESEM nedir?

“Okumak mı, çalışmak mı?” ikiliğine sığmıyor

Rapora göre erken yaşta çalışmayı destekleyen paylaşımlarda meslek edinme, gelir elde etme ve gelecekte iş bulabilme beklentisi öne çıkıyor.

Bazı kullanıcılar uzun süre eğitim görmenin güvenli bir gelecek sağlamadığını savunurken, erken yaşta meslek öğrenmenin gençler için alternatif oluşturduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte rapor, tartışmanın yalnızca “okumak mı, çalışmak mı?” karşıtlığı üzerinden kurulmadığını belirtiyor. Bazı paylaşımlarda hem meslek edinme hem de okulda kalma destekleniyor. Araştırmacılara göre burada temel soru, mesleki deneyimin eğitimle nasıl ilişkilendirildiği, çocuğun ne kadar dinlenebildiği ve çalışma yükünün ne olduğu.

MESEM’li gençler: Bize neden haklarımızı öğretmiyorlar?

Yoksulluk çocuğun “tercihini” sınırlıyor

Araştırmada öne çıkan başlıklardan biri de çocukların çalışmasının ne ölçüde özgür bir tercih olduğu.

Raporda yer verilen kişisel anlatılarda, ailelerin ekonomik koşulları nedeniyle çocuk yaşta çalışmak zorunda kaldığını söyleyenler bulunuyor.

Çocukken çalıştığını belirten bir kullanıcı deneyimini, “Meslek ediniyorsun ama edinene kadar öyle bir eziliyorsun ki çocukluğun, gençliğin her şeyin elinden alınıyor” sözleriyle anlatıyor.

Rapor, bu tür deneyimlerin bütün çalışan çocuklara genellenemeyeceğini ancak “çocuk çalışmak istiyor” ifadesinin hangi ekonomik koşullar altında ortaya çıktığının sorgulanması gerektiğini belirtiyor.

İşyerinde şiddet: “Utancımdan babama söyleyememiştim”

İncelenen paylaşımlarda çocukların işyerlerinde karşılaştığı şiddet de önemli bir yer tutuyor.

Rapora göre anlatılar yalnızca fiziksel şiddeti değil; aşağılama, küfür, korku, itiraz edememe ve yaşananları aileye anlatamama gibi deneyimleri de içeriyor.

Çocuk yaşta bir atölyede çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, kalfasının kendisine elektrik verdiğini ve yaşadıklarını “utancından” babasına anlatamadığını aktarıyor.

Başka bir paylaşımda ise 14 yaşındaki bir çırağın ustası tarafından ensesine vurulduğu anlatılıyor.

Araştırma, bu aktarımların rapor tarafından bağımsız olarak doğrulanmış vakalar değil, sosyal medyada paylaşılan deneyim ve tanıklıklar olduğunu özellikle belirtiyor.

"MESEM'li arkadaşımızın ustası, çocuklar 1 Mayıs'a gitmesin diye ek mesai koydu"

MESEM tartışmasının merkezinde: Öğrenci mi, çalışan mı?

Rapora göre MESEM hakkındaki tartışmanın temel ayrımlarından biri çocukların öncelikle “öğrenci” mi yoksa “çalışan” mı kabul edildiği.

MESEM’i destekleyen paylaşımlarda meslek edinme, gelir, sigorta, diploma ve iş deneyimi programın avantajları arasında gösteriliyor.

Eleştirel paylaşımlarda ise çocukların fiilen üretime katılması, haftanın büyük bölümünü işyerinde geçirmesi, çalışma koşulları ve ucuz emek tartışması öne çıkıyor.

Rapora göre bir programın “eğitim” olarak adlandırılması, tek başına çocuğun eğitim ve korunma hakkının sağlandığını göstermiyor.

Araştırmacılar, değerlendirmede çocuğun resmi statüsünün yanı sıra gerçekte hangi işi yaptığına, ne kadar süre çalıştığına ve hangi koşullarda öğrenim gördüğüne bakılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Ücret tek başına güvenli çalışma anlamına gelmiyor

Paylaşımlarda ücret de MESEM ve çocuk işçiliği tartışmasının başlıklarından biri.

Çalışmayı destekleyen anlatılarda para kazanmak bağımsızlık ve emeğin değer görmesi olarak sunulurken, eleştirel paylaşımlarda ücretin çalışma koşullarını tek başına açıklamadığı ifade ediliyor.

Raporda, çalışma saatleri, dinlenme süresi, sigorta, iş güvenliği ve ücretin düzenli ödenip ödenmediğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Araştırma, öğrencilik statüsü ile fiilen çalışmanın yarattığı gerilime de dikkat çekiyor. Rapora göre tartışmalardaki temel sorulardan biri, öğrencilik statüsünün çocuğu koruyup korumadığı ya da emeğinden doğan hakları talep etmesini zorlaştırıp zorlaştırmadığı.

İki farklı “gelecek güvencesi”

SAMER, incelenen paylaşımlarda çocuk emeğine ilişkin iki farklı güvence anlayışının karşı karşıya geldiği sonucuna varıyor.

Bir yaklaşım güvenli geleceği erken yaşta meslek edinme, gelir elde etme ve iş piyasasında yer bulma üzerinden tanımlıyor.

Diğer yaklaşım ise güvenceyi çocuğun eğitimden kopmaması, şiddetten korunması, çocukluğunu yaşayabilmesi ve çalışma koşullarının kamu tarafından denetlenmesi üzerinden ele alıyor.

Rapora göre bu iki yaklaşım her zaman kesin biçimde birbirinden ayrılmıyor. Meslek edinmeyi destekleyen kişiler çalışma koşullarına itiraz edebiliyor; MESEM’i eleştirenler ise mesleki eğitimin kendisine karşı çıkmayabiliyor.

Araştırmanın temel sonuçlarından biri bu nedenle görüşleri yalnızca “destekleyenler” ve “karşı çıkanlar” olarak ayırmak yerine, desteğin ve itirazın hangi koşullara dayandığını incelemek gerektiği.

MESEM öğrencileri: Şiddet görüyoruz, kaza geçiriyoruz, okula gidemiyoruz

“Çocuğun güvenliği yetişkinin iyi niyetine bırakılamaz”

Raporda, çocukların korunmasının yalnızca aile, usta ya da işletmenin iyi niyetine bırakılamayacağı belirtiliyor.

Çocukların şikâyetlerini iletebileceği, yardım isteyebileceği ve yaşadığı ihlalin sonucunu takip edebileceği açık ve hesap verebilir mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

SAMER, denetimin yalnızca belgelerin kontrolüyle sınırlı kalmamasını; çocuğun yaptığı işin, çalışma süresinin, iş güvenliği koşullarının ve şikâyet mekanizmalarına erişiminin de izlenmesini öneriyor.

Çocukların doğrudan dinlenmesi önerildi

Raporun önerileri arasında çocukların ve gençlerin deneyimlerinin doğrudan araştırılması da bulunuyor.

SAMER’e göre sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi çocukların nasıl temsil edildiğini gösterse de çocuklarla yapılan görüşmelerin yerini tutmuyor.

Araştırmacılar, çocukların görevleri reddedebilme, yardım isteyebilme, kendilerini ilgilendiren kararları anlayabilme ve görüşlerini ifade edebilme imkanlarının da incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Raporda ayrıca:

mesleki eğitimin niteliği ile fiili çalışma düzeninin birlikte değerlendirilmesi,

ailelerin ekonomik koşullarının görünür hale getirilmesi,

ölüm ve yaralanma verilerinin yaş, program ve kaynak bilgileriyle açık biçimde yayımlanması,

başarı hikâyelerinin aktarılırken çocuğun eğitim, dinlenme ve güvenlik koşullarının da gösterilmesi

öneriliyor.

(NÖ)