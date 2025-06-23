Şam’daki kilise saldırısının görgü tanığı: Şans eseri kurtuldum

Suriye’nin başkenti Şam’da, 22 Haziran Pazar akşamı düzenlenen terör saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı, Şam’ın Duvayla Mahallesi’ndeki Mar İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’nde akşam ayini sırasında gerçekleşti.

Şam’da kilisede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre iki saldırgan, ayin sırasında kiliseye girerek rastgele ateş açtı. Saldırganlardan biri daha sonra cemaatin ortasında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamanın etkisiyle kilisenin zemini çöktü, binada ağır hasar oluştu.

Yetkililerden ve tanıklardan açıklamalar

Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza Mustafa saldırıyı “korkakça bir terör eylemi” olarak nitelendirdi. Bakan, halkın teröre karşı birlik içinde olduğunu vurgulayarak, toplumsal barış ve eşit vatandaşlık ilkelerine bağlı kalacaklarını belirtti.

Kilisenin rahibi Yohanna Şehade, saldırının dua sırasında gerçekleştiğini belirterek, “Patlama o kadar güçlüydü ki alt katın tavanı çöktü, kolonlar yıkıldı. Bu bir felaketti” dedi.

Saldırıyı yakından tanıklayan Ebu Yusuf adlı bir görgü tanığı, Suriye Plus SY+’ya konuştu ve “Silahlı birinin kiliseye ateş ettiğini gördüm. Hemen ardından büyük bir patlama yaşandı. Şans eseri kurtuldum” dedi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Rif Şam Siyasi İşler Müdürü Ahmed Tiema, saldırının hemen ardından güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiğini ve çevrede güvenlik çemberi oluşturulduğunu açıkladı.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler) ise olayı “kanlı bir katliam” olarak tanımlarken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, yaralıların hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Tarihi ibadethane hedef alındı

Mar İlyas Kilisesi, Şam’ın en eski Ortodoks kiliselerinden biri olarak biliniyor. Dini bayramlarda yüzlerce inananı ağırlayan kilise, yerel Hristiyan toplumu için önemli bir manevi merkez konumunda.

aldırıya ilişkin ilk resmi açıklamayı yapan Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza Mustafa, saldırıyı “vatandaşlık ve toplumsal barış değerleriyle bağdaşmayan korkakça bir eylem” olarak nitelendirdi. “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Suriyelilerin teröre karşı birlik içinde olduğunu vurgularken, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi ve eşit vatandaşlık ilkelerine bağlılığın önemine dikkat çekti. Ayrıca devletin terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüreceğini ve halkın güvenliğini sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Mar İlyas Kilisesi, Şam’ın en eski ve önemli Ortodoks ibadethanelerinden biri olup, dini bayramlarda yüzlerce inananı ağırlayan ruhani bir merkezdir.

Kilisenin rahibi Yohanna Şehade, saldırının “dua ve huşu anında” gerçekleştiğini söyledi. “Ayin saat altıda başlamıştı. Altı buçuk civarında silahlı bir kişi içeri girerek cemaatin üzerine ateş açtı. Bazı kişiler müdahale etmeye çalışınca kendini patlattı” dedi.

Rahip Yohanna, patlamayı “felaket” olarak tanımlayarak, “Patlama o kadar güçlüydü ki, kilisenin zemini alt kattaki salona çöktü, ceset parçaları duvarlara yapıştı ve beton kolonlardan biri tamamen yıkıldı” dedi.

Bu haberi Medya ve Göç Derneği'nden Haşim Hac Bekri derledi.

(HHB/EMK)