Şam’da gece kulüplerine yönelik saldırılar

Suriye’de Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin 8 Aralık 2024’te sona ermesinin ardından, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki ‘Geçiş Dönemi’, azınlıklara yönelik saldırıların gölgesinde devam ederken; son dönemde bireysel özgürlükleri ve toplumsal yaşamı hedef alan saldırılar da başladı.

Başkent Şam’da 3 ve 5 Mayıs tarihlerinde iki ayrı gece kulübüne silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırılar, İslamcı yönetim altında bireysel özgürlüklerin kısıtlanabileceği yönündeki endişeleri artırarak toplumsal korkuya yol açtı.

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3 Mayıs Cumartesi akşamı, Şam’ın merkezi noktalarından El-Muhafaza Meydanı’nda bulunan “Layali eş-Şark” adlı restoran ve gece kulübü hedef alındı.

Sosyal medyada hızla yayılan güvenlik kamerası görüntülerinde, üzerlerinde askeri kıyafet ve hücum yeleği bulunan, kimisi kar maskeli, kimisi şapkalı kişilerin; gece kulübünden koşarak kaçan sivillere silah dipçikleriyle vurdukları görülüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), söz konusu kişilerin Savunma ve İçişleri Bakanlıkları’na bağlı silahlı gruplar olduklarını öne sürdü.

İstanbul’dan yayın yapan çevrimiçi siyasal haber-yorum mecrası Enab Baladi’ye açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu, saldırganların genel güvenlik güçlerine bağlı olmadığını, bir askeri gruba mensup olduklarını ve gözaltına alındıklarını kaydetti. Bakanlık, bu kişilerin “hak ettikleri cezaları almaları için” gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

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İkinci saldırı: Gece kulübüne rastgele ateş açıldı

Silahlı kişiler, Şam’ın El-Hicaz bölgesinde bulunan El-Karavan gece kulübüne 5 Mayıs Pazartesi akşamı baskın düzenledi ve otomatik silahlarla rastgele ateş açtı.

SOHR’un haberine göre, saldırganlar bir kadın dansçıyı öldürüp bazı kişileri yaraladıktan sonra gece kulübünden ayrıldı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin henüz hangi grupla bağlantılı oldukları açıklanmadı ve olayla ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir grup ya da resmi makam sorumluluk üstlenmedi.

Şam Valisi Mahir Mervan, “genç bir kadının ölümünü” doğrulayarak olayı kınadı ve “kentin güvenliğini bozanlardan hesap soracaklarını” ifade etti.

El-Karavan saldırısının ardından Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve adının gizli kalmasını isteyen Eski Şehir bölgesinden bir bar sahibi “Ne olacağını görmek için üç günlüğüne kapatma kararı aldık,” dedi ve ekledi: “Eğlenmek için ortam uygun değil. İnsanlar korkuyor.”

Geçtiğimiz Mart ayında Şam Valiliği, başkentin Bab Şarki, Bab Tuma ve Kassa bölgelerinde bazı restoran, kafe ve barların kapatılmasına yönelik bir karar almıştı. Ancak Valilik, hem gelen tepkiler hem de uluslararası basın kuruluşlarının konuyu haberleştirmesi üzerine, bir gün sonra bu kararından geri adım atmıştı.

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Cinayet ve intikam saldırıları artıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana Suriye’nin farklı vilayetlerinde intikam amaçlı gerçekleştirilen cinayet ve infazlarda en az 611 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin vilayetlere göre dağılımı şöyle:

Şam: 4’ü mezhepsel saldırılarda olmak üzere 20 kişi

4’ü mezhepsel saldırılarda olmak üzere 20 kişi Rif Şam: 6’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 57 kişi

6’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 57 kişi Humus: 91’i mezhepsel saldırılarda olmak üzere 225 kişi

91’i mezhepsel saldırılarda olmak üzere 225 kişi Hama: 46’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 116 kişi

46’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 116 kişi Lazkiye: 26’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 47 kişi

26’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 47 kişi Halep: 40 kişi

40 kişi Tartus: 37’si mezhepsel saldırılarda olmak üzere 59 kişi

37’si mezhepsel saldırılarda olmak üzere 59 kişi İdlib: 14 kişi

14 kişi Süveyda: Biri mezhepsel saldırılarda olmak üzere 2 kişi

Biri mezhepsel saldırılarda olmak üzere 2 kişi Dera: 26 kişi

26 kişi Deyrizor: 5 kişi

(VC)