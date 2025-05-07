ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 18:40
3 dk Okuma

Şam’da gece kulüplerine yönelik saldırılar

Suriye’nin başkentinde gece hayatını hedef alan art arda saldırılar, İslamcı yönetim altında bireysel özgürlüklerin kısıtlanabileceği yönündeki endişeleri artırarak toplumsal korkuya yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şam’da gece kulüplerine yönelik saldırılar
*El-Karavan gece kulübünün tabelası. (Fotoğraf: Facebook)

Suriye’de Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin 8 Aralık 2024’te sona ermesinin ardından, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki ‘Geçiş Dönemi’, azınlıklara yönelik saldırıların gölgesinde devam ederken; son dönemde bireysel özgürlükleri ve toplumsal yaşamı hedef alan saldırılar da başladı.

Başkent Şam’da 3 ve 5 Mayıs tarihlerinde iki ayrı gece kulübüne silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırılar, İslamcı yönetim altında bireysel özgürlüklerin kısıtlanabileceği yönündeki endişeleri artırarak toplumsal korkuya yol açtı.

Şam'dan görünüm: İktidar, reform ve hakikat arasında seyrüsefer
SURİYE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN IŞIĞINDA
Şam'dan görünüm: İktidar, reform ve hakikat arasında seyrüsefer
1 Nisan 2025

3 Mayıs Cumartesi akşamı, Şam’ın merkezi noktalarından El-Muhafaza Meydanı’nda bulunan “Layali eş-Şark” adlı restoran ve gece kulübü hedef alındı.

Sosyal medyada hızla yayılan güvenlik kamerası görüntülerinde, üzerlerinde askeri kıyafet ve hücum yeleği bulunan, kimisi kar maskeli, kimisi şapkalı kişilerin; gece kulübünden koşarak kaçan sivillere silah dipçikleriyle vurdukları görülüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), söz konusu kişilerin Savunma ve İçişleri Bakanlıkları’na bağlı silahlı gruplar olduklarını öne sürdü.

İstanbul’dan yayın yapan çevrimiçi siyasal haber-yorum mecrası Enab Baladi’ye açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Basın Bürosu, saldırganların genel güvenlik güçlerine bağlı olmadığını, bir askeri gruba mensup olduklarını ve gözaltına alındıklarını kaydetti. Bakanlık, bu kişilerin “hak ettikleri cezaları almaları için” gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Suriye’de geçici anayasa bildirgesi: "İslam hukuku yasaların temel kaynağıdır"
Suriye’de geçici anayasa bildirgesi: "İslam hukuku yasaların temel kaynağıdır"
13 Mart 2025

İkinci saldırı: Gece kulübüne rastgele ateş açıldı

Silahlı kişiler, Şam’ın El-Hicaz bölgesinde bulunan El-Karavan gece kulübüne 5 Mayıs Pazartesi akşamı baskın düzenledi ve otomatik silahlarla rastgele ateş açtı.

SOHR’un haberine göre, saldırganlar bir kadın dansçıyı öldürüp bazı kişileri yaraladıktan sonra gece kulübünden ayrıldı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin henüz hangi grupla bağlantılı oldukları açıklanmadı ve olayla ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir grup ya da resmi makam sorumluluk üstlenmedi.

Şam Valisi Mahir Mervan, “genç bir kadının ölümünü” doğrulayarak olayı kınadı ve “kentin güvenliğini bozanlardan hesap soracaklarını” ifade etti.

El-Karavan saldırısının ardından Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve adının gizli kalmasını isteyen Eski Şehir bölgesinden bir bar sahibi “Ne olacağını görmek için üç günlüğüne kapatma kararı aldık,” dedi ve ekledi: “Eğlenmek için ortam uygun değil. İnsanlar korkuyor.”

Geçtiğimiz Mart ayında Şam Valiliği, başkentin Bab Şarki, Bab Tuma ve Kassa bölgelerinde bazı restoran, kafe ve barların kapatılmasına yönelik bir karar almıştı. Ancak Valilik, hem gelen tepkiler hem de uluslararası basın kuruluşlarının konuyu haberleştirmesi üzerine, bir gün sonra bu kararından geri adım atmıştı.
Suriye: Herkes hem kaygılı hem de umutlu
Suriye: Herkes hem kaygılı hem de umutlu
13 Aralık 2024

Cinayet ve intikam saldırıları artıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana Suriye’nin farklı vilayetlerinde intikam amaçlı gerçekleştirilen cinayet ve infazlarda en az 611 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin vilayetlere göre dağılımı şöyle:

  • Şam: 4’ü mezhepsel saldırılarda olmak üzere 20 kişi 
  • Rif Şam: 6’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 57 kişi 
  • Humus: 91’i mezhepsel saldırılarda olmak üzere 225 kişi 
  • Hama: 46’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 116 kişi
  • Lazkiye: 26’sı mezhepsel saldırılarda olmak üzere 47 kişi 
  • Halep: 40 kişi
  • Tartus: 37’si mezhepsel saldırılarda olmak üzere 59 kişi
  • İdlib: 14 kişi
  • Süveyda: Biri mezhepsel saldırılarda olmak üzere 2 kişi
  • Dera: 26 kişi
  • Deyrizor: 5 kişi

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye gece hayatı gece kulüpleri silahlı saldırı
ilgili haberler
Suriye’nin güneyinde gergin bir hafta: Dürziler iki ateş arasında
5 Mayıs 2025
/haber/suriyenin-guneyinde-gergin-bir-hafta-durziler-iki-ates-arasinda-307126
ROJAVA KÜRT BİRLİĞİ VE ORTAK TUTUM KONFERANSI
Suriyeli Kürtlerden ademi merkeziyetçi ve demokratik bir devlet çağrısı
27 Nisan 2025
/haber/suriyeli-kurtlerden-ademi-merkeziyetci-ve-demokratik-bir-devlet-cagrisi-306877
SURİYE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN IŞIĞINDA
Şam'dan görünüm: İktidar, reform ve hakikat arasında seyrüsefer
1 Nisan 2025
/haber/sam-dan-gorunum-iktidar-reform-ve-hakikat-arasinda-seyrusefer-306021
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
/haber/suriyede-alevilere-yonelik-saldirilar-305283
Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”
7 Şubat 2025
/haber/suriye-de-trans-kadina-siddet-sebbihalarin-yontemleri-304371
Suriye: Herkes hem kaygılı hem de umutlu
13 Aralık 2024
/haber/suriye-herkes-hem-kaygili-hem-de-umutlu-302664
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Suriye’nin güneyinde gergin bir hafta: Dürziler iki ateş arasında
5 Mayıs 2025
/haber/suriyenin-guneyinde-gergin-bir-hafta-durziler-iki-ates-arasinda-307126
ROJAVA KÜRT BİRLİĞİ VE ORTAK TUTUM KONFERANSI
Suriyeli Kürtlerden ademi merkeziyetçi ve demokratik bir devlet çağrısı
27 Nisan 2025
/haber/suriyeli-kurtlerden-ademi-merkeziyetci-ve-demokratik-bir-devlet-cagrisi-306877
SURİYE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİN IŞIĞINDA
Şam'dan görünüm: İktidar, reform ve hakikat arasında seyrüsefer
1 Nisan 2025
/haber/sam-dan-gorunum-iktidar-reform-ve-hakikat-arasinda-seyrusefer-306021
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
/haber/suriyede-alevilere-yonelik-saldirilar-305283
Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”
7 Şubat 2025
/haber/suriye-de-trans-kadina-siddet-sebbihalarin-yontemleri-304371
Suriye: Herkes hem kaygılı hem de umutlu
13 Aralık 2024
/haber/suriye-herkes-hem-kaygili-hem-de-umutlu-302664
Sayfa Başına Git