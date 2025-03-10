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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 13:45
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Şam’da barışçıl gösteriye mezhepçi saldırı

Suriye güvenlik güçleri, hükümet yanlısı göstericilerin anma etkinliğine saldırmasının ardından protestocuları dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şam’da barışçıl gösteriye mezhepçi saldırı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Suriye’nin başkenti Şam’da dün (9 Mart), sahil bölgesi ve Lazkiye Dağları’nda katledilen sivilleri ve güvenlik güçlerini anmak için ‘sessiz eylem’ gerçekleştirildi.

Merce Meydanı’nda toplanan kalabalık, “Suriyelilerin hayatı ucuz değildir”, “Suriyeli halkı katliamların durdurulmasını istiyor” ve “Geçici adalet olmadan kalıcı barış olmaz” yazılı dövizler taşıdı. Ancak, kısa bir süre sonra Alevi karşıtı sloganlar atan ve “Sünni bir devlet” çağrısında bulunan karşıt göstericilerle karşı karşıya geldiler. 

*Protestocular, hem katledilen sivillerin isimlerinin hem de güvenlik güçlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı.
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Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre, hükümet yanlısı göstericiler, anma etkinliğine saldırarak çatışmaya yol açtı.

AFP muhabirleri, toplamda yaklaşık 200 kişinin katıldığı protestolarda, göstericiler arasında fiziksel arbede yaşandığını ve güvenlik güçlerinin havaya ateş açarak göstericileri dağıttığını aktardı. 

“Esad’ın suçlarından sorumlu değiliz”

Çatışma sırasında, bir karşıt protestocunun “14 yıl boyunca katledildik, sizden tek bir kelime bile duymadık” diye bağırdı. Bunun üzerine anma etkinliğindeki bir kadın, “Hesabınızı Esad ile görün, biz onun suçlarından sorumlu değiliz” yanıtını verdi. 

Merce Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, Suriye’nin sahil bölgesinde ve kırsal kesimlerinde ölen siviller ile güvenlik güçlerini anmak istediklerini belirtti. 

37 yaşındaki Bilal Abdullah, gösteriye katılma sebebini şu sözlerle açıkladı: 

“Genel güvenlik mensupları, ordu ve son dönemde sahil bölgesi ile kırsalda öldürülen sivillerin ruhlarını anmak için buradayım.” 

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10 Mart 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
alevi katliamı Suriye şam barışçıl gösteri htş
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