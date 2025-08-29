Şam’da Aleviler göçe zorlanıyor: İşaretlenen evler, yağma ve saldırılar…

Suriye’nin başkenti Şam’ın çeperindeki mahallelerde yaşayan Aleviler, tehdit, baskı ve saldırılarla göçe zorlanıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Sümeriye Mahallesi’nde yaşayan Alevi ailelerin, gözaltı, işkence, darp ve yağma vakaları eşliğinde yerinden edilmek istendiğini bildirdi. Zorla tahliyeleri protesto etmek için dün (28 Ağustos) Mezze Otoyolu’nu kapatmak isteyen bazı Alevi kadınlar, güvenlik güçleri tarafından darp edilerek dağıtıldı.

عناصر أمـ ـنـ ـيـ ـة يـ ـعـ ـتـ ـدون على عائلات من #حي_السومرية غرب العاصمة #دمشق، بعد منح من تبقى داخل الحي مهلة لا تتجاوز 48 ساعة للمغادرة، من دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الشخصية. pic.twitter.com/bh1jRlw0O1 — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) August 28, 2025

SOHR’a göre, Şam kırsalındaki Muaddamiyye bölgesinden silahlı bir grup, 27 Ağustos’ta Alevilere ait bazı evlere kılıçlarla girerek iki genci gözaltına aldı. Saldırganlar, valiliğin verdiği tapu belgelerini yırtarak mülklere el koydu. SOHR, 8 Temmuz’da Sümeriye’den sorumlu olan ve “emir” olarak bilinen kişinin yaklaşık 300 aileye evlerini terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini hatırlattı. Ailelerin ev ve kişisel eşyalarını yanlarına almalarına izin verilmediğini belirten SOHR, aynı zamanda bölgedeki dükkân sahiplerine işyerlerini tamamen kapatıp mahalleyi terk etmeleri talimatı verildiğini aktardı. Bazı ailelerin Mezze 86 Mahallesi’ne sığındığı, bir kısmının ise gidecek yer bulamadığı bildirildi.

Evler işaretlendi, zorla belge imzalatıldı

Abu Dabi merkezli bağımsız haber sitesi Erem News’in aktardığına göre, güvenlik güçleri Sümeriye’de işaretlenen evlere baskınlar düzenledi, ateş açtı ve ev sahiplerine hakaretler savurdu.

Yerel kaynaklar, yaşananlara tepki gösteren ev sakinlerinin ağır şekilde darbedilerek gözaltına alındığını, bazılarının ise mülklerinden feragat ettiklerine dair belgeleri zorla imzaladıklarını bildirdi.

Erem News’e göre, Sümeriye’de yerinden edilen çok sayıda aile park ve sokaklarda yaşamaya başladı. Bu durumun, Alevi nüfusun yoğun olduğu El-Verver, Mezze 86 ve benzeri mahallelerde de aynı senaryonun tekrarlanabileceği yönünde kaygıları artırdığı ifade edildi.

*Sümeriye'de güvenlik güçleri tarafından işaretlenen evler. (Fotoğraf: AL-Kholoud Hasan/X, Kolaj: bianet)

“Sistematik bir demografik değişim planı”

Haberde ayrıca, yerel komiteler ve avukatların, Şam Valiliği ve İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Sümeriye, Hafız Esad döneminde askerî lojman olarak inşa edilmişti. “Ancak bu durum, bölgeye herhangi bir ayrıcalık sağlamadı,” diyen Erem News, yoksul emekliler ve küçük esnafın yaşadığı sıradan bir mahalle olan Sümeriye’de yaşananların halkın gözünde “eski asker lojmanları” meselesini aşan, sistematik bir demografik değişim planının parçası olarak değerlendirildiğini aktardı.

*Sümeriye Mahallesi'nin harita üzerindeki konumu. (Kaynak: Google Earth)

(VC)