Samandağ’ın ilk kadın başkan adayı: Çağla Cemali

Çağla Cemali, “Dün biz yönettik, bugünde biz yöneteceğiz” diyerek Samandağ Belediyesi başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Bağımsız Devrimci Aday Platformu'nun adayı Cemali, "Depremin ilk günlerinde yaşamak ve yaşatmak için seferber olanları, şimdi yeniden Samandağ'da yeni yaşamı kurmaya çağırıyoruz! Ben dayanışmaların, Samandağ için seferber olanların adayıyım” diyerek herkesi Samandağ için seferberliğe, birlikte yönetmeye çağırıyor.

Yönetim anlayışı

Samandağ’ı yönetmesi gerekenin Samandağ halkı olduğunun altını çizen Bağımsız Devrimci Aday Platformu yönetim anlayışlarını şu şekilde açıklıyor:

“Geçmiş belediye yönetim biçimleri halkın sorunlarına çözüm üretmekten uzak; kadınların, gençlerin, emekçilerin, çocukların yönetime katılımından yoksun, ortaya konan faaliyetlerin denetlenemediği bir biçimdeydi. Yağma ve rant politikalarına dayalı yönetim anlayışı birilerini zengin etmiş bizlere ise yaşamı her geçen gün daha da dayanılmaz kılmıştır."

"Depremle birlikte dayanışmaların, gönüllülerin ortaya koyduğu irade ise yaşamak ve yaşatmak üzerine seferberlik olmuştur. Kendi kendini yönetebilen, bunu olağanüstü şartlarda pratiğe döken bu iradenin bugün Samandağ'ı yönetmesi gerekmektedir. Bağımsız devrimci aday platformu olarak çalışmamız bunun üzerine şekillenmektedir.”

Yönetim şekli

Samandağ halkının kendi geleceğine kendisinin karar vereceği, başkan dahil tüm birimlerin denetiminin sağlanacağı şeffaf bir yönetimi hâkim kılacaklarını belirten platform yönetim şekillerini şöyle sıraladı:

*Depremde bir araya gelen, yöneten; işçiler, kadınlar, gençler, çocuklar, bu kez mahallelerimizde kuracağımız meclislerde, kendi sorunlarımız etrafında bir araya gelecektir.

*Her mahalle nüfus yoğunluğuna paralel bir sayı ile temsil edilecektir.

*Mahalle temsilcilerimiz mahalle meclislerinde ortaya konan sorunları, talepleri ifade etmek üzere belediye meclisi ve belediyenin diğer organlarında söz, karar ve yetki sahibi olacaktır.

*Meclislerimizin iradesiyle belirlenmiş temsilcilerimiz kendilerine verilen temsiliyet görevini halkın çıkarlarının karşısında kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları takdirde yine aynı meclis tarafından görevinden geri çağrılabilecektir.

*Mahalle meclislerinin temsilcilerinden çıkacak irade seçilmiş belediye meclisi üyelerince tanınacak ve kabul edilecektir.

*Belediye meclis toplantılarımız halka açık olacak, her yol ve araçla halkın katılımı sağlanmaya çalışılacaktır.

*Yönetim mekanizmalarımızın her basamağında kadınların eşit temsiliyeti gözetilecektir.

*Belediye faaliyetleri halka düzenli açıklanacak, raporlarla atılmış her adım açıklanacak, mali gelir-gider tablosu açık olup halka ilan edilecektir.

Psikoloji mezunu

Cemali, adaylığını duyurduğundan beri çeşitli mahallelerde halk buluşmaları gerçekleştirerek Samandağ'ın ihtiyaçlarını anlamak ve birlikte çözüm üretmek için mahalle meclislerine katılım çağrısı yapıyor.

Samandağ’da doğdu, şu an Kuşalanı Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşıyor. Jan ve Suphi Lisesi’nde okudu. 2017 yılında Çukurova Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Çeşitli insani yardım kuruluşlarında psikolog olarak görev yaptı. Çocuk, kadın, ergen, kriz ve afetten etkilenen gruplarla çalıştı. Depremden sonra Samandağ'da gönüllü olarak dayanışma koordinasyonunun kuruluşunda yer aldı.

Kadınlarla kurduğu dayanışmada, unutturulmaya çalışılan deprem gerçeğini ve depremde yaşananların hesabını sormak için, kireç dökülen sokakları rihen ve bahhur kokularıyla donatarak 40. Gün ‘’Hüznümüz İsyanımızdır!’’ yürüyüşünün düzenlenmesinde yer aldı. O günden bugüne afetin yaralarını sarmak için mahalle mahalle çalışmalara devam ediyor.

(EMK)