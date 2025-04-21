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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 11:36
3 dk Okuma

“Samandağ’da hazine arazileri varken neden tarım alanları imara açılıyor?”

DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, bianet’in “Samandağ’da kamulaştırma tepkisi” haberini Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Samandağ’da hazine arazileri varken neden tarım alanları imara açılıyor?”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Hatay’ın Samandağ ilçesinde acele kamulaştırma kapsamında yaşanan mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Avşar, bölgede afet konutu inşaatları sürerken, kanun boşlukları, istisnalar ve yeni düzenlemeler yoluyla birçok mağduriyetin oluştuğunu; tarımsal alanların imara açıldığını ve mülkiyet sorunlarının yaşandığını hatırlattı.

bianet, 16 Nisan’da yayımladığı haberde, Samandağ’ın Mağaracık ve Hıdırbey mahallelerinde afet konutu inşaatları kapsamında kamulaştırılan tarım arazilerine iş makinelerinin girdiğini duyurmuştu. Kolluk kuvvetleri eşliğinde arazilere giren iş makineleri zeytin ve narenciye ağaçlarını sökerken, yaşananlara tepki gösteren yurttaşlarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.
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“Kamulaştırma yapılmadan ihaleye mi verildi?”

Hatay’ın Samandağ ilçesinde afet konutlarının kısmen hazine arazilerinde yapıldığını ve kentin yamaçlarında 11 etaplık konut inşasına başlandığını belirterek Avşar, “Bunun birkaç etabı Hıdırbey ve Mağaracık mahallelerinde planlanmıştır. Buralarda acele kamulaştırma yapılmadan ihalelerin yapıldığı, hak sahiplerine herhangi bir tebligatta bulunmadığı ve yeterli hazine arazisi olduğu halde bu hazine arazilerinde yapılmadığı iddia edilmektedir,” dedi.

*DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesinde acele kamulaştırmanın düzenlendiğini ve uygulanacak prosedürün açıklandığını belirten Avşar, acele kamulaştırma yapılacak bölgelerde kamu yararı gözetilerek hazine arazisi mevcutsa öncelikle bu arazilerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

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“Tarım alanlarından elinizi çekin”

Avşar, Hatay yöresinde Alevi inancında önemli bir yeri olan bayramlarda hazırlanan ‘hırise aşında’ (aşure) kullanılan meyvelere vakfedilen ağaçların sökülmek ve tarım topraklarının yok edilmek istendiğini; bu durumun da toplumsal hassasiyetler ve huzur açısından büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Cem Avşar’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

  • Ülkemizde acele kamulaştırma kapsamında el konulan ne kadar tarım arazisi var? Bu alanların bölgesel ve il bazlı dağılımı nasıl?
  • Hatay Samandağ’da hazine arazisi olduğu halde neden tapulu tarım arazileri imara açılıyor? Bu işlemde kamu yararı gözetildi mi? Gerekli prosedür işlendi mi?
  • Hatay bölgesinde Alevi inancında önemli bir yer tutan Bayramlarda pişirilen “Hirise Aşında” -aşure- kullanılmak üzere vakfedilen bu tarım alanlarının toplumsal hassasiyetler açısından imara açılması doğru mu?
  • Henüz mahkeme süreci devam ederken fiili durum oluşturularak kolluk kuvvetleri nezaretinde insanların mülkiyetinde bulunan tarım arazilerine müdahale ederek, ağaçları sökerek, altyapıyı tahrip ederek insanlarla karşı karşıya gelmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu uygulamanın kamu vicdanında yol açtığı tahribatı onarmaya ve gerekli uzlaşıyı sağlamaya yönelik bir çalışmanız var mı?
  • Projenin çevresel sonuçları bağlamında teknik değerlendirmesi yapılmış mı? Çevre bilimcileri ile bölge sakinleri başta olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
6 Şubat depremleri hatay samandağ acele kamulaştırma afet konutları Deva Partisi cem avşar
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