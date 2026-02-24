Samandağ’da beton santrali protestosu: “Mahkeme kararı uygulanmıyor”

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde kurulu beton santrali, Hatay İdare Mahkemesi’nin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) muafiyetinin kaldırılmasına” ilişkin kararına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunan Samandağ Ekoloji Grubu, konuya ilişkin dün (23 Şubat) beton santrali yakınlarındaki Yeşilada Kavşağı’nda basın açıklaması yaptı.

Samandağ Ekoloji Grubu adına Mevlüt Oruç tarafından okunan açıklamada, mahkeme kararı sonrasında yapılan mühürleme işlemine rağmen şirketin “mühür fekki” yaparak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Oruç, “Gürkal Hazır Beton şirket yetkilileri hakkında Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyetimi yaptım” dedi.

Suç duyurusunda, şirket yetkililerinin “Hatay 4. İdare Mahkemesi’nin 2025/266E., 2025/811K. sayılı kararına istinaden iş yerleri olan beton santralinin mühürleme işlemini yapan Samandağ Belediyesi’nin emrine riayet etmediği” ve “mühür bozma suçu işleyerek faaliyetine devam ettikleri” belirtiliyor.

Yetkililere çağrı

Mahkeme kararının uygulanması için yetkililere çağrıda bulunan Oruç, şunları kaydetti:

“Hatay İdare Mahkemesi’nin kirletici tesis hakkında verdiği kapatma kararının uygulanmasını sağlamak Samandağ Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı, güvenlik güçleri, Hatay Valiliği’, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin görevidir.

Hatay’da nefes alınan tek yeşil alana da santral yapıldı

“Kirletici işletme hakkındaki kapatma, mühürleme, faaliyetten men şeklindeki mahkeme kararlarının uygulanması sürüncemede bırakılıyor ve uygulanmasında lakaytlık görüyoruz.

“Mahkeme kararlarını uygularmış gibi yaparak, eksik uygulayarak, yasak savma babında, mahkeme kararını savma bağlamında, beton santrali sahipleriyle anlaşmalı şekilde uygularmış gibi yararak, kirletici işletmeye tolerans sağlanarak faaliyetine devam etmesine göz yumulduğu açıktır.”

📢 Samandağ’da beton santrali protestosu: “Mahkeme kararı uygulanmıyor”



👉 Samandağ Ekoloji Grubu’ndan Mevlüt Oruç, mühür fekki yaparak faaliyetlerine devam eden beton şirketi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. pic.twitter.com/KfkJj4rzCa — bianet (@bianet_org) February 24, 2026

“Darp edildim”

Beton santraline karşı daha önce de yasal ve meşru yollara başvurduğunu hatırlatan Oruç, idarelerin mahkeme kararını yerine getirmemesinin “vatandaşların darp edilmesine ve provokatif bir ortamın oluşmasına” neden olduğunu savundu.

Beton santrali sahiplerinden biri ve beraberindeki çalışanlar tarafından darp edildiğini belirten Oruç, “Beton santrali sahipleri ve adamları tarafından bizlere karşı yapılacak her türlü hakaret ve saldırıların sorumlusu yalnızca saldırı ve hakaretlerin failleri değildir; mahkeme kararlarını mevzuata uygun ve eksiksiz uygulamayanları da sorumlu tutacağız” dedi.

*Samandağ’da çevreyolu üzerindeki beton santralinin etrafında çok sayıda işyeri, konut, okul ve tarım arazileri bulunuyor. (Harita: Google Maps)

