Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık ve Hıdırbey mahallelerinde, afet konutu inşaatları kapsamında kamulaştırılan tarım arazilerine bir kez daha iş makineleri girdi.

Duruma tepki gösteren yurttaşlara ise jandarma müdahale etti. Bazı yurttaşları yere yatırarak ters kelepçe ile alıkoyan jandarma, yaşananları kayıt altına almaya çalışan yurttaşları da engellemeye çalıştı.

Samandağ’da kamulaştırma tepkisi: "Deprem bizi öldürmedi, hükümet öldürdü"

Bir yurttaşın olay yerinde çektiği videoda, “Devlet de yok hükümet de. Devlet olsaydı bizi askerlerimizle karşı karşıya getirmezdi, bu duruma gelmezdik. Bu manzarayla karşı karşıya kalmazdık,” diyerek yaşananlara tepki gösterdiği görüldü.

Samandağ Mağaracık’ta iş makineleri, jandarma eşliğinde arazilere girdi



🗣️ "Devlet yok. Olsaydı bizi askerlerimizle karşı karşıya getirmezdi, bu duruma gelmezdik. Bu manzarayla karşı karşıya kalmazdık."



🗞️ @VecihCuzdan'ın haberi https://t.co/poELjzSx5n pic.twitter.com/LRneLLDUkd — bianet (@bianet_org) May 2, 2025

Avukat Irmak: Esasa ilişkin karar beklenmedi

bianet’e konuşan Mağaracıklı yurttaşların avukatı Cuma Irmak, Hatay Barosu’nun dün (1 Mayıs) Vali Mustafa Masatlı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, projede değişiklik yapılacağı bilgisini aldıklarını; ancak buna rağmen çalışmaların yeniden başladığını belirtti.

Avukat Irmak şöyle konuştu:

“Baro, Mağaracık’taki tapulu arazilerle ilgili projede bir değişiklik yapılacağına dair bir bilgi aldı ve bunu Hatay kamuoyuyla paylaştı. Ancak ne hikmetse 1 Mayıs’ın ertesi günü, 2 Mayıs sabahında tapulu arazilere yeniden girildiği haberini aldık ve buraya geldik. Yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildiği için girip çalışmaya devam edecekleri bilgilerini aldık. Mahkemenin esasa ilişkin bir karar vermesini beklemeden arazilere girdiler. Şu anda sahada halkın haklı mücadelesi devam ediyor. Yaklaşık 200-250 kolluk görevlisi dağı ablukaya almış durumda.”

Irmak ayrıca, bölgede tapulu arazisi olmayan hiç kimsenin girişine izin verilmediğini belirtti.

Hatay Barosu: Vali, tapulu arazilerin korunacağını iletti Baro Başkanı Hatay Tut’un Vali Masatlı ile görüşmesinin ardından, Hatay Barosu’nun Instagram paylaşımı: “Samandağ ilçemizin Mağaracık Mahallesi’nde yapılan kamulaştırma işlemi nedeniyle mağdur olan mahalle halkımızın talepleri Baromuz aracılığıyla Sayın Valimiz Mustafa Masatlı’ya iletilmiştir. Sayın Valimiz Mağaracık halkının sorunlarını gidereceklerini bu sebeple projeyi tekrardan revize edip tapulu arazilerin bu şekilde korunacağını tarafımıza iletmişlerdir.”

(VC)