Samandağ Kurtderesi’nde polis müdahalesi: İki gözaltı

Hatay’ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi’nde, TOKİ konut projesi için ‘acele kamulaştırma’ kararı alınan arazilerde nöbet eylemindeki yurttaşlara bir polis müdahalesi daha gerçekleşti.

POLİSTEN NÖBET ALANINA BASKIN Kurtderesi halkı: Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz

İş makineleri, nöbet alanına sabah erken saatlerde çevik kuvvet polisleri eşliğinde girerek çalışmalara başladı. Polis ise duruma tepki gösteren yurttaşlara müdahale ederek alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Müdahale sırasında iki yurttaş darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Samandağ Kurtderesi köylüleri tapulu mandalina bahçelerinin TOKİ tarafından el konulmasına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu sabah polis eşliğindeki iş makinalarının girişini engellemek isteyenlere müdahale edildi. İlayda Çekiç ve Emir Döner gözaltına alındı.

“Samandağ halkını dayanışmaya çağırıyoruz”

Müdahalenin ardından mahallede yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm Samandağ halkımıza buradan sesleniyoruz: Dün olduğu gibi bugün de sabah 5’te polis eşliğinde tapulu arazilerimize girmeye çalıştılar. Topraklarımızı gasp etmeye, ağaçlarımızı yok etmeye çalışıyorlar. İki arkadaşımızı yere yatırarak, ters kelepçeyle, işkenceyle gözaltına aldılar. Sivil polisler, arkadaşlarımızı kaçırır gibi götürdüler. Buradan tüm Samandağ halkına dayanışma için çağrı yapıyoruz.”

Gözaltına alınan iki kişi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurttaşların tarım arazilerindeki nöbet eylemi ise sürüyor.