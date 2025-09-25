ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 13:46
2 dk Okuma

Samandağ Kurtderesi’nde polis müdahalesi: İki gözaltı

Arazileri için nöbette olan yurttaşlara yönelik müdahalede darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alınan iki yurttaş, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Samandağ Kurtderesi’nde polis müdahalesi: İki gözaltı
Fotoğraf: PİRHA

Hatay’ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi’nde, TOKİ konut projesi için ‘acele kamulaştırma’ kararı alınan arazilerde nöbet eylemindeki yurttaşlara bir polis müdahalesi daha gerçekleşti.

Kurtderesi halkı: Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz
POLİSTEN NÖBET ALANINA BASKIN
Kurtderesi halkı: Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz
24 Eylül 2025

İş makineleri, nöbet alanına sabah erken saatlerde çevik kuvvet polisleri eşliğinde girerek çalışmalara başladı. Polis ise duruma tepki gösteren yurttaşlara müdahale ederek alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Müdahale sırasında iki yurttaş darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

“Samandağ halkını dayanışmaya çağırıyoruz”

Müdahalenin ardından mahallede yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm Samandağ halkımıza buradan sesleniyoruz: Dün olduğu gibi bugün de sabah 5’te polis eşliğinde tapulu arazilerimize girmeye çalıştılar. Topraklarımızı gasp etmeye, ağaçlarımızı yok etmeye çalışıyorlar. İki arkadaşımızı yere yatırarak, ters kelepçeyle, işkenceyle gözaltına aldılar. Sivil polisler, arkadaşlarımızı kaçırır gibi götürdüler. Buradan tüm Samandağ halkına dayanışma için çağrı yapıyoruz.”

Gözaltına alınan iki kişi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurttaşların tarım arazilerindeki nöbet eylemi ise sürüyor.

Ne olmuştu?

Proje kapsamında kamulaştırılan alanları gösteren uydu görüntüsü. Bölgede bazı evlerin ve tarım arazilerinin yer aldığı görülüyor. (Kaynak: Google Earth)

6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri Hatay, en çok hasar gören ilçelerden biri ise Samandağ oldu.

Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi’nde 2024 yılında “acele kamulaştırma” kararı alındı.

Samandağ halkı, karar sonrası tapulu tarım arazileri için dava açtı.

Kurtderesi’ne 15 ve 19 Ağustos 2025’te 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girdi.

Mahallelilerin avukatı Ecevit Alkan, “acele kamulaştırma” kararı ile ilgili hukuki süreç tamamlanmadan yurttaşların arazilerine iş makineleriyle girildiğini belirtti.

(ŞM/VC)

Haber Yeri
İstanbul
hatay Kurtderesi Mahallesi samandağ 6 Şubat depremleri toki inşaatı
ilgili haberler
POLİSTEN NÖBET ALANINA BASKIN
Kurtderesi halkı: Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz
24 Eylül 2025
/haber/kurtderesi-halki-topraklarimizi-savunmaya-devam-edecegiz-311865
Kurtderesi Mahallesi’nde ağaçlar söküldü, halk nöbete çağırıyor
2 Eylül 2025
/haber/kurtderesi-mahallesinde-agaclar-sokuldu-halk-nobete-cagiriyor-311086
Kurtderesi’nde kamulaştırma tepkisi: “Tarım alanları, inşaat için feda ediliyor”
21 Ağustos 2025
/haber/kurtderesinde-kamulastirma-tepkisi-tarim-alanlari-insaat-icin-feda-ediliyor-310690
Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti
20 Ağustos 2025
/haber/samandag-daki-toki-projesine-karsi-halk-kepcelerin-onune-gecti-310638
Samandağ Mağaracık’ta iş makineleri, jandarma eşliğinde arazilere girdi
2 Mayıs 2025
/haber/samandag-magaracikta-is-makineleri-jandarma-esliginde-arazilere-girdi-307033
“Samandağ’da hazine arazileri varken neden tarım alanları imara açılıyor?”
21 Nisan 2025
/haber/samandagda-hazine-arazileri-varken-neden-tarim-alanlari-imara-aciliyor-306639
Samandağ’da kamulaştırma tepkisi: "Deprem bizi öldürmedi, hükümet öldürdü"
16 Nisan 2025
/haber/samandagda-kamulastirma-tepkisi-deprem-bizi-oldurmedi-hukumet-oldurdu-306505
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
POLİSTEN NÖBET ALANINA BASKIN
Kurtderesi halkı: Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz
24 Eylül 2025
/haber/kurtderesi-halki-topraklarimizi-savunmaya-devam-edecegiz-311865
Kurtderesi Mahallesi’nde ağaçlar söküldü, halk nöbete çağırıyor
2 Eylül 2025
/haber/kurtderesi-mahallesinde-agaclar-sokuldu-halk-nobete-cagiriyor-311086
Kurtderesi’nde kamulaştırma tepkisi: “Tarım alanları, inşaat için feda ediliyor”
21 Ağustos 2025
/haber/kurtderesinde-kamulastirma-tepkisi-tarim-alanlari-insaat-icin-feda-ediliyor-310690
Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti
20 Ağustos 2025
/haber/samandag-daki-toki-projesine-karsi-halk-kepcelerin-onune-gecti-310638
Samandağ Mağaracık’ta iş makineleri, jandarma eşliğinde arazilere girdi
2 Mayıs 2025
/haber/samandag-magaracikta-is-makineleri-jandarma-esliginde-arazilere-girdi-307033
“Samandağ’da hazine arazileri varken neden tarım alanları imara açılıyor?”
21 Nisan 2025
/haber/samandagda-hazine-arazileri-varken-neden-tarim-alanlari-imara-aciliyor-306639
Samandağ’da kamulaştırma tepkisi: "Deprem bizi öldürmedi, hükümet öldürdü"
16 Nisan 2025
/haber/samandagda-kamulastirma-tepkisi-deprem-bizi-oldurmedi-hukumet-oldurdu-306505
Sayfa Başına Git