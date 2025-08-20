Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti

6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri Hatay, en çok hasar gören ilçelerden biri ise Samandağ oldu.
Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi’nde “acele kamulaştırma” kararı alındı.
Kurtderesi’nde dün gece (19 Ağustos) 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında yurttaşların tapulu arazilerine kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girdi.
Yön Haber’in aktardığına göre, yurttaşlar kepçelerin önüne geçerek TOKİ ekiplerini geri göndermeye çalıştı, bu esnada bazı meyve ağaçları kesildi.
“Tapulu alanlarımıza giriyorlar”
Köylülerden biri şöyle konuştu:
“Topraklarımız, gecenin bir yarısı kepçelerin girişiyle ağaç katliamı yaşadı. Depremden sonra kamulaştırmaksızın el konulan topraklarımıza, sabah 5’te, TOKİ ekipleri ve kolluk kuvvetleri girdi. Yaşam alanlarımızı ve bahçelerimizi korumak, savunmak için her zaman alanlarda olacağız. Bu verimli topraklardan, meyvelerden başka yaşam alanımız yoktur.
“Bizim zeytinliklerimiz, narenciyelerimiz, bizim yaşam alanlarımızı, geçim kaynağımızı belirliyor. Bu koparılmış olan ağaçlar, bir ay sonra meyve verip bizim çiftçilerimize, mahallelerimize destek olacaktı. Zaten mağdur olmuş bir halk, bu yaklaşımla daha fazla mağdur oluyor. Ve ne yazık ki, hükümet ve kolluk kuvvetleri, halka düşmanca bir tavır sergiliyorlar. Tapulu alanlarımıza, evimize girmeye çalışıyorlar. Biz bunu engelliyoruz, engellemeye de devam edeceğiz.”
Kepçelerin durmasını sağlayan yurttaşların bölgedeki nöbet eylemi sürüyor.
Projeyi alan şirketin sicili
30 Aralık 2024 tarihinde pazarlık usulü ile teklifleri toplanan, “Hatay Samandağ, Vakıfköy ve Şükrü Kanatlı Mahalleleri 5. Etap 1205 Konut ve 1 Adet 15 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesini en düşük teklifle kazanan Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile 3.548.000.000 TL üzerinden sözleşme imzalandı.
İhalenin yaklaşık maliyeti 4.063.146.666 TL olarak belirlendi.
1991 yılında Giresun'da kurulan şirket, özellikle kamu projeleri ile öne çıkıyor. Resmî internet sitesinde yer alan “Kamu Taahhüt Projeleri - Tamamlanan Projeler” bölümünde; sağlık ocağı, okul, kültür merkezi, deprem konutları, üniversite binası ve devlet hastanesinin yanı sıra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binasının da aynı şirket tarafından üstlenildiği görülüyor.
Aynı şirket, depremler sonrası zemininde kayma yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nu da inşa etti. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakanlığa rapor sundu ve inceleme başlattı.
Şirketin bugüne dek tamamladığı işlerin toplam inşaat alanı 1.866.000 m², güncel proje bedelleri ise 2.3 milyar TL (544 milyon USD).
(TY/VC)