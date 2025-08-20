ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 13:55
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 16:48
3 dk Okuma

Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti

“Bu koparılmış olan ağaçlar, bir ay sonra meyve verip bizim çiftçilerimize, mahallelerimize destek olacaktı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti

6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri Hatay, en çok hasar gören ilçelerden biri ise Samandağ oldu.

Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi’nde “acele kamulaştırma” kararı alındı.

Kurtderesi’nde dün gece (19 Ağustos) 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında yurttaşların tapulu arazilerine kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girdi.

Yön Haber’in aktardığına göre, yurttaşlar kepçelerin önüne geçerek TOKİ ekiplerini geri göndermeye çalıştı, bu esnada bazı meyve ağaçları kesildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024 tarihli raporundan, Kurtderesi ile ilgili bölüm.

“Tapulu alanlarımıza giriyorlar”

Köylülerden biri şöyle konuştu:

“Topraklarımız, gecenin bir yarısı kepçelerin girişiyle ağaç katliamı yaşadı. Depremden sonra kamulaştırmaksızın el konulan topraklarımıza, sabah 5’te, TOKİ ekipleri ve kolluk kuvvetleri girdi. Yaşam alanlarımızı ve bahçelerimizi korumak, savunmak için her zaman alanlarda olacağız. Bu verimli topraklardan, meyvelerden başka yaşam alanımız yoktur.

“Bizim zeytinliklerimiz, narenciyelerimiz, bizim yaşam alanlarımızı, geçim kaynağımızı belirliyor. Bu koparılmış olan ağaçlar, bir ay sonra meyve verip bizim çiftçilerimize, mahallelerimize destek olacaktı. Zaten mağdur olmuş bir halk, bu yaklaşımla daha fazla mağdur oluyor. Ve ne yazık ki, hükümet ve kolluk kuvvetleri, halka düşmanca bir tavır sergiliyorlar. Tapulu alanlarımıza, evimize girmeye çalışıyorlar. Biz bunu engelliyoruz, engellemeye de devam edeceğiz.”

Kepçelerin durmasını sağlayan yurttaşların bölgedeki nöbet eylemi sürüyor.

Projeyi alan şirketin sicili

30 Aralık 2024 tarihinde pazarlık usulü ile teklifleri toplanan, “Hatay Samandağ, Vakıfköy ve Şükrü Kanatlı Mahalleleri 5. Etap 1205 Konut ve 1 Adet 15 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesini en düşük teklifle kazanan Ali Acar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ile 3.548.000.000 TL üzerinden sözleşme imzalandı.

İhalenin yaklaşık maliyeti 4.063.146.666 TL olarak belirlendi.

Kaynak: EKAP

1991 yılında Giresun'da kurulan şirket, özellikle kamu projeleri ile öne çıkıyor. Resmî internet sitesinde yer alan “Kamu Taahhüt Projeleri - Tamamlanan Projeler” bölümünde; sağlık ocağı, okul, kültür merkezi, deprem konutları, üniversite binası ve devlet hastanesinin yanı sıra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binasının da aynı şirket tarafından üstlenildiği görülüyor.

Aynı şirket, depremler sonrası zemininde kayma yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nu da inşa etti. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakanlığa rapor sundu ve inceleme başlattı.

Şirketin bugüne dek tamamladığı işlerin toplam inşaat alanı 1.866.000 m², güncel proje bedelleri ise 2.3 milyar TL (544 milyon USD).

(TY/VC)

ilgili haberler
Samandağ Mağaracık’ta iş makineleri, jandarma eşliğinde arazilere girdi
2 Mayıs 2025
/haber/samandag-magaracikta-is-makineleri-jandarma-esliginde-arazilere-girdi-307033
“Samandağ’da hazine arazileri varken neden tarım alanları imara açılıyor?”
21 Nisan 2025
/haber/samandagda-hazine-arazileri-varken-neden-tarim-alanlari-imara-aciliyor-306639
Samandağ’da kamulaştırma tepkisi: "Deprem bizi öldürmedi, hükümet öldürdü"
16 Nisan 2025
/haber/samandagda-kamulastirma-tepkisi-deprem-bizi-oldurmedi-hukumet-oldurdu-306505
Hatay Samandağ'da 'acele kamulaştırma' protestosu
3 Şubat 2025
/haber/hatay-samandag-da-acele-kamulastirma-protestosu-304218
Hatay Samandağ’da ‘rezerv yapı alanı’ kararı iptal edildi
14 Ağustos 2024
/haber/hatay-samandagda-rezerv-yapi-alani-karari-iptal-edildi-298572
Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"
24 Mayıs 2024
/haber/samandag-da-kurulan-beton-santraline-tepki-cevreye-ve-halk-sagligina-zarar-verecek-295720
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
