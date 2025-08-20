Samandağ'daki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti

6 Şubat 2023 Türkiye-Suriye depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı kentlerden biri Hatay, en çok hasar gören ilçelerden biri ise Samandağ oldu.

Deprem sonrası başlatılan konut projeleri kapsamında Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi’nde “acele kamulaştırma” kararı alındı.

Kurtderesi’nde dün gece (19 Ağustos) 5. Etap TOKİ konut projesi kapsamında yurttaşların tapulu arazilerine kolluk kuvvetleri eşliğinde iş makineleri girdi.

Yön Haber’in aktardığına göre, yurttaşlar kepçelerin önüne geçerek TOKİ ekiplerini geri göndermeye çalıştı, bu esnada bazı meyve ağaçları kesildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024 tarihli raporundan, Kurtderesi ile ilgili bölüm.

“Tapulu alanlarımıza giriyorlar”

Köylülerden biri şöyle konuştu:

“Topraklarımız, gecenin bir yarısı kepçelerin girişiyle ağaç katliamı yaşadı. Depremden sonra kamulaştırmaksızın el konulan topraklarımıza, sabah 5’te, TOKİ ekipleri ve kolluk kuvvetleri girdi. Yaşam alanlarımızı ve bahçelerimizi korumak, savunmak için her zaman alanlarda olacağız. Bu verimli topraklardan, meyvelerden başka yaşam alanımız yoktur.

“Bizim zeytinliklerimiz, narenciyelerimiz, bizim yaşam alanlarımızı, geçim kaynağımızı belirliyor. Bu koparılmış olan ağaçlar, bir ay sonra meyve verip bizim çiftçilerimize, mahallelerimize destek olacaktı. Zaten mağdur olmuş bir halk, bu yaklaşımla daha fazla mağdur oluyor. Ve ne yazık ki, hükümet ve kolluk kuvvetleri, halka düşmanca bir tavır sergiliyorlar. Tapulu alanlarımıza, evimize girmeye çalışıyorlar. Biz bunu engelliyoruz, engellemeye de devam edeceğiz.”

Kepçelerin durmasını sağlayan yurttaşların bölgedeki nöbet eylemi sürüyor.

🟢 Samandağ Kurtderesi'ndeki TOKİ projesine karşı halk, kepçelerin önüne geçti



🗣️ “Bu koparılmış olan ağaçlar, bir ay sonra meyve verip bizim çiftçilerimize, mahallelerimize destek olacaktı.” https://t.co/77gDLpmsYM pic.twitter.com/LbWG3A7P86 — bianet (@bianet_org) August 20, 2025