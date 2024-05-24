Samandağ'da kurulan beton santraline tepki: "Çevreye ve halk sağlığına zarar verecek"

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım uğrayan Hatay’da, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi ve Yeşilada Mahallesi arasında yapımı süren hazır beton üretim santrali, başta bölge halkı olmak üzere kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, santralin “çevreye ve halk sağlığına zarar vereceği” gerekçesiyle kent sakinleri tarafından istenmediğini ve santralin yapımında kanunlarla belirlenen kurallara uyulmadığını ifade etti.

Santral için 90 metreküp/saat için “ÇED gerekli değil” raporu alındığını ve santralin üretime hazır hale geldiğini belirten Karaca, “Ancak eşik değer 100 metre küp/saat için alınan karardan sonra kaçak şekilde 360 metreküp/saat santral kurulmuştur” dedi.

Karaca ayrıca, santralin kurulduğu alanın imar planında ‘konut alanı’ olarak işaretlendiğini ve İmar Kanunu’na aykırı olmasına rağmen ruhsat verildiğini kaydetti.

“Rant için bütün canlılar yok sayılıyor”

“Mevcut yapıyla tarım alanı, sanayi tesisleri, sulak alanlar, konutlar, meskenler, eğitim kurumları aynı havzada bulunmaktadır” diyen Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzlerce öğrencinin öğrenim gördüğü Meryem Karaçaylı İlköğretim Okuluna yakın bir mesafede kurulan santralin yapısı, çalışma sistemi, gece gündüz, her gün yüzlerce kamyonun girip çıkacağı bu beton santrali çevresindeki okul, öğrenciler, öğretmenler, okul çalışanları, öğrenci servisi, öğrenci velileri, evler ve işyerleri her gün toz ve gürültü içinde kalacak.”

Ekoloji örgütlerinden yeni Hatay raporu

Karaca, santralin Asi Nehri ekosistemini olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, “Aynı şekilde zeytinlik, narenciye, seracılık, Samandağ biberi, maydanoz gibi bitkilerin üretimini yapan ülkemizin önemli gıda havzası olan Asi Nehri ovası büyük zarar görecektir” dedi.

*EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca

Bakan Özhaseki’ye dört soru

Samandağlıların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığına başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını hatırlatan Sevda Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mehmet Özhaseki’ye şu soruları yöneltti:

Söz konusu Hazır Beton Santrali mevzuata uygun bir şekilde mi yapılmaktadır? 90 metreküp/saat için alınan raporlar 360 metreküp/saatlik bir tesis inşa edildiği bilgileri doğru mudur? Bakanlığınız bu konuda denetim yapmış mıdır?

Beton santralinin yapıldığı alanın imar planı nedir? Konut olduğu ifade edilen alan için ruhsat verenler hakkında Bakanlığınız bir işlem başlatacak mıdır?

Okula ve işyerlerine çok yakın bir yerde inşa edilen bu Santralin öğrenciler ve bölgede bulunan diğer kişilerin sağlıklarına olası etkisi değerlendirilmiş midir? Oluşacak sağlık sorunlarının önlenmesi mümkün müdür? Bu konuda Bakanlığınızın nasıl çalışmaları bulunmaktadır?

Su yatağını kurutması, endemik türleri yok etmesi ve tarım üretimini bitirmesi risklerini barındıran bu santral için ÇED raporu neden alınmamıştır? Santralin çevreye olası etkileri nasıl ölçülmektedir?

(VC)