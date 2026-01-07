Şam yönetimi, Halep’teki Kürt mahallelerini ‘askeri hedef’ ilan etti

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye mahallelerinde Kürt güçleri ile geçici hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar sürerken, bölgede insani kriz de büyüyor.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Arap Ordusu Askerî Operasyonlar Komutanlığı, iki mahallede “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) örgütünün tüm askeri mevzilerinin meşru askeri hedefler olduğunu” açıkladı.

Komutanlık, sivillere “SDG mevzilerinden uzak durma” çağrısında bulunurken, “El-Avarid” ve “El-Zuhur Caddesi”ni insani geçiş noktaları olarak ilan etti.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Şam’a tepki göstererek söz konusu açıklama ve saldırıların ulusal mutabakat, siyasi çözüm ve ulusal birlik hedeflerine zarar verdiğini savundu. Özerk Yönetim, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG’nin bulunmadığını vurgulayarak, “Suriye Savunma Bakanlığı diyalog seçeneğini reddediyor; tehdit ve savaş dilinde ısrar ediyor” dedi.

Şam merkezli çevrimiçi siyasal haber ve yorum sitesi Enab Baladi, Suriye ordusu ile İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) arasında Şeyh Maksud çevresinde, Kastillo yolu ve Şeyhan Kavşağı’nda sabah saatlerinden itibaren şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Halep genelinde artan bir güvenlik geriliminin hâkim olduğunu belirten Enab Baladi muhabiri, çatışmaların orta ve ağır silahlarla gerçekleştiğini, eşzamanlı olarak çeşitli mahallelere top mermilerinin düştüğünü aktardı.

*Rojava Information Center, 2016 yılında nüfusu 30 bin olan mahallelerin, 2020 yılı itibarıyla 30 bin aileye ev sahipliği yaptığını; bunun da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa karşılık geldiğini aktarıyor. Suriye’deki insan hakları ihlallerini belgeleyen bağımsız kuruluş Hakikat ve Adalet için Suriyeliler (Syrians for Truth and Justice) ise 2022 tarihli raporunda, yerel yöneticilere atıfla nüfusun en az 200 bin olduğunu belirtiyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürt olan bu mahallelerde, savaş nedeniyle yerinden edilen Hristiyan azınlıklar ile Arap aileler de yaşıyor.

En az dokuz sivil hayatını kaybetti

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde altı sivilin, Meydan Mahallesi’nde ise üç sivilin hayatını kaybettiğini, 44 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) göre yaralıların en az 12’si çocuk.

SOHR ayrıca çatışmalarda bir Asayiş mensubu ile geçici hükümet güçlerine mensup üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gözlemevi verilerine göre bombardıman sonucu Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde yaklaşık 130 ev kısmen yıkıldı, ayrıca çok sayıda dükkân zarar gördü.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri ile çevresinde, bombardımanın şiddetlenmesi ve çatışmaların yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle yeni bir göç dalgası yaşandı. Çok sayıda sivil, daha güvenli bölgelere sığınmak amacıyla evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Suriye Arap Ordusu, SDG’nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır” denildi. Şeyh Maksud ve Eşrefiye’deki İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) Genel Komutanlığı da saldırılara karşılık verdiklerini belirtti ve bölge halkına çağrıda bulunarak, “Yerinden etmeyi ve göç ortamı yaratmayı amaçlayan asılsız haber ve söylentilere itibar etmeyin, evlerinizde kalın” ifadelerini kullandı.

“İki mahalleye savaş ilan edildi”

Öte yandan, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye Savunma Bakanlığı’nın Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan ettiğini açıkladı.

Ahmed, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu adım, geçmişte eski rejimin zulmüne maruz kalmış Kürtlere yönelik imha niteliğinde bir savaş ilanı olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu mahallelerin nüfusunun büyük bölümünü, zorla yerinden edilen Afrinli aileler oluşturmaktadır.

“Bu iki mahalle uzun süredir Savunma Bakanlığı’na bağlı birlikler tarafından ağır bir kuşatma altında tutulmaktadır. Kürt tarafı, 1 Nisan tarihli anlaşmaya bağlı kalmasına rağmen, karşı taraf bu anlaşmaya uymamıştır. Diyalog ve müzakerelerin başlatılması yönünde yoğun çabalara ve sürekli temaslara rağmen, Savunma Bakanlığı her türlü diyaloğu reddetmiştir.

“Hükümet yetkililerini, yaşananlar karşısında sorumluluklarını üstlenmeye, sorunların çözümünde akıl ve mantık yolunu izleyerek diyalogu esas almaya, savaş ve çatışma yöntemlerinden uzak durmaya davet ediyoruz. Suriyeliler, savaşlardan ve yıkımdan yeterince acı çekmiştir. Ayrıca tüm Suriyelilere, özellikle de Suriyeli gençlere çağrımızdır: Şiddetten uzak durun, hakikatin sesini yükseltin ve savaşı reddedin.”

YPG ve YPJ, Halep’teki iki mahalleden çekildi

Ne olmuştu? Geçici hükümete bağlı güçler, 27 Aralık’tan bu yana Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yoğun bir kuşatma uyguluyor. 6 Ocak’ta ise bölgede şiddetli çatışmalar başladı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye’deki İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) Genel Komutanlığı, sabah saatlerinde geçici hükümet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir kamikaze dron saldırısında iki sivilin yaralandığını açıkladı. Asayiş güçleri de Halep’in kuzeyindeki Kastillo yolunda geçici hükümet güçlerine ait bir aracı hedef aldı. SOHR’a göre saldırıda 72. Tümen’e mensup bir asker öldü, dört asker yaralandı. Şam yönetimi de bir askerin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bunun üzerine hükümet güçleri, Şeyh Maksud’u ağır topçu atışlarıyla hedef aldı. SOHR, bombardımanın yerleşim alanlarına isabet ettiğini bildirdi.

(VC)