Şam ve SDG’den ‘kapsamlı ateşkes’ kararı

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, başkent Şam’da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüştüğünü açıkladı.

Ebu Kasra, X sosyal medya hesabından saat 13.57’de yaptığı paylaşımda, “Az önce başkent Şam’da Sayın Mazlum Abdi ile görüştüm. Kuzey ve kuzeydoğu Suriye’deki tüm cephe hatlarında ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabık kaldık. Bu anlaşmanın uygulanmasına derhal başlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Görüşme, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güçlerin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Kürt mahalleleri Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye’ye yönelik kuşatma ve saldırılarıyla tırmanan gerilimin ardından gerçekleşti.

Halep’teki Kürt mahallerinde 'temkinli sükûnet': Çatışmalar durdu, görüşmeler başladı

Şam’daki görüşmeden detaylar

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi heyeti ile Suriye Geçici Hükümeti arasındaki görüşmeler, ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleşti.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA), Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi heyeti ile Suriye Geçici Hükümeti arasındaki görüşmenin odağında, 10 Mart Anlaşması’nın maddelerinin uygulanması ve Halep’te yaşanan gelişmelerin bulunduğunu bildirdi.

ANHA’ya göre, görüşmeye, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) Komutanı Rojhilat Afrin ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani katıldı.

KUZEYDOĞU SURİYE’DE ÜST DÜZEY ZİYARET ABD heyeti, Özerk Yönetim yetkilileri ile görüştü

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA ise, Ahmed eş-Şara’nın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani, Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin es-Selame de katıldı.

*Eş-Şara, ABD heyetiyle görüşüyor, 7 Ekim 2025. (Fotoğraf: SANA)

(VC)