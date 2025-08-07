ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 13:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 13:27
3 dk Okuma

Şam Uluslararası Havalimanı projesi Cengiz ve Kalyon’lu konsorsiyuma verildi

4 milyar dolarlık projede, Cengiz ve Kalyon’un yanı sıra TAV İnşaat, Katar’dan UCC ve ABD’den Assets Investments şirketleri de yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şam Uluslararası Havalimanı projesi Cengiz ve Kalyon’lu konsorsiyuma verildi
Fotoğraf: SANA

Türkiye’de en çok kamu ihalesi alan şirketler arasında yer alan Cengiz ve Kalyon, 8 Aralık 2024’teki yönetim değişikliğinin ardından Suriye’de de kamu projeleri üstlenmeye devam ediyor.

Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat ve TAV İnşaat’ın da içinde bulunduğu konsorsiyum ile Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin yolcu kapasitesinin 8 yıl içinde yıllık bazda 31 milyona çıkarılmasını öngören, yatırım tutarı 4 milyar dolar olan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın da katılımıyla, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye’den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar’dan UCC ve ABD’den Assets Investments şirketleri arasında imzalandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, anlaşma kapsamında Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat’ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eşzamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek.

Toplam dört fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla sekiz yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak.

*Kalyon İnşaat YK Başkanı Murathan Kalyoncu (solda) ve Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı El Husari (sağda) anlaşmayı imzalıyor. (Fotoğraf: AA)

Mayıs ayında 7 milyar dolarlık anlaşması imzalanmıştı

Geçen mayıs ayında da Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye’den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar’dan UCC ve ABD’den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Kalyon Holding ve Cengiz Holding’in de aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek 5 bin MW’lık enerji yatırımının tamamlanmasıyla, yıllık yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretimi öngörülürken bu sayede Suriye’nin elektrik ihtiyacının çok önemli bir bölümünün karşılanması planlanıyor.

Yeni yönetim, 14 milyar dolarlık 12 proje ilan etti

Öte yandan Suriye Yatırım Kurumu Başkanı Talal el-Hilali, Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen yatırım mutabakat zaptı imza töreninde yaptığı konuşmada, Suriye’nin yeniden inşa ve stratejik ortaklıklar için yeni bir döneme girdiğini söyledi.

El-Hilali, “Suriye yatırımcılara açık ve parlak bir gelecek inşa etme kararlılığındadır. Bugün 12 stratejik yatırım projesini ilan ediyoruz. Bu projelerin toplam değeri 14 milyar ABD dolarıdır,” bilgisini verdi.

Barrack da imza törenine katıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Şam’daki imza törenine katıldı.

“Bugün Şam’a ve onun köklü tarihine bakıyoruz. Şam, binlerce yıldır ticaretin ve ulaşımın merkezi olmuştur,” diyen Barrack, Şam’ın, Katar ile Türkiye arasında ‘önemli bir merkez’ konumunda olduğunu vurguladı.

Barrack, törenin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, “Müreffeh ve barışçıl bir Suriye’nin geleceği, Suriye ve yeni Şam Uluslararası Havalimanı için yap-işlet-devret projesini kazanan Katar’ın UCC’si ile Türkiye’nin Cengiz ve Kalyon grupları gibi bölgesel ortaklarının elinde,” ifadelerini kullandı.

*Barrack, Eş-Şara ile birlikte, 6 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Ambassador Tom Barrack/@USAMBTurkiye/X)

(VC)

AB’NİN EKONOMİK YAPTIRIMLARI KALDIRMASI
"Suriye'nin yeniden inşası için gerçek bir fırsat"
22 Mayıs 2025
/haber/suriyenin-yeniden-insasi-icin-gercek-bir-firsat-307665
AB konferansında Suriye'ye 5,8 milyar euro yardım taahhüt edildi
18 Mart 2025
18 Mart 2025
/haber/ab-konferansinda-suriye-ye-5-8-milyar-euro-yardim-taahhut-edildi-305521
LAZKİYE LİMANI'NIN İŞLETMESİ CMA CGM'NİN
HTŞ, Suriye'nin ilk uluslararası ihalesini, Türkiye ortaklı Fransa lojistik devine verdi
8 Şubat 2025
8 Şubat 2025
/haber/hts-suriye-nin-ilk-uluslararasi-ihalesini-turkiye-ortakli-fransa-lojistik-devine-verdi-304384
"Yandaş şirketlerin aldığı ihaleler 2020 bütçesinden fazla"
7 Eylül 2020
7 Eylül 2020
/haber/yandas-sirketlerin-aldigi-ihaleler-2020-butcesinden-fazla-230414
AB’NİN EKONOMİK YAPTIRIMLARI KALDIRMASI
“Suriye’nin yeniden inşası için gerçek bir fırsat”
22 Mayıs 2025
/haber/suriyenin-yeniden-insasi-icin-gercek-bir-firsat-307665
AB konferansında Suriye'ye 5,8 milyar euro yardım taahhüt edildi
18 Mart 2025
/haber/ab-konferansinda-suriye-ye-5-8-milyar-euro-yardim-taahhut-edildi-305521
LAZKİYE LİMANI'NIN İŞLETMESİ CMA CGM'NİN
HTŞ, Suriye'nin ilk uluslararası ihalesini, Türkiye ortaklı Fransa lojistik devine verdi
8 Şubat 2025
/haber/hts-suriye-nin-ilk-uluslararasi-ihalesini-turkiye-ortakli-fransa-lojistik-devine-verdi-304384
“Yandaş şirketlerin aldığı ihaleler 2020 bütçesinden fazla"
7 Eylül 2020
/haber/yandas-sirketlerin-aldigi-ihaleler-2020-butcesinden-fazla-230414
