DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:30 20 Ocak 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.01.2026 19:06 20 Ocak 2026 19:06
Okuma Okuma:  4 dakika

Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar

Kadın Savunma Birlikleri Genel Komutanı Rohilat Efrin, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un yaşananlara sessiz kaldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
*YPJ Genel Komutanı Rohilat Efrin. (Fotoğraf: Yeni Yaşam)

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında dün (19 Ocak) yapılan görüşme sonuçsuz kaldı.

Abdi başkanlığındaki heyetle birlikte Şam’daki müzakerelere katılan Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) Genel Komutanı Rohilat Efrin, görüşmelerin detaylarını Erbil merkezli Rudaw TV’ye anlattı.

Toplantının beş saatten fazla sürdüğünü belirten Rohilat Efrin, “Görüşmeye Şam tarafında Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Ahmed eş-Şara katıldı. Bizim heyetimizin yanı sıra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da toplantıda hazır bulundu” dedi.

Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
19 Ocak 2026

Müzakereler neden tıkandı?

Toplantının içeriğine dair bilgi veren Efrin, Şam’ın uzlaşmacı bir tavır sergilemediğini belirterek şunları kaydetti:

“Daha önce 4 Ocak’ta yapılan teknik görüşmelerde SDG’nin üç tümen halinde orduya katılması ve özerk yapının korunması üzerinde bir anlayış birliği vardı. Ancak bu son toplantıda her şeyi inkâr ettiler. Bize ‘Haseke ve Kobanî’yi derhal boşaltın, silahları bırakın ve orduya tek tek (bireysel) katılın’ dediler. Biz bu yeni durumun değerlendirilmesi ve entegrasyonun gözden geçirilmesi için zaman talep ettik. Ancak onlar taleplerinin hemen uygulanmasını istedi. Bu, 13 yıllık kazanımların yok edilmesi ve Kürt halkının iradesinin teslim alınması demektir. Biz bu dayatmayı kabul etmedik.”

SDG-Şam anlaşması sonrası bölgede neler yaşanıyor?
SDG-Şam anlaşması sonrası bölgede neler yaşanıyor?
19 Ocak 2026

Barrack’ın tavrı ve koalisyonun sessizliği

Daha önce Rûdaw’a konuşan bir kaynak, Tom Barrack’ın “DSG’nin birleşik bir güç olarak kalacağı ve Kürtlerin kendi bölgelerini yöneteceği” yönünde sözler verdiğini, hatta bu maddelerin kamuoyu tepkisi çekmemesi için kağıda dökülmeyeceğini ama uygulanacağını söylemişti.

Söz konusu bilgiyi doğrulayan Efrin, ABD Temsilcisi Tom Barrack’ın toplantıda “zayıf kalan” tavrını eleştirdi ve IŞİD’e karşı Uluslararası Koalisyon’un da yaşananlara sessiz kaldığını söyledi.

Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti
Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti
18 Ocak 2026

Suriye medyasının iddiaları

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Eş-Şara, Abdi’ye Savunma Bakan Yardımcılığı görevini teklif etti, Haseke valisi olarak atanacak bir aday göstermesini istedi.

Mazlum Abdi, Haseke’nin tamamen SDG’nin yönetimi altında kalmasını ve anlaşmanın yeni koşullarını görüşmek üzere beş gün talep etti. Eş-Şara ise tanınan süreyi reddettiğini ve gün sonuna kadar nihai bir cevap istediğini; aksi takdirde uluslararası taraflara Mazlum Abdi’nin anlaşmadan çekildiğini ve Suriye devletinin Haseke sorununu güç kullanarak çözeceğini bildireceğini söyledi.

“Oldubittiye getirmek istediler”

Efrin, Suriye medyasında yer alan bilgileri doğrulayarak şunları söyledi:

“Daha önce bu anlaşmayı bir ay içerisinde uygulayabileceklerini söylemişlerdi. Ancak Deyrizor ve Rakka’daki saldırıların ardından şartlarının hemen kabul edilmesini istediler. Bunu bir oldubittiye getirmek istediler ki belli ki daha önceden planlanmıştı. Ancak biz belli bir süre vermeden, yeni teklifin görüşülmesi için zaman istedik. Sonuçta bizim de bu yeni teklifi kendi komuta kadememizle, kendi siyasi organlarımızla, meclislerimizle istişare etmemiz gerekiyor. Ancak onlar hemen dedi. Bu bir teslimiyet dayatmasıydı, kabul etmedik” ifadelerini kullandı.

Efrin ayrıca, “Bizim bugünkü tavrımız da olası bir kıyımın, ölümlerin önünü almaktı. Ancak biz koalisyondan da somut bir tavır görmedik. Yeni bir IŞİD ortaya çıkıyor. Eğer bunun önünü almazlarsa bu tüm Suriye ve komşu ülkeler için de yepyeni bir tehdit olacak” dedi.

SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026

“Şam, bizi tamamen iradesiz bırakmak istedi”

Şam yönetiminin ‘PKK’ iddialarını reddeden Rohilat Efrin, “Aslında bunu bahane ederek bizi kriminalize ediyorlar. Bu topraklar uğruna hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli” dedi.

Efrin, Eş-Şara ve Abdi’nin imzaladığı 18 Ocak tarihli ateşkes ve entegrasyon anlaşmasına ilişkin şunları kaydetti:

“General Mazlum Abdi savaş ve çatışmaların durdurulması için bu metni imzalamayı kabul etmişti. Zaten dünkü konuşmasında da savaşın durmasını ve diyalog ile sorunların çözümü desteklediklerini açıklamıştı. Ancak bugünkü tavırlarında sanki her şey bitti, oldubittiye getirerek yeni şartları kabul ettirmek istediler. Şam tarafı her şeyi tek merkezden yönetmek ve bizi tamamen iradesiz bırakmak istedi.

“Daha fazla ulusal birliğe ihtiyacımız var”

“Rojava’daki ve dünyanın her yerindeki Kürt halkına sesleniyorum; şimdi her zamankinden daha fazla ulusal birliğe ihtiyacımız var. Bu bir komplodur ve bizi yeniden tarihin karanlığına gömmek istiyorlar. Biz halkımızın arkasındayız. Ölüm de olsa yaşam da olsa halkımızla beraber olacağız. Bu iradeyi gösterirsek zafer bizim olacaktır.”

Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek
Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek
20 Ocak 2026

(VC)

rohilat efrin ypj Suriye SDG-Şam anlaşması Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ahmed eş-şara Mazlum Abdi suriye demokratik güçleri
ilgili haberler
Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar: "Yüzlerce sivil göç ediyor"
20 Ocak 2026
/haber/haseke-kirsalinda-siddetli-catismalar-yuzlerce-sivil-goc-ediyor-315822
Bafıl Talabani: Suriye’de ve Rojava’da yaşananlar kabul edilemez
20 Ocak 2026
/haber/bafil-talabani-suriyede-ve-rojavada-yasananlar-kabul-edilemez-315819
Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek
20 Ocak 2026
/haber/suriye-demokratik-meclisi-ozgurlugumuz-icin-direnis-surecek-315805
SDG: "Bugün onur günüdür"
19 Ocak 2026
/haber/sdg-bugun-onur-gunudur-315792
ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
19 Ocak 2026
/haber/suriye-ordusu-rojava-ya-saldiriya-gecti-pyd-den-seferberlik-cagrisi-315791
SDG-Şam anlaşması sonrası bölgede neler yaşanıyor?
19 Ocak 2026
/haber/sdg-sam-anlasmasi-sonrasi-bolgede-neler-yasaniyor-315780
Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik
18 Ocak 2026
/haber/mazlum-abdi-savasi-durdurmak-icin-anlasmayi-kabul-ettik-315738
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
