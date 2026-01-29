ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.01.2026 02:39 29 Ocak 2026 02:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.01.2026 14:04 29 Ocak 2026 14:04
Okuma Okuma:  1 dakika

SOHR AÇIKLADI

Şam: Şara ve Abdi arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 18 Ocak Anlaşmasının uygulanması konusunda Şam'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini doğruladı. Sızan bilgilere göre Şam birlikleri Haseke'ye girmeyecek, Rojava Asayişi İçişleri Bakanlığı bünyesine alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

28 Kasım'da SDG ve Şam heyetleri arasında yapılan görüşmelerden/Fotoğraf: ANHA

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) , Suriye'nin başkentinde Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin başkanlığında Rojava heyetinin Şara hükümet görevlileriyle yaptığı son toplantıda ilerleme kaydedildiği konusunda içeriden bilgi edindiklerini açıkladı.

SOHR, güvenilir kaynakların "iki tarafın 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasına yönelik yürütme mekanizması konusunda net bir mutabakata vardığını" bildirdiğini yazdı. SOHR'a göre, üzerinde mutabakata varılan mekanizma, önümüzdeki günlerde sahada uygulamaya konulacak atılımı güvenceye alıyor.

Asayiş İçişleri Bakanlığına bağlanıyor

Kaynaklar ayrıca, son zamanlarda İç Güvenlik Kuvvetlerinin (Asayiş) Hasekeye girişiyle ilgili dolaşan haberleri tekzip etti. Tarafların Rojava Asayiş Kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmesi konusunda anlaştıkları açıklandı. Bu anlaşmaya göre, Asayiş Kuvvetleri, bölgeden gelen personelden oluşacak ve kent güvenliğinden sorumlu organ olacak.

Toplantı, güvenlik ve idarenin düzenlenmesi ve 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasının önünü açmaya yönelik olarak devam eden çabalar kapsamında gerçekleşti.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
Rojava Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ahmed eş-şara 10 Mart Anlaşması
