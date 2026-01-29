Şam: Şara ve Abdi arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) , Suriye'nin başkentinde Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin başkanlığında Rojava heyetinin Şara hükümet görevlileriyle yaptığı son toplantıda ilerleme kaydedildiği konusunda içeriden bilgi edindiklerini açıkladı.

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Şam'da

Ayrıntılar

SOHR, güvenilir kaynakların "iki tarafın 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasına yönelik yürütme mekanizması konusunda net bir mutabakata vardığını" bildirdiğini yazdı. SOHR'a göre, üzerinde mutabakata varılan mekanizma, önümüzdeki günlerde sahada uygulamaya konulacak atılımı güvenceye alıyor.

SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması

Asayiş İçişleri Bakanlığına bağlanıyor

Kaynaklar ayrıca, son zamanlarda İç Güvenlik Kuvvetlerinin (Asayiş) Hasekeye girişiyle ilgili dolaşan haberleri tekzip etti. Tarafların Rojava Asayiş Kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmesi konusunda anlaştıkları açıklandı. Bu anlaşmaya göre, Asayiş Kuvvetleri, bölgeden gelen personelden oluşacak ve kent güvenliğinden sorumlu organ olacak.

Toplantı, güvenlik ve idarenin düzenlenmesi ve 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasının önünü açmaya yönelik olarak devam eden çabalar kapsamında gerçekleşti.

(AEK)