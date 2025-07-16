Şam ile Dürziler arasında ‘ateşkes’ muamması

Suriye’nin güneyinde, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetinde çatışmalar dördüncü gününde (16 Temmuz) devam ederken, İsrail’in Şam’a yönelik hava saldırılarının ardından hükümetten ‘ateşkes’ açıklaması geldi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Süveyda vilayetinde güvenliğin ve istikrarın yeniden sağlanması, halkın taleplerinin karşılanması ve Suriye devletinin tüm vatandaşlarının haklarına tam bağlılığının teyidi çerçevesinde” bir ateşkese varıldığı duyuruldu.

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Açıklanan anlaşma maddeleri şu şekilde sıralandı:

Askeri operasyonların derhal ve kapsamlı şekilde durdurulması, tüm tarafların askeri tırmanışı ve güvenlik güçlerine yönelik her türlü saldırının durdurulması hususunda taahhütte bulunması. Suriye devleti ve saygın şeyh temsilcilerinden oluşan ortak bir denetim komitesinin kurulması ve ateşkesin uygulanmasının denetlenmesi. İç güvenlik güçlerinin, Süveyda kenti ve çevresindeki bölgelerde güvenlik ve vatandaşların korunmasını artırmak amacıyla Süveyda halkından polis personeliyle birlikte konuşlandırılması. Süveyda vilayetinin seçkin personeli ve şerefli bireylerinden oluşan unsurların, güvenlik unsurlarının yönetiminde liderlik ve icra görevlerini üstlenmesi. Evlerin ve sivillerin hayatının korunması, herhangi bir konut veya mülke dokunulmaması ve vilayetteki bölgelerde herhangi bir saldırı veya tahribattan kaçınılması. İçişleri ve Savunma bakanlıklarıyla işbirliği içinde ağır silahların düzenlenmesi mekanizmasının üzerinde mutabık kalınması; bu kapsamda devlet dışı silahlı unsurların sona erdirilmesi, yerel ve dini liderlerle koordinasyon sağlanması ve Süveyda vilayetinin sosyal ve tarihi hassasiyetlerinin gözetilmesi. Süveyda vilayetinin Suriye devletine tam entegrasyonunun sağlanması ve vilayetin tüm toprakları üzerinde devletin tam egemenliğinin teyit edilmesi, ayrıca sahadaki tüm devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi ve etkinleştirilmesi. Suriye kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak Süveyda’nın tüm bölgelerindeki tüm kamu kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesi. Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında adalet ve eşitliği garanti altına alan ve iç barışı teşvik eden yasalar aracılığıyla Süveyda’daki tüm vatandaşların haklarının garanti altına alınması için çalışmak. İşlenen suçları, ihlalleri ve kabahatleri araştırmak, sorumluları tespit etmek, etkilenenleri tazmin etmek ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sahiplerine haklarını mümkün olan en kısa sürede iade etmek amacıyla ortak bir araştırma komitesinin oluşturulması. Şam-Süveyda yolunun devlet tarafından güvence altına alınması ve yolcuların emniyetinin sağlanması. Valiliğe su, elektrik, yakıt ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm temel hizmetlerin derhal sağlanması için çalışmalara başlanması. Son olaylarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve kayıpların akıbetinin derhal açıklanması için çalışmalar yapılması. Bu anlaşma hükümlerinin uygulanmasını takip etmek üzere ortak bir komitenin oluşturulması.

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El-Hicri, anlaşmayı reddetti

Şam’dan gelen açıklamanın ardından, Dürzilerin ruhani liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, anlaşmayı reddettiklerini duyurdu.

El-Hicri liderliğindeki Dürzi Ruhani Başkanlığı’nın resmi Facebook sayfasında paylaşılan açıklamada, “Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edileceği” vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu suç örgütleriyle yapılacak hiçbir anlaşma ya da müzakere kabul edilemez. Silahlı çeteleri meşru kılacak her türlü uzlaşı, halkın iradesini gasbeden bir yönetimi meşrulaştırmak anlamına gelir; bunu kesin bir dille reddediyoruz. Ruhani Başkanlık olarak, Dürzî toplumunun kararlı ve ilkesel duruşunu bir kez daha ilan ediyor; adaletin tecellisi için sorumluların yasal ve toplumsal yollarla yargılanmasını, hiçbir istisna ve taviz olmaksızın talep ediyoruz.”

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(VC)