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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 11:38
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 11:55
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Şam güçleri, DSG’nin kontrolündeki bölgeye saldırdı

Şam hükümeti ve bağlı güçler, dün akşam Deyrizor'a saldırı düzenledi. Saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi, yedi sivil yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şam güçleri, DSG’nin kontrolündeki bölgeye saldırdı
*Fotoğraf: AA

Şam hükümeti ve hükümete bağlı ‘Vatanı Savunma’ güçleri Fırat’ın doğusuna saldırı düzenledi.

Suriye'nin Deyrizor vilayetinin doğusundaki köylere dün gece düzenlenen saldırıda iki sivil hayatını kaybetti, yedi sivil ise yaralandı.

Suriye Demokratik Güçleri’nden (DSG) yapılan açıklamada, Şam hükümeti ve ‘Vatanı Savunma’ (Difayi el-Vatani) güçlerinin,  DSG’nin kontrolünde bulunan Fırat’ın doğusundaki bölgelere saldırı başlattığı ifade edildi.

Açıklamaya göre; DSG ile Suriye güçleri arasında dün akşam saatlerinde başlayan ve bu sabaha kadar süren şiddetli çatışmalar yaşandı.

Irak'a sınır olan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetini ikiye bölen Fırat nehrinin doğusunu DSG, batısını ise Suriye'ye bağlı güçler ile İran destekli gruplar kontrol ediyor. 

Ayrıca Deyrizor'da DSG'nin kontrolü altındaki bölgede bir ABD üssü bulunuyor.

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