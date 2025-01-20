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Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 15:44
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 16:18
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Şam'dan Abdi'nin önerisine yanıt: Ademi merkeziyetçi yönetimi reddediyoruz

Suriye geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, SDG'nin "kendi özel askeri birliklerine sahip olmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şam'dan Abdi'nin önerisine yanıt: Ademi merkeziyetçi yönetimi reddediyoruz
*Fotoğraf: SANA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te ülkeyi terk etmesinin ardından Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Kuzey ve Doğu Özerk Yönetimi'nin askeri birliği Suriye Demokratik Güçleri'ne ilişkin konuştu.

Reuters’a açıklama yapan Murhaf Ebu Kasra, SDG'nin "kendi özel askeri birliklerine sahip olmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

"Biz onların Savunma Bakanlığı'na katılmalarını ve askeri plan doğrultusunda birimlere dağıtılmalarını istiyoruz" diyen Ebu Kasra, SDG'nin  bağımsız bir birim olması konusunda, "Böyle büyük bir kurumda bu tür bir birimin varlığı iyi değil" dedi.

SDG komutanı Abdi: Ademi merkeziyetçi bir Suriye istiyoruz
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17 Ocak 2025

"Ademi merkeziyetçi yönetimi reddediyoruz"

Ebu Kasra, "SDG liderleriyle Savunma Bakanlığı'na katılmaları için birkaç kez toplantı yaptıklarını", ancak "SDG yetkililerinin bu konuda somut bir adım atmadıklarını" öne sürdü.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin, geçen hafta Almanya’nın ZDF Televizyonu’na verdiği röportajda dile getirdiği “Suriye’de ademi merkeziyetçi bir yönetim olması gerektiği” sözlerini de değerlendiren Ebu Kasra, bu öneriyi reddettiklerini söyledi.

Ebu Kasra, “Savunma Bakanlığı'nın hiyerarşisi içinde Savunma Bakanlığı'na gireceklerini ve askeri bir şekilde dağıtılacaklarını söylüyoruz, bu konuda bir sorunumuz yok. Ancak Savunma Bakanlığı içinde askeri bir blok olarak kalmaları, büyük bir kurum içinde böyle bir blok doğru değil" diye konuştu.

Abdi ne demişti?

Abdi, geçen hafta verdiği röportajda, HTŞ lideri Ahmed Eş-Şara ile yaptıkları görüşmeye değinmiş ve “pozitif” geçtiğini ifade etmişti.

"HTŞ bizimle açıkça konuşuyor" diyen Abdi, şunları söylemişti: "Biz esas olarak Suriye’nin birliği ve bölünmezliği, istikrar ve barış hedefi üzerinde mutabıkız. Yeni bir anayasa ve kapsayıcı bir ulusal hükümet geliştirmek için birlikte çalışmak istiyoruz. Ancak tüm bunların nasıl gerçekleştirileceği sorusu hâlâ ortada duruyor. Şam hükümetindeki rolümüz ne olacak ve hükümet bizimle nasıl çalışabilir? Bazı pratik detaylarda hala anlaşamadık ve bunları bir komiteye bildirerek çözmelerini isteyeceğiz."

Abdi, Şam’daki yeni kurulan orduya dahil olma konusunda ise; “Suriye’nin prensip olarak birleşik bir ordusu olması” gerektiğini belirtmiş ve “Biz SDG olarak Suriye ordusunun bir parçası olmalıyız. Ancak onlarca yıldır mücadele eden binlerce deneyimli güvenlik gücümüz var. Bu kadar çabuk silahsızlandırılamazlar. Bu durum sınırlarda güvenlik boşluğu ve kaos yaratacaktır. Tüm güçlerimizin birden çalışmayı bırakıp evlerine dönebileceğini düşünmüyoruz. Ama bu profesyonel güçlerin Suriye ordusunun bir parçası nasıl olabileceğini tartışacağız” demişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye sdg Suriye Savunma Bakanı Murhab Ebu Kasra Mazlum Abdi
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