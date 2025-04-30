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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Nisan 2025 19:10
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 20:58
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İSRAİL'DEKİ DÜRZİLER SOKAĞA ÇIKTI

Şam'da Dürzilere yönelik saldırılar sürerken İsrail Suriye iç güvenlik güçlerini vurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, orduya "Dürzilere yönelik şiddet durmazsa" Suriye hükümet tesislerini hedef almaları talimatını verdiği bildirildi. Ordu, "Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini, güçlerini değişik senaryolara hazırlıklı olacak şekilde konuşlandırdıklarını da açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şam'da Dürzilere yönelik saldırılar sürerken İsrail Suriye iç güvenlik güçlerini vurdu
Şam'daki saldırıları protesto için yol kesen İsrail'deki Dürzi topluluğu/Jerusalem Post

Suriye'de Dürzilere yönelik saldırılar sürerken, İsrail bugün Suriye'ye "uyarı amaçlı" bir hava saldırısı düzenlenlediğini açıkladı.

Suriye’de Dürzi milisler ve yeni yönetim güçleri arasında şiddetli çatışmalar
Suriye’de Dürzi milisler ve yeni yönetim güçleri arasında şiddetli çatışmalar
30 Nisan 2025

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, saldırıda "Dürzi toplumuna saldırı hazırlığındaki aşırılık yanlısı bir grubun uyarı amacıyla hedef alındığı" belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde yaşayan Dürziler de saldırıları protesto için yolları kesti.

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusu, Şam'ın dış mahallelerindeki Sahnaya'da bir Dürzi topluluğuna saldırmaya hazırlanan silahlı bir gruba drone saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada da drone saldırısının "Dürzi sivillere saldır düzenleyen" görevlileri hedef aldığı söylendi. 

Suriye İçişleri Bakanlığından bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail drone saldırısı sonucunda bir Suriye güvenlik gücü görevlisinin öldürüldüğünü kabul etti. Ancak Suriye güvenlik güçlerinin devlet denetimi dışında etkinlik gösteren silahlı gruplar arasındaki çatışmalara son vermeyi amaçladığını söyleyerek İsrail'in iddiasını reddetti.

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz ayrıca drone saldırısıyla Suriye liderliğine "ciddi bir mesaj" ilettiklerini belirttiler: "İsrail, Dürzilere zarar gelmesini önlemek için [Şam'ın] harekete geçmesini bekliyor."

Saldırı Hermes 450 İHA'sıyla 

Askeri kaynaklara göre, saldırı, İsrail Hava Kuvvetleri'nin gözetleme ve silahlı insansız hava aracı olarak kullanılan bir Hermes 450 İHA'sının silahlı kişilerin tespit edildiği bir binaya füze fırlatmasıyla gerçekleştirildi. 

Jerusalem Post'un haberine göre, çarşamba günü yapılan bir durum değerlendirmesi sonrasında İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, orduya "Dürzilere yönelik şiddet durmazsa" Suriye hükümet tesislerini hedef almaları talimatını verdi.

Ordu, "Suriye'deki gelişmeleri izl[ediklerini], güçlerini savunma için ve değişik senaryolara hazırlıklı olacak şekilde konuşlandır[dıklarını]" da ekledi. 

İsrail'deki Dürziler Sahnaya saldırılarını protesto için sokakta 

Şam'da Dürzi toplumuna yönelik saldırılar sürerken Kuzey İsrail'de Dürziler, Suriye'deki Selefi şiddete karşı sokaklara çıktı. 

İsrail'deki Dürzi toplumundan onlarca kişi, çarşamba günü Akka yakınlarındaki Batı Celile'deki Kafr Yasif kavşağında protesto düzenledi. Protesto sırasında araba lastikleri ateşe verildi ve bölgedeki askeri mezarlıklara erişim de dahil ana ulaşım yollarının kapatılması yoğun trafik sıkışıklığına neden oldu.

Polis, protestoların yasadışı olduğunu ve görevlilerin kamu düzenini sağlamak ve anmalara katılanların güvenliğini sağlamak için olay yerinde bulunduğunu söyledi.

İktidardaki Likud Partisi Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, Mughar'daki Dürzi Anma Günü töreninde "İsrail halkı ile Dürzi topluluğu arasındaki ittifakın sınırları aştığını" belirtti, "İsrail devleti, ülke sınırlarının ötesinde Dürzilere zarar verilmeye çalışdığında boş durmayacak." dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Tel Aviv
İsrail Dürziler hava saldırısı
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