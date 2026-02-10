Salt’ta ‘Mutfak Buluşmaları’ başlıyor

Salt Beyoğlu, 14 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de “Mutfak Buluşmaları: Bakım ve Dayanışma Mekânlarını Örgütlemek: Üniversite Topluluk Bostanları” isimli yılın ilk buluşmasını Mutfak alanında gerçekleştirecek.

Salt’ın aktardığına göre, IASPIS işbirliği ile geliştirilen buluşma, kolektif emeğin örgütlendiği ve bakım ile dayanışma kültürünün geliştiği mekânlar olarak üniversitelerdeki topluluk bostanlarını odağına alıyor ve bostanların kentsel tarım alanı yaratmanın ötesine geçen işlevlerini irdeliyor.

Programda kolektif üretim, paylaşım ve bakım pratiklerini öne çıkaran beş kolektif bir araya gelecek.

Buluşma, üniversite bostanları ve Beyoğlu Gıda Kolektifi’nden temin edilen ürünlerle vejetaryen atıştırmalıkların hazırlanacağı bir atölye ile başlayacak.

Hazırlanan atıştırmalıklar sunumlar esnasında paylaşılacak ve ardından bir tartışma oturumu gerçekleştirilecek. Sunumlar ve tartışma oturumu herkesin katılımına açık.

Programa kayıt olmak için buraya tıklayın.

Deneyim paylaşımı Kampüs bostanlarının temsilcileri ve değinecekleri konular ise şöyle: Üniversite bostanları arasında deneyim paylaşımı ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla kurulan Kampüs Bostanları’ndan Nur Avcı, bu oluşumun farklı paydaşları kapsayan bir çatı platform olarak sunduğu olanakları değerlendirecek. Ege Mehmet Akman, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki bir fakülte binasının çatısında, üniversite mensuplarının çabalarıyla kurulan ve Gastronomi Bölümü’nün desteğiyle on yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir başka bostandan ilham alan Bilgi Çatı Bostanı’nın hikâyesini aktaracak. Öykü Bilici ile Ahmet Burak Aslan, Boğaziçi Üniversitesi’nde kolektif emek ve gönüllülük esasıyla agroekolojik üretim yapan Tarlataban’dan bahsedecek; üniversite içinden ve dışından katılımcılara açık olan bostanda birlikte ekip biçmek, kompost yapmak, hasadı paylaşmak ve adil gıdayla ilişkili meseleleri düşünmek için yürütülen faaliyetlere değinecek. Fırat Karakurt, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde ekolojik bir topluluk bostanı olan Ayazağa Bostanı’nı anlatacak. Tıbbi-aromatik bitkilerden sebze ve çiçeklere uzanan çeşitliliğiyle bostanın, düzenli buluşmalar ve atölyeler aracılığıyla kent hakkı ve gıda egemenliği tartışmalarını somut pratiklerle nasıl buluşturduğunu ele alacak. Ekrem Osman Çebi ise İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde öğrencilerin inisiyatifiyle hayata geçirilen ve Mart 2025’teki öğrenci hareketiyle filizlenen dayanışma ruhunu toprakla buluşturan Taşkışla Devrim Bostanı’nın hikâyesini paylaşacak. Ekolojik tarım ve dayanışma ekonomisi modellerinin yanı sıra öğrencilerin okul arazilerinin kullanımına ilişkin karar alma süreçlerine katılımını teşvik etme çabaları üzerinde duracak. Paylaşım kültürünü yeşertmek, dayanışma ağlarını genişletmek, tarımsal ve toplumsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve öğrencilerin kamusal alandaki varlığını güçlendirmek için yaptıkları çalışmalara değinecek.

Topluluk bostanları nedir? İstanbul’da 2010’larda, toplumsal hareketlerle birlikte ivme kazanan dayanışma pratiklerine paralel olarak gelişen topluluk bostanları, gıda egemenliği ve kent hakkı mücadeleleri etrafında şekilleniyor. Bu girişimlerin bir kısmı zamanla sönümlenirken, bazıları direnişini sürdürüyor ve yenileri hayata geçiriliyor. Kentlerin giderek ayrıştığı, kamusal alanların daraldığı ve kent sakinlerinin tüketim odaklı rutinler dışında bir araya gelme imkânlarının sınırlı olduğu günümüzde, topluluk bostanları kolektif üretim, paylaşım ve bakım pratiklerini öne çıkaran alternatif alanlar sunuyor. Practice Matters nedir? Türkçesi Pratiği Önceliklendirmek olan proje; tasarım, zanaat, mimarlık ile diğer mekânsal pratiklerin günümüz ihtilaf ve krizlerine nasıl yanıt verdiğini ele alıyor. IASPIS ve Salt işbirliğiyle geliştirilen ve Magnus Ericson ile Eylül Şenses tarafından programlanan proje; kamuya açık etkinlikler, buluşmalar, yayınlar aracılığıyla farklı deneyim ve bilgi alanlarını bir araya getirerek, bu pratiklerin imkânlarını tartışmak için müşterek bir alan ve kaynak oluşturmayı amaçlıyor. Kaynak: Salt Online.

(HO/TY)