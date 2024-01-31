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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 10:57
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Salt’ın 'Sahnede 90’lar' sergisi 14 Nisan’a kadar Kunstverein Hamburg’da

Amira Akbıyıkoğlu tarafından araştırmacı Mine Söyler ve tasarımcı Emirhan Altuner ile birlikte programlanan sergi, Salt iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Salt’ın 'Sahnede 90’lar' sergisi 14 Nisan’a kadar Kunstverein Hamburg’da
*Seretonin II, Aydın Teker

Salt’ın sahne ve performans kavramları odağında Türkiye’nin 1990’lı yıllarından sanat üretimlerini bir araya getiren “Sahnede 90”lar sergisi, 14 Nisan’a kadar Kunstverein Hamburg’da yer alacak.

Muhtelif kaynaklardan toplanmış arşivlere dayanan ve canlı performanslardan video kliplere uzanan bir çeşitlilik sunan “Sahnede 90’lar” dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış getiriyor.

Kunstverein Hamburg’daki sunum, L’Internationale’nin “Our Many Europes” projesi kapsamında 15 Eylül 2022–2 Nisan 2023 tarihlerinde Salt Beyoğlu ve Salt Galata’da düzenlenen sergiden seçili işleri içeriyor. Amira Akbıyıkoğlu tarafından araştırmacı Mine Söyler ve tasarımcı Emirhan Altuner ile birlikte programlanan sergi, Salt iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.(AÖ)

Sahnede 90'lar: Politik karanlığa tezat bir dinamizm
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Sahnede 90'lar: Politik karanlığa tezat bir dinamizm
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