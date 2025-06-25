"Saltanattan Cumhuriyet’e Heybeliada" sergisi açılıyor

Adalar Müzesi, Heybeliada’nın tarihine ışık tutan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Halil Gökman’ın arşivinden derlenen “Saltanattan Cumhuriyet’e Heybeliada” başlıklı sergi, 19. yüzyıl ortalarından 1960’lara uzanan geniş bir dönemi kapsıyor.

Sergide, adanın sosyal ve kültürel yaşamını yansıtan nadir fotoğraflar, kartpostallar ve efemeralar yer alıyor. Ziyaretçiler, Heybeliada’nın gündelik yaşamından eğitim kurumlarına, edebiyat ve sanat dünyasından mimariye kadar birçok alandaki tarihsel izleri görme fırsatı bulacak.

Halil Gökman’ın uzun yıllara yayılan koleksiyon çalışmasının ürünü olan sergi, yalnızca görsel materyallerle değil, aynı zamanda bu belgeleri tamamlayan metinlerle de adanın belleğini günümüze taşıyor. Serginin tasarımı Belma Saraççı (Ajans Medya) tarafından yapıldı; İngilizce metin çevirilerini ise Melis Şeyhun Çalışlar üstlendi.

Halil Gökman’ın özel koleksiyonundan derlenen “Saltanattan Cumhuriyet’e Heybeliada” sergisi, 19. yüzyıl ortalarından 1960’lara uzanan dönemi nadir fotoğraflar, kartpostallar ve efemeralarla gözler önüne seriyor. Heybeliada’nın sürprizlerle dolu geçmişi, bu kez bir sergiyle gün yüzüne çıkıyor.

Sergi açılışı bilgileri Açılış Kokteyli: 28 Haziran Cumartesi, saat 19:30

Açılış Resitali: Viola : Günsu Özkarar

: Günsu Özkarar Flüt: Metin Yavuz Yer: Adalar Müzesi

Yılmaztürk Caddesi No: 177, Büyükada – İstanbul

(EMK)