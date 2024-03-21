Salt'tan yeni yayın ve arşiv: İpek Duben "Ten, Beden, Ben"

Salt, sanatçı İpek Duben’in 1980’lerden günümüze sanat pratiğine bir bakış sunan “İpek Duben: Ten, Beden, Ben” adlı kitabı yayımladı. Yayın ile birlikte sanatçının arşivi de Salt Araştırma’da çevrimiçi erişime açıldı.

Bu kapsamda 26 Mart Salı günü saat 19.00’da Salt Galata’da gerçekleştirilecek söyleşide, Esen Karol, Çağla Özbek ve Turgut Tarhanlı bir araya gelecek.

SERGİ SALT BEYOĞLU'NDA İpek Duben'den 'Ten, Beden, Ben'

Yayın, erkek şiddeti, toplumsal cinsiyet, yerinden edilme, göç ve tüketim alışkanlıklarına odaklanan sanatçının pratiğini kapsamlı olarak ele alıyor.

Türkçe ve İngilizce dillerinde ayrı hazırlanan yayın, adını 2021-2022’de Salt Beyoğlu’nda düzenlenen sergiden alıyor.

Vasıf Kortun’un yayıma hazırladığı kitabın tasarımını Esen Karol üstlendi. Kitap, sanatçının siyaset bilimi öğreniminden sanat ve sanat tarihi eğitimine geçişini, Türkiye ile ABD arasında resimle başlayan ve enstalasyon, sanatçı kitabı, video gibi farklı türlere evrilen üretimini detaylandırıyor. Yayın, Kortun’un 2020-2021’de sanatçı ile gerçekleştirdiği “Benim Hikâyem” başlıklı söyleşinin yanı sıra Kaelen Wilson-Goldie, Marianne Hirsch ve Işın Önol'un yazıları ile Duben’in 1991’de Maçka Sanat Galerisi’ndeki sergisi sırasında düzenlenen “Modernizm ve 1980’lerde Sanat” başlıklı panelin dökümünü bir araya getiriyor.

Yayın ile eş zamanlı olarak İpek Duben’in arşivi de archives.saltresearch.org’da erişime açıldı. Koleksiyon, Salt Araştırma’daki sanatçı arşivleri arasına eklendi.

İpek Duben hakkında

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden (Robert Kolej) mezun olduktan sonra 1963’te Agnes Scott College’da siyaset bilimi alanında lisans öğrenimi gördü. 1965’te Chicago Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1969’da tez aşamasına kadar sürdürdüğü doktora çalışmasını sanatla uğraşmak üzere yarıda bıraktı. 1972–1976 yıllarında New York Studio School’da sanat eğitimi aldı. İstanbul’a döndükten sonra bir yandan sergiler açarken, bir yandan da aralarında Milliyet Sanat, Tarih ve Toplum, Yeni Boyut ve Sanat Çevresi’nin bulunduğu birçok dergide sanat eleştirileri yazdı. 1984'te Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat tarihi doktorasını tamamladı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ile Resim ve Heykel Müzeleri Derneği’nde çalışmalar yürüten Duben, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli dönemlerde ders verdi.

Eserlerinin yer aldığı koleksiyonlar arasında British Museum (Londra), Wien Museum (Viyana), Bibliotheca Alexandrina (İskenderiye), King St. Stephen Museum (Székesfehérvár), Museum Volkenkunde (Rotterdam), İstanbul Modern (İstanbul), Arter (İstanbul), Zorlu Vakfı (İstanbul) ve Center for Book Arts (New York) yer alıyor.(AÖ)