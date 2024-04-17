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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 13:02
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 13:31
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Salt'tan üç yeni sergi

2050+ tasarım stüdyosunun "Havaya Dair" enstalasyonu, sanatçı Itziar Barrio’nun "Öyleyse En Başa Dönelim" ve Özcan Ertek, Fulya Uçanok, Ömer Sarıgedik, Zeynep Hatipoğlu ve Passepartout Duo’nun ses enstalasyonları Salt Beyoğlu ve Salt Galata'da.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Salt'tan üç yeni sergi

İstanbul’un kültür kurumlarından Salt’ın yeni sergileri Mayıs ayında başlıyor. Disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+'nın “Havaya Dair” enstalasyonu Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında; sanatçı Itziar Barrio’nun “Öyleyse En Başa Dönelim” sergisi Salt Galata’da sunulacak.

“Havaya Dair”, materyal, işitsel ve görsel deneyler üzerinden hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor. Havanın, bir bölgedeki faaliyetlerin binlerce kilometre ötedeki insan ve insan olmayan nüfusları etkileyebilen ortak bir alan olmasından yola çıkan sergi, temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğine de vurgu yapıyor. 8 Mayıs-18 Ağustos tarihlerinde ziyaret edilebilir. 

“Öyleyse En Başa Dönelim” sergisi, sanatçı Itizar Barrio’nun “Madde Üçlemesi”ni oluşturan video işleri bir araya getiriyor. Sergi, ortak varoluş fikriyle hafıza, duyumsama ve deneyimin merkezi olarak bedenin işlevine dair açılımlar barındırıyor. Sergi, 23 Mayıs-29 Eylül tarihlerinde Salt Galata’da.

Haziran 2024’ten Nisan 2025’e Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde ise "Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcacık Toprak Sesleri" programı, adını elektronik müziğin öncülerinden Mort Garson’ın bitkiler için hazırladığı Mother Earth’s Plantasia (1976) albümünden alıyor. Programda, Özcan Ertek, Fulya Uçanok, Ömer Sarıgedik, Zeynep Hatipoğlu ve Passepartout Duo’nun ses enstalasyonları yer alacak.(AÖ)

salt beyoğlu Salt Galata
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