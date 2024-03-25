ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 16:43
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 17:05
2 dk Okuma

Salt'ta Filistin'e dair film gösterimi: Kırık Kameralar

4-27 Nisan tarihlerinde Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından 29 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi izlenebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Salt'ta Filistin'e dair film gösterimi: Kırık Kameralar
*Foragers

Salt’ın Filistin’e dair kısa ve uzun metrajlı filmleri bir araya getirdiği “Kırık Kameralar” gösterim programı, 4 Nisan - 5 Mayıs’ta Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle buluşacak.

Basma Alsharif, Eric Baudelaire, CAMP, Inas Halabi, Jumana Manna, Carol Mansour ve Emad Burnat ile Guy Davidi’nin filmlerini bir araya getiren seçki, çatışmalı coğrafyayı gözler önüne seriyor.

Kurgu ile belgeselin sınırlarını genişleten filmlerden oluşan seçki, sömürgecilik ve tahakküm pratiklerinin toplumsal, politik, ekolojik katmanlarını irdeliyor.

İsmini Emad Burnat ve Guy Davidi’nin "5 Broken Cameras" (Beş Kırık Kamera) filminden alan programda, 11 film yer alıyor.

Programın ilk filmi Jumanna Manna’nın yönettiğiForagers” (Toplayıcılar – 2022), yerel bitkilerin toplanmasını yasaklayan İsrail doğa koruma kanunlarının Filistin’deki toplayıcılık kültürüne etkilerine odaklanıyor.

Programı, Salt’tan Fatma Çolakoğlu, Eylül Şenses ve Gülce Özkara hazırladı. 4-27 Nisan tarihlerinde Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından 29 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Gösterim Programı

Kısalar

“P is for Palestine” (Filistin’in F’si), Muhammad Nour ElKhairy, 2018, 3′
“Ambience” (Ambians), Wisam Al Jafari, 2019, 15′
“Memory of the Land” (Toprağın Hafızası), Samira Badran, 2017, 13′

(GDY/AÖ)

salt Filistin-İsrail Savaşı Filistin filmleri
Sayfa Başına Git