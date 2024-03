Salt'ta Filistin'e dair film gösterimi: Kırık Kameralar

Salt’ın Filistin’e dair kısa ve uzun metrajlı filmleri bir araya getirdiği “Kırık Kameralar” gösterim programı, 4 Nisan - 5 Mayıs’ta Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle buluşacak.

Basma Alsharif, Eric Baudelaire, CAMP, Inas Halabi, Jumana Manna, Carol Mansour ve Emad Burnat ile Guy Davidi’nin filmlerini bir araya getiren seçki, çatışmalı coğrafyayı gözler önüne seriyor.

Kurgu ile belgeselin sınırlarını genişleten filmlerden oluşan seçki, sömürgecilik ve tahakküm pratiklerinin toplumsal, politik, ekolojik katmanlarını irdeliyor.

İsmini Emad Burnat ve Guy Davidi’nin "5 Broken Cameras" (Beş Kırık Kamera) filminden alan programda, 11 film yer alıyor.

Programın ilk filmi Jumanna Manna’nın yönettiği “Foragers” (Toplayıcılar – 2022), yerel bitkilerin toplanmasını yasaklayan İsrail doğa koruma kanunlarının Filistin’deki toplayıcılık kültürüne etkilerine odaklanıyor.

Programı, Salt’tan Fatma Çolakoğlu, Eylül Şenses ve Gülce Özkara hazırladı. 4-27 Nisan tarihlerinde Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından 29 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Gösterim Programı

Kısalar

“P is for Palestine” (Filistin’in F’si), Muhammad Nour ElKhairy, 2018, 3′

“Ambience” (Ambians), Wisam Al Jafari, 2019, 15′

“Memory of the Land” (Toprağın Hafızası), Samira Badran, 2017, 13′

