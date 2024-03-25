Salt'ta Filistin'e dair film gösterimi: Kırık Kameralar
Salt’ın Filistin’e dair kısa ve uzun metrajlı filmleri bir araya getirdiği “Kırık Kameralar” gösterim programı, 4 Nisan - 5 Mayıs’ta Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle buluşacak.
Basma Alsharif, Eric Baudelaire, CAMP, Inas Halabi, Jumana Manna, Carol Mansour ve Emad Burnat ile Guy Davidi’nin filmlerini bir araya getiren seçki, çatışmalı coğrafyayı gözler önüne seriyor.
Kurgu ile belgeselin sınırlarını genişleten filmlerden oluşan seçki, sömürgecilik ve tahakküm pratiklerinin toplumsal, politik, ekolojik katmanlarını irdeliyor.
İsmini Emad Burnat ve Guy Davidi’nin "5 Broken Cameras" (Beş Kırık Kamera) filminden alan programda, 11 film yer alıyor.
Programın ilk filmi Jumanna Manna’nın yönettiği “Foragers” (Toplayıcılar – 2022), yerel bitkilerin toplanmasını yasaklayan İsrail doğa koruma kanunlarının Filistin’deki toplayıcılık kültürüne etkilerine odaklanıyor.
Programı, Salt’tan Fatma Çolakoğlu, Eylül Şenses ve Gülce Özkara hazırladı. 4-27 Nisan tarihlerinde Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından 29 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
Gösterim Programı
- “Foragers” (Toplayıcılar), Jumana Manna, 2022, 65′
4 Nisan Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org
- “Ouroboros”, Basma Alsharif, 2017, 75′
18 Nisan Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org
- “The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and the 27 Years Without Images” (May ve Fusako Shigenobu ile Masao Adachi’nin Seferi ve İmgesiz 27 Yıl(, Eric Baudelaire, 2011, 66′
20 Nisan Cumartesi, 15.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org
- “Stitching Palestine” (Filistin’i Örmek), Carol Mansour, 2017, 77′
20 Nisan Cumartesi, 16.30, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org
- “We No Longer Prefer Mountains” (Artık Dağları Tercih Etmiyoruz), Inas Halabi, 2023, 96′
25 Nisan Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org
- “5 Broken Cameras” (Beş Kırık Kamera), Emad Burnat ve Guy Davidi, 2011, 94′
27 Nisan Cumartesi, 15.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org
- “Al Jaar Qabla Al Daar” (Kapımızdaki Komşu), CAMP (Shaina Anand ile Ashok Sukumaran, Shereen Barakat, Nida Ghouse, Mahmoud Jiddah, Mahasen Nasser Eldin, Aarthi Parthasarathy), 2011, 60′
27 Nisan Cumartesi, 17.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema
29 Nisan-5 Mayıs, saltonline.org
Kısalar
“P is for Palestine” (Filistin’in F’si), Muhammad Nour ElKhairy, 2018, 3′
“Ambience” (Ambians), Wisam Al Jafari, 2019, 15′
“Memory of the Land” (Toprağın Hafızası), Samira Badran, 2017, 13′
(GDY/AÖ)