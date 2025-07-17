Salt Beyoğlu’nda türler arası gösterim serisi: Bir Nefesin İzinden

Salt Beyoğlu, 3-30 Temmuz tarihleri arasında “Hayvanların Yaşamı” sergisi kapsamında, hayvanlarla insanlar arasındaki ilişkiyi etik, duyusal ve duygusal boyutlarıyla ele alan Bir Nefesin İzinden başlıklı film programına ev sahipliği yapıyor.

Program, hayvan sözcüğünün Latince “anima” (nefes, ruh) kökeninden yola çıkarak, canlıları birbirine bağlayan koşullara dikkat çekiyor.

Türler arası ilişkilerin merkezine empati ve ihtimamı alan gösterimler, insanın doğayla ve diğer türlerle kurduğu ilişkiye dair yeni sorular ortaya koyuyor.

Filmler

Seçkide yer alan filmler arasında Andrea Arnold’un Cow (İnek) adlı belgeseli, bir süt ineğinin gündelik yaşamına odaklanıyor. Marc Pierschel’in Butenland adlı yapımı, geleneksel bir mandıra çiftliğini hayvanların özgürce yaşayabildiği bir sığınağa dönüştüren iki insanın hikâyesini anlatıyor. Janis Rafa’nın Kala Azar filmi ise ölü evcil hayvanları toplayan bir çift üzerinden yas, bakım ve türler arası bağları ele alıyor. David Allen imzalı My Garden of a Thousand Bees (Bin Arılı Bahçem), bir kent bostanındaki arıların karmaşık dünyasını görünür kılıyor.

Programın son filmi La Panthère des neiges (Kar Panteri) ise nadir görülen bir kar panterini izleme çabasını doğa ile sabırlı bir karşılaşma pratiğine dönüştürüyor.

Joanna Zielińska ile Salt’tan Alâ Taleb tarafından hazırlanan program, tüm izleyicilere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Program Cow [İnek], Andrea Arnold, 2021, 94’

3 Temmuz Perşembe, 19.00



Butenland, Marc Pierschel, 2019, 82’

5 Temmuz Cumartesi, 18.30



Kala Azar, Janis Rafa, 2020, 92’

17 Temmuz Perşembe, 19.00



My Garden of a Thousand Bees [Bin Arılı Bahçem], David Allen, 2021, 53’

26 Temmuz Cumartesi, 18.00



La Panthère des neiges [Kar Panteri], Marie Amiguet ve Vincent Munier, 2021, 92’

30 Temmuz Çarşamba, 19.30

(TY)