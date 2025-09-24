ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 10:44
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 10:44
2 dk Okuma

Salt Araştırma, Osmanlı ve Türkiye’ye dair 41 yayın ile 7 haritayı erişime açtı

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle yürütülen proje, Doğu Akdeniz’e ait belgelerin korunmasını amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

Salt Araştırma, Osmanlı ve Türkiye’ye dair 41 yayın ile 7 haritayı erişime açtı
"Galata Surları, Boğaziçi’nden Tarihî Görüntüler", Yazar/Üreten: J. Gottwald, Dr. A.D. Mordtmann, Yayıncı: Otto Keil, Konstantinopel

Salt ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliğiyle IFEA’nın koleksiyonundan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’ye dair 41 nadir yayın ile yedi harita çevrimiçi erişime açıldı.

Salt ve IFEA’nın 2016’dan bu yana dâhil olduğu, Fransa Millî Kütüphanesi’nin (BnF) Bibliothèques d’Orient (Doğu Kütüphaneleri) projesi kapsamında gerçekleşen işbirliğiyle erişime açılan kaynaklar, araştırmacı Murat Tülek ile IFEA’nın eski müdürlerinden akademisyen Jean-François Pérouse tarafından kataloglanıp dijitalleştirildi.

Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ndeki IFEA Arşivi ile muhtelif koleksiyonlara eklenen kaynaklar arasında Düyûn-ı Umûmiye İdaresi’nin 1902-1903 tarihli raporları ile 1883-1954 yıllarında basılmış Osmanlı Türkçesi, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Türkçe kent ve müze rehberleri, seyahatnameler, yayın ve haritalar yer alıyor.

Proje, Doğu Akdeniz coğrafyasına ait tarihsel ve kültürel belgelerin korunması ve dijital ortama aktarılarak geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir olmasını hedefliyor.

Türkiye’de arkeoloji, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ve şehircilik alanlarında disiplinlerarası çalışmaları destekleyen bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren IFEA ile Salt’ın işbirliği, açık erişimi ve farklı disiplinlerden araştırmacılar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul planı - Plan of Istanbul - Plan de Stamboul.

Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi

Salt Araştırma bünyesinde derlenen ve 2 milyonun üzerinde belgeyi içeren dijital arşiv koleksiyonları sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarını kapsar. 19. yüzyıldan bugüne Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de eğitim, toplumsal yaşam ve yapılı çevreye ilişkin belgeleri bir araya getiren Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi, coğrafyanın çok kültürlü yapısı ile toplumsal dönüşümleri ayrıntılı incelemeye imkân tanır.

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle erişime sunulan IFEA Arşivi, nadir rehber kitaplar ve muhtelif yayınların yanı sıra 1950 ile 2000 yılları arasında enstitü araştırmacılarının projeleri kapsamındaki saha çalışmalarında çektiği fotoğraflardan oluşur. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
SALT Araştırma osmanlı imparatorluğu arşiv Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
