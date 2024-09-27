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HABER
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 10:38
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 11:03
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Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye alındı

Narin Güran cinayetinden tutuklu Salim Güran, tekli hücreden yüksek güvenlikli hücreye alındı. Bu hücrede televizyon ve akrabalarıyla görüşme imkanı bulunmadığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye alındı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, amca Salim Güran T tipi cezaevindeki tekli hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye alındı.

Salim Güran'ın televizyon ve akrabalarıyla görüşme imkanı olmayan bu hücrede tutulacağı belirtildi.

Konuya ilişkin bilgi veren tv100 muhabiri Canan Altıntaş, "Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibarıyla yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye alınıdı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek" dedi.

Altıntaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve diğer tutuklu isimlerde tekli hücredeler ve birbirleriyle görüşmeleri, akrabaları ile görüşmeleri de yasak.”

Narin Güran cinayetini karartmak için neler yaptılar?
Narin Güran cinayetini karartmak için neler yaptılar?
16 Eylül 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran
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