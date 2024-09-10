Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi

Narin Güran'ın ailesinin avukatı olan Av. Seda Toğrul, yaptığı açıklama ile ailenin avukatlığını bıraktığını belirtti.

Toğrul paylaştığı yazılı metinde, "Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken anayasanın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosya da gelinen aşamada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğinden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" diye kaydetti.

"Müdafi olarak değil anne olarak takip edeceğim"

Toğrul açıklmasını şöyle sonlandırdı: "Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hükmü ve acısını bir anne olarak doğrudan içinde hissediyorum dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil bir anne olarak bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi tüm sorunların yargılanması temennesi için de olacağını tüm kamu ve basın ile paylaşıyorum."

(ED)