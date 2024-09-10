ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 23:19
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 00:22
1 dk Okuma

Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi

Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın avukatı olan Seda Toğrul davadan çekildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Salim Güran'ın avukatı davadan çekildi

Narin Güran'ın ailesinin avukatı olan Av. Seda Toğrul, yaptığı açıklama ile ailenin avukatlığını bıraktığını belirtti.

Toğrul paylaştığı yazılı metinde, "Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken anayasanın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosya da gelinen aşamada sanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğinden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" diye kaydetti.

"Müdafi olarak değil anne olarak takip edeceğim"

Toğrul açıklmasını şöyle sonlandırdı: "Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hükmü ve acısını bir anne olarak doğrudan içinde hissediyorum dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil bir anne olarak bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi tüm sorunların yargılanması temennesi için de olacağını tüm kamu ve basın ile paylaşıyorum."

(ED)

Haber Yeri
Diyarbakır
Narin Güran Narin Güran cinayeti avukat
ilgili haberler
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
10 Eylül 2024
/haber/narin-guran-cinayetinin-itirafcisi-nevzat-bahtiyar-tutuklandi-299482
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
10 Eylül 2024
/haber/narin-guran-cinayetinin-itirafcisi-nevzat-bahtiyar-tutuklandi-299482
Sayfa Başına Git