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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2024 16:46
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Salih Müslim: Türkiye seçimleri sabote etmek istiyor

“Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, muhakkak bu seçimleri gerçekleştirecektir. Halkımız geri adım atmadan sandık başına gidecektir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Salih Müslim: Türkiye seçimleri sabote etmek istiyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetim Bölgesi’nde 11 Haziran’da yerel yönetim seçimlerinin gerçekleştirileceği açıklamalarından sonra Türkiye’nin bölgeye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Dün (31 Mayıs) gerçekleştirilen saldırılarda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) dört üyesi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 11 sivil ise yaralandı.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Kuzey ve Doğu Suriye’deki seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleşeceğini ve seçimlerin arkasında “başka bir güç” olmadığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Müslim, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yapılacak seçimlerin kimseyle ilgisi yoktur ve başka yerlere çekilmesi de doğru değildir. Demokrasiyi benimsemeyen güçler, özellikle Türkiye ve Suriye rejimi, halkın kendi iradesini seçmesini, kendi kendisini yönetmesini ve hizmet faaliyetlerinin güçlendirilmesini istemez.

"Kuzey ve Doğu Suriye genelinde böylesi bir seçim ilk kez gerçekleşecektir. Bu nedenle bazı rahatsızlıklar yaşanıyor. Ayrıca çıkarılan Toplumsal Sözleşme’nin gereklilikleri uygulanıyor. Bunun için yapılacak seçimlere dair hiçbir kesimin söz söyleme hakkı yoktur. Halkımız seve seve sandık başına gidecektir.”

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ABD’nin tutumu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’in açıklamalarına dikkat çeken Müslim, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Açıklamada BM’nin 2254 No’lu kararına göre, Kuzey ve Doğu Suriye’de böylesi imkânların oluşmadığı belirtiliyor. Neden böylesi bir açıklama yaptılar? Olayı farklı yerlere çektikleri için. Bütün Ortadoğu ülkelerinde gergin bir atmosfer var. Türkiye’nin ne yapacağı belli değil. Türkiye günlerdir herkese seçimlerin arkasında ‘ABD var’ söylemini yutturmaya çalışıyor. Türkiye’nin tepkileri ardından bu şekilde bir açıklama yapmış olabilirler. Kuzey ve Doğu Suriye, kendi koşullarına göre seçimlere gidiyor. Kimsenin desteğini almadan, kimseye danışmadan böylesi bir seçim gerçekleşiyor.”

“Türkiye saldırılarıyla seçimleri sabote etmeye çalışıyor, seçimlerin gerçekleşmemesi için elinden geleni yapacaktır. Fakat Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi muhakkak bu seçimleri gerçekleştirecektir. Halkımız geri adım atmadan sandık başına gidecektir ve iradesiyle temsilcilerini seçecektir.” (TY)

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi salih müslim Rojava yerel seçim
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/haber/sol-parti-milletvekili-akbulut-almanya-sivil-hedefleri-vuran-turkiye-ye-silah-satisini-yasaklamali-293051
Mazlum Abdi: "ABD Kuzey Suriye'den çekilmeyecek, Türkiye F-16'ları Rojava'ya karşı kullanmayacak"
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