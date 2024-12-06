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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 17:02
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Salih Müslim: Türkiye'nin hedefi Özerk Yönetimi yok etmek

PYD önceki dönem Eşbaşkanı Salih Müslim, Türkiye’nin Minbiç dahil olmak üzere Fırat’ın batısını ele geçirmek istediğini söyledi. Müslim, “Türkiye’nin hedefleri belli, Özerk Yönetimi yok etmek istiyorlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Salih Müslim: Türkiye'nin hedefi Özerk Yönetimi yok etmek

Demokratik Birlik Partisi (PYD) eski Eşbaşkanı aynı zamanda Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu’nun Suriye’deki saldırılarını değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Müslim, HTŞ’nin IŞİD’in “kalıntısı” olduğunu ve içerisinde çok sayıda farklı cihadist grubun yer aldığını söyledi.

Müslim, “Türkiye bunları İdlib’de besliyordu. HTŞ biraz daha ÖSO’ya (SMO) göre disiplinlidir ancak diğerleri kuralsız çetelerden ibarettir ve beraber hareket ediyorlar. Her ikisi de Kürt düşmanıdır. Bu gruplar Şehba’ya yönelmiş durumdalar ve orada yedi tane göçmen kampı var. Bunlar Efrin’den gelenlerin barındığı kamplar ve 200-300 bin kişi kalıyordu. Orayı çembere alarak tehdit ve katliamlara başladılar. Onlarca kişiyi vahşice öldürdüler. Kürt güçleri oradaki sivillerin yaşamlarını tehlikeye atmamak için oradan çekildi. Şimdi de sivilleri güvenli bölgelere taşıyorlar. Şimdilik 150-200 bin kişi güvenli alanlara çekildi” dedi.

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"Minbiç’e kısmi saldırılar gerçekleştiriliyor"

Minbiç’e dönük saldırıların da başladığını anımsatan Müslim, “Minbiç’e kısmi saldırılar gerçekleştiriliyor. Bizim güçlerimiz karşılık veriyor. Çetelerin herhangi bir ilerlemesi yok. Saldırılarını genelde Minbiç sınırlarındaki yollarda gerçekleştiriyorlar. Merkezine dönük herhangi bir tehlike şu an için yok” diye konuştu.

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Türkiye’nin izlediği politikaya da dikkat çeken Müslim, Türkiye’nin Minbiç dahil olmak üzere Fırat’ın batısını ele geçirmek istediğini söyledi.  Müslim, “Türkiye’nin hedefleri belli, Özerk Yönetimi yok etmek istiyorlar. Şu an Kürtlerin direnişten başka çaresi yok” dedi.

ABD’nin tutumuna da değinen Müslim, Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük tehditlere karşı ABD’nin bir adım atmadığını belirtti ve ekledi: “Çatışmaların durmasını istiyoruz’ laflarından başka ciddi bir hamleleri yok.”

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>>Ekim ayında yapılan 10. Kongre'de Perwîn Yûsif ve Xerîb Hiso, PYD'nin yeni eşbaşkanları seçildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
salih müslim Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi beşar esad htş SMO minbiç
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