ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 14:25
4 dk Okuma

YPG ve YPJ, ŞAM'A BAĞLANACAK MI?

Salih Müslim: Türkiye elini Suriye’den çekerse, Culani ile anlaşabiliriz

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, "Bütün halkları temsilen, tek bir ses olarak Şam’a gitmeyi hedefliyoruz. Biz de Suriye’nin bir parçasıyız ve çözüm sürecine dahil olmak istiyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Salih Müslim: Türkiye elini Suriye’den çekerse, Culani ile anlaşabiliriz
*Fotoğraf: AA

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Suriye’de yaşanan gelişmeleri Mezopotamya Ajansı’na değerlendirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan’ın yakın zamanda Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş Şera) ile yaptıkları görüşmelere dikkat çeken Müslim, Türkiye'nin Suriye politikasını ve Kürtlere yönelik yaklaşımını yorumladı.

Kalın ve Fidan’ın Şam’a yaptıkları ziyaretin, bölgedeki Kürt halkına yönelik planların bir parçası olduğunu ifade eden Müslim, "Türkiye’nin Şam ile yaptığı görüşmelerde ne konuşulduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak görünen o ki, Türkiye, 'Aman Kürtlerle oturmayın, Özerk Yönetim'le herhangi bir ilişki kurmayın' mesajını veriyor. Tüm politikalarının merkezinde Kürtlerin kazanımlarını engellemek yer alıyor" dedi.

Hakan Fidan ve Ebu Muhammed el-Culani Şam’da görüştü
Hakan Fidan ve Ebu Muhammed el-Culani Şam’da görüştü
22 Aralık 2024

"Türkiye, Suriye'yi mandası gibi görüyor"

Türkiye’nin politikalarını Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimine benzeten Müslim, Türkiye’nin Suriye’yi kontrolüne almak istediğini söyledi:

"Türkiye, terörizmden arındırılmış bir Suriye istediğini söylüyor. Ancak onların ‘terörist’ tanımı, Kürt halkı ve bölgede huzurla yaşayan Özerk Yönetim’e bağlı güçleri kapsıyor. Utanmadan YPG ve QSD’yi terörist olarak nitelendiriyorlar ve bunu bahane ederek Suriye’ye müdahale ediyorlar. Bu, kabul edilemez bir durumdur. Türkiye’nin politikaları geçmişte Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimine benziyor. Türkiye, bugün tüm gücüyle Suriye’yi kendi kontrolü altına almak istiyor. Ancak bu, ne halklar ne de Suriye’nin geleceği için kabul edilebilir."

Pedersen: Kuzeydoğu Suriye'deki sorun çözülmezse sonuçları kötü olabilir
Pedersen: Kuzeydoğu Suriye'deki sorun çözülmezse sonuçları kötü olabilir
24 Aralık 2024

"HTŞ sözünü tuttu, Türkiye'ye bağlı gruplar saldırıyor"

Özerk yönetim ile HTŞ arasındaki görüşmelere de değinen Müslim, Kürtler ile HTŞ arasında bugüne kadar doğrudan bir çatışmanın yaşanmadığını belirtti. Müslim, YPG ve YPJ'nin Suriye'ye bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin ise şöyle dedi:

“Kendilerinden gelen mesajlar, Kürtlere saldırmayacakları yönündeydi ve şimdiye kadar da bu sözlerini tuttular. Türkiye’nin güdümündeki gruplar ise sürekli bize saldırıyor. HTŞ’nin son dönemde yaptığı açıklamalar, Suriye’deki bütün silahlı güçlerin Suriye’ye bağlanması gerektiği yönündeydi. Bu görüşü tamamen reddetmiyoruz. Biz de Suriye’nin parçalanmasını istemiyoruz. Ancak bu durum, halkımıza yönelik tehditlerin kalkmasıyla mümkündür. Culani de Türkiye güdümündeki grupların varlığına karşı ve onları dağıtmak istiyor. Türkiye, elini Suriye’den çekerse ve burada ayrılık oluşturma çabalarına son verirse biz Culani ile anlaşabiliriz.”

HTŞ'den açıklama: Cihatçı gruplar, ‘Savunma Bakanlığı’na entegre olacak
HTŞ'den açıklama: Cihatçı gruplar, ‘Savunma Bakanlığı’na entegre olacak
24 Aralık 2024

"Saldırılar durursa silahlara gerek kalmaz"

Müslim, "QSD (SGD), YPG ve YPJ 2011 yılından sonra halkımıza ve kazanımlarımıza yönelik saldırılar sonucunda ortaya çıktı. Kendi topraklarımızda kendimizi savunmak için örgütlendik. Eğer bugün silah bırakılması isteniyorsa, bu ancak tehditlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olur. Halkımıza yönelik saldırılar durursa ve güvence verilirse silahlara gerek kalmaz. Ancak şu anda hâlâ tehdit altındayız ve bu nedenle savunmamızdan vazgeçemeyiz. Yalnızca Kürt halkının güvenliğini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Arap, Süryani, Türkmen ve diğer bütün halklar üzerinde tehdit ortadan kalkmalı. Kazanımlarımız hedefte olduğu sürece, kendimizi savunmak doğal bir hakkımızdır" diye devam etti.

Abdi: Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların çekilmesi için ateşkes şart
Abdi: Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların çekilmesi için ateşkes şart
20 Aralık 2024

"Tek bir ses olarak Şam’a gitmeyi hedefliyoruz"

ENKS ile devam eden görüşmelere de değinen Müslim, son olarak şunları söyledi: "Türkiye ile hareket eden ve bize uymayan ENKS ile görüşmelerimiz sürüyor. Koalisyon ve Sayın Mazlum Abdi ile bir araya geldiler, isteklerini dile getirdiler. İlerleyen süreçte diğer Kürt partileriyle de görüşmeler yapmayı planlıyoruz. Bütün halkları temsilen, tek bir ses olarak Şam’a gitmeyi hedefliyoruz. Yeni Suriye yönetimi ile sorunları çözmek istiyoruz. Biz de Suriye’nin bir parçasıyız ve çözüm sürecine dahil olmak istiyoruz. Kanunları birlikte çıkararak her şeyi resmi bir temele oturtabiliriz. Sorunları diyalogla çözmek, hepimiz için en sağlıklı yoldur."

ENKS ve PYD Suriye'de Kürtlerin birliği hedefiyle görüşmelere başladı
ENKS ve PYD Suriye'de Kürtlerin birliği hedefiyle görüşmelere başladı
24 Aralık 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
salih müslim Suriye htş şam ypg
ilgili haberler
HTŞ'den açıklama: Cihatçı gruplar, ‘Savunma Bakanlığı’na entegre olacak
24 Aralık 2024
/haber/hts-den-aciklama-cihatci-gruplar-savunma-bakanligina-entegre-olacak-303001
Uraloğlu'ndan Suriye açıklaması: Borsada çimento hisseleri yükseldi
24 Aralık 2024
/haber/uraloglu-ndan-suriye-aciklamasi-borsada-cimento-hisseleri-yukseldi-302997
Abdi: Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların çekilmesi için ateşkes şart
20 Aralık 2024
/haber/abdi-suriyeli-olmayan-kurt-savascilarin-cekilmesi-icin-ateskes-sart-302895
SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLADI
ABD: "Suriye'de 2 bin askerimiz var, ve çekilmemiz söz konusu değil"
20 Aralık 2024
/haber/abd-suriye-de-2-bin-askerimiz-var-ve-cekilmemiz-soz-konusu-degil-302859
BEREKET KAR DEĞERLENDİRDİ
"Kürt sorununu çözme azmi ve projesi olmayan bir yönetimin, Suriye'de 'zaferden' söz etmesi, içe dönük bir mesajdır"
18 Aralık 2024
/haber/kurt-sorununu-cozme-azmi-ve-projesi-olmayan-bir-yonetimin-suriye-de-zaferden-soz-etmesi-ice-donuk-bir-mesajdir-302826
HTŞ’nin hükümeti, Mart 2025’e kadar Suriye’yi yönetecek
11 Aralık 2024
/haber/htsnin-hukumeti-mart-2025e-kadar-suriyeyi-yonetecek-302595
Salih Müslim: Türkiye'nin hedefi Özerk Yönetimi yok etmek
6 Aralık 2024
/haber/salih-muslim-turkiye-nin-hedefi-ozerk-yonetimi-yok-etmek-302477
Salih Müslim: Esad, Erdoğan'a güvenmiyor, normalleşmeden sonuç çıkmaz
24 Temmuz 2024
/haber/salih-muslim-esad-erdogan-a-guvenmiyor-normallesmeden-sonuc-cikmaz-297781
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
HTŞ'den açıklama: Cihatçı gruplar, ‘Savunma Bakanlığı’na entegre olacak
24 Aralık 2024
/haber/hts-den-aciklama-cihatci-gruplar-savunma-bakanligina-entegre-olacak-303001
Uraloğlu'ndan Suriye açıklaması: Borsada çimento hisseleri yükseldi
24 Aralık 2024
/haber/uraloglu-ndan-suriye-aciklamasi-borsada-cimento-hisseleri-yukseldi-302997
Abdi: Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların çekilmesi için ateşkes şart
20 Aralık 2024
/haber/abdi-suriyeli-olmayan-kurt-savascilarin-cekilmesi-icin-ateskes-sart-302895
SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLADI
ABD: "Suriye'de 2 bin askerimiz var, ve çekilmemiz söz konusu değil"
20 Aralık 2024
/haber/abd-suriye-de-2-bin-askerimiz-var-ve-cekilmemiz-soz-konusu-degil-302859
BEREKET KAR DEĞERLENDİRDİ
"Kürt sorununu çözme azmi ve projesi olmayan bir yönetimin, Suriye'de 'zaferden' söz etmesi, içe dönük bir mesajdır"
18 Aralık 2024
/haber/kurt-sorununu-cozme-azmi-ve-projesi-olmayan-bir-yonetimin-suriye-de-zaferden-soz-etmesi-ice-donuk-bir-mesajdir-302826
HTŞ’nin hükümeti, Mart 2025’e kadar Suriye’yi yönetecek
11 Aralık 2024
/haber/htsnin-hukumeti-mart-2025e-kadar-suriyeyi-yonetecek-302595
Salih Müslim: Türkiye'nin hedefi Özerk Yönetimi yok etmek
6 Aralık 2024
/haber/salih-muslim-turkiye-nin-hedefi-ozerk-yonetimi-yok-etmek-302477
Salih Müslim: Esad, Erdoğan'a güvenmiyor, normalleşmeden sonuç çıkmaz
24 Temmuz 2024
/haber/salih-muslim-esad-erdogan-a-guvenmiyor-normallesmeden-sonuc-cikmaz-297781
Sayfa Başına Git