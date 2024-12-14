Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü'nün PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ile yaptığı ve dün (13 Aralık) yayınladığı söyleşi ile ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Mengü, bu sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milliyet Gazetesi’nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."