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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 17:51
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 17:56
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Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “terör örgütünü ve eylemlerini övücü” içerikli yayın yaptığını iddia ettiği gazetecinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Salih Müslim söyleşisi nedeniyle gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest
Fotoğraf: Wikipedia

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü'nün PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ile yaptığı ve dün (13 Aralık) yayınladığı söyleşi ile ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Mengü, bu sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milliyet Gazetesi’nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Ne olmuştu?

Gazeteci Nevşin Mengü, Suriye’deki gelişmelerle ilgili PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim’le gerçekleştirdiği söyleşiyi dün Youtube kanalında yayınladı.

Mengü, kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak söyleşiyi kanalından kaldırdığını duyurdu:

Bilgilendirme: Malum Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
nevşin mengü salih müslim Suriye PYD
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