Salih Müslim kimdir?

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, dün akşam Erbil'de vefat etti.

Rojava'nın önde gelen siyasetçilerinden ve PYD’nin kurucularından Müslim, 75 yaşında Erbil’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Salih Müslim Muhammed, Mart 1951'de Rojava'nın Kobani kentine bağlı Şiran köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Kobani'de tamamlayan Müslim, 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İngilizce eğitimi için bir yıl Londra'da yaşadı.

Meslek hayatına Suudi Arabistan'daki Petromin şirketinde kimya mühendisi olarak başlayan Müslim, 1980'li yılların sonunda Suudi Arabistan'daki Kürt işçiler aracılığıyla PKK saflarına katıldı.

1990 yılında Suriye'ye dönen Müslim, Kobani ve Halep'te mühendis olarak çalıştı.

Siyasi kariyerine 1998 yılında Demokratik Ulusal İttifak’ın politbüro üyesi olarak devam eden Müslim, 2003 yılında Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) kurucuları arasında yer aldı.

Siyasi faaliyetleri nedeniyle Suriye rejimi tarafından üç kez hedef alındı. 2004 yılında Kobani'de tutuklanarak bir yıl boyunca ağır işkence gördü.

2006 yılında üç ay boyunca cezaevinde kalan Müslim, 2009 yılında rejimin tutuklama girişiminden kurtulsa da evde bulunmadığı için eşi Ayşe Efendi gözaltına alınarak 9 ay tutuklu kaldı.

Salih Müslim, 2010-2017 yılları arasında PYD Eş Başkanlığı görevini yürüttü.

2013–2015 arasında Türkiye’de yürütülen çözüm süreci sırasında Ankara ile temas kuran Kürt siyasetçilerden biri de Salih Müslim’di.

Kobanî’nin IŞİD tarafından kuşatıldığı 2014 sonbaharında Ankara’ya giderek dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü.

Bu görüşmelerde Kobanî’ye destek amacıyla IKYB'den silah ve peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden geçişi konusu ele alındı.

Sonrasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı peşmerge birliklerinin Türkiye topraklarından geçerek Kobanî’ye ulaşması, dönemin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Müslim, son olarak PYD Başkanlık Konseyi üyesi olarak görev yapıyordu.

Salih Müslim, özellikle Kobani direnişinin uluslararası kamuoyunda görünürlük kazanmasında ve Rojava’daki siyasal deneyimin diplomatik düzeyde anlatılmasında önemli rol oynadı.

Demokratik özyönetim, yerel meclisler ve kadınların siyasal temsili gibi ilkeleri savunan bir siyasal çizginin temsilcilerinden biri olarak tanındı.

Son olarak bianet'e verdiği röportajında Suriye'de kalıcı çözüm için "Katılımcı bir Anayasa ve adem-i merkeziyetçi sisteme ihtiyaç var" demişti.

Salih Müslim: Türkiye'nin "PKK'liler, PYD'ye katılır" kaygısı bitmeli, bizim gücümüz bize yetiyor

Tartışmalı ve çalkantılı bir bölgesel siyaset içinde yer alsa da, siyasal yaklaşımı, kişisel tarzı ve sert sorunları yumuşak bir üslupla tartışma yeteneğiyle Rojava Kürt hareketinin uluslararası alanda meşrulaşmasına yaptığı katkılarla zihinlerden silinmeyen bir siyaset insanı olarak anılmaya devam edecektir.

(AB)