Salih Müslim: Ahmed Şara ya Türkiye’de ya da Şam’da esir alınmış

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, HTŞ lideri Ahmed Şara'nın şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmamış olmasına dikkat çekti, ve Şara'nın Türkiye'de ya da Şam’da esir alındığını iddia etti.

Rûdaw'da bir yayına katılan PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, "Şimdiye kadar Ahmed Şara ortada görünmüyor. Nereye gitti? Siz de duydunuz, biz de duyduk: ‘Sarayda vurmuşlar, yaralı’ denildi. Ben iddia ediyorum; Ahmed Şara esir alınmış. Ya Türkiye’de ya da Şam’da esir alınmış. En baştan beri Ahmed Şara herhangi bir açıklama yapmadı. Bu kadar insan öldürülmüş ve tehdit altında, imzaladığı anlaşma da uygulanmıyor. Ahmed Şara’nın çıkıp iki kelime etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Salih Müslim: Türkiye'nin "PKK'liler, PYD'ye katılır" kaygısı bitmeli, bizim gücümüz bize yetiyor

"Anlaşmayı bitirmek istiyorlar"

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için "Şu ana kadar ne kimseyle konuştu ne de ekrana çıktı" diyen Müslim, şöyle konuştu:

"10 Mart Anlaşması onların gönlüne göre değildi, ondan kurtulmak istiyorlar. Özellikle de Türkiye. O yüzden anlaşmayı bitirmek istiyorlar. 10 Mart Anlaşması, 1 Nisan Anlaşması var. Görünüşe göre bunlar sözlerinde durmayacaklar. Belli ki anlaşmayı da uygulamayacaklar. Güvenilmez bunlara. Fırsat buldukları an saldırıyorlar. Bu kadar anlaşma vardı, halen de saldırıyorlar ve saldırılar da çok vahşice oluyor.

"Dünya genelinden cihatçıları getirip sivil insanların olduğu iki mahalleyi kuşatmışsın. Burada olanlar ne Süveyda’da oldu ne de sahilde. Kadınları kaçırmak, evleri yıkmak ve yağmalamak istiyorlar. Bütün bunlar Türkiye Savunma Bakanı’nın sözleri sonrası bu savaş başladı. Dolayısıyla mesele aslında Türkiye’nin menfaatleri. Kürtlerin de bunu bilmesi gerekiyor."

"Ya Türkiye’de ya da Şam’da"

"21. yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacaktır"

Müslim ayrıca, Halep'e yönelik saldırıları "soykırım tehdidi" olarak nitelendiren Başkan Mesud Barzani'ye teşekkür ederek şunları söyledi:

"Biz Kürtlerin kaderi birdir. Bir bölgede burnumuz kanadığında hepimiz acı çekeriz. Efrin, Kobani, Şeyh Maksud ya da Zaho ve Mahabad fark etmez. Hepimiz birlikte olmalıyız. Bizimle Güney'deki kardeşlerimiz arasındaki bu atmosfer çok olumlu. Bu birliğin daha da güçlenmesini umuyoruz ki, bu kirli planlara karşı durabilelim. Eğer bir olursak, 21. yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacaktır."

