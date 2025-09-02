Salih Müslim: 'Ademi merkeziyetçilik reddedilirse bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız'

Suriye'de Kürtlerin önde gelen siyasi hareketi Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve başkanlık konseyi üyesi Salih Müslim, merkezi sisteme dönüşü asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) dağıtılmasının da kabul edilemeyeceğini vurgulayan Müslim, "Bölgemizin kendi kuvvetlerimiz tarafından korunması gerekiyor; SDG'nin kuruluş amacı da budur. Batı Kürdistan için tek uygulanabilir yol demokrasidir, bölge için de en iyi sistem ademi merkeziyetçiliktir” diye konuştu.

'Savaş çözüm değil, Suriye'nin bölünmesini istemiyoruz'

PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ise Kurdistani Nwe gazetesine verdiği mülakatta, Kürt Sorunu'nun uluslararası çapta çabalarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

"2012'den bu yana terörle mücadelede ön saflarda yer aldığımızı tüm dünya biliyor" diye konuşan Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı Kürdistan'ı eski Suriye rejiminin güçlerinden kurtardıktan sonra teröre karşı savaş başlattık; bu savaş bugün de devam ediyor. Baskıcı ve diktatör bir devlet çözüm değildir. Batı Kürdistan için tek geçerli yol demokrasidir. Bölgemiz için en iyi sistem özerklik, bölgesel yönetim, federalizm ve hatta konfederasyon gibi çeşitli biçimler alabilen ademi merkeziyetçiliktir. Suriye'de tam merkezi bir sisteme geri dönmeyi ya da 2011 öncesi koşulların geri dönmesini asla kabul etmeyeceğiz."

Şam'daki hükümet ile aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek istediklerini belirten Müslim, savaşın çözüm olmadığını ve Suriye'nin bölünmesini istemediklerini söyledi.

Salih Müslim: Esad, Erdoğan'a güvenmiyor, normalleşmeden sonuç çıkmaz

'Türkiye'ye düşman olmadık, Türkiye ile sorunumuz yok'

Salih Müslim, röportajda Türkiye'deki barış sürecini de yorumladı.

Müslim, "Türkiye, hem kendi ülkesinde barış talep edip hem de Batı Kürdistan'daki Kürtleri tehdit edemez. Bu nedenle Türk hükümeti bu konudaki tutumunu değiştirmek zorunda kalıyor" dedi ve ekledi:

"Biz Kürtler Türkiye'ye düşman olmadık, Türkiye ile sorunumuz yok, Suriye'de haklarımızı talep etmek için silaha sarıldık. Türkiye ayrıca Suriye'deki Kürt Sorunu'nu çözmek için Şam hükümetine baskı yapmalı."

Salih Müslim kimdir? Salih Müslim, 3 Mart 1951'de Kobani'de doğdu. 1970'li yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldı. Mustafa Barzani'nin Irak hükümetine karşı sürdürdüğü mücadeleden etkilenerek Kürt siyasi hareketine ilgi duymaya başladı. 1998'de Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) Suriye kolu olan Suriye Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP-S) katıldı. 2003'te bu partiden ayrılan Müslim, aynı yıl kurulan PYD'ye katıldı. Önce partinin yönetim kurulu üyesi olan, 2010'da Asya Abdullah ile birlikte PYD Eş Başkanı seçilen Salih Müslim, eşi ile birlikte bir süre Suriye'de hapsedildikten sonra aynı yıl Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kampına kaçtı. 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Mart ayında Kamışlı'ya dönen Müslim'in başkanlığında PYD, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin ortaya çıkışında önde gelen siyasi parti ve aktör haline geldi. Salih Müslim, Türkiye'de de kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Müslim, 2013 ve 2014 yıllarında dönemin çözüm süreci sırasında, hükümet tarafından Suriye'nin geleceği hakkında müzakerelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet edilmişti. PYD, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Demokratik uygarlık ve demokratik toplum" felsefesini ilke edinmiş bir parti. Türkiye'ye göre ise PYD, "PKK'nın Suriye'deki örgütsel-ideolojik kolu ve terör örgütü". 2017'de PYD eş başkanlığını bırakan Salih Müslim, 2018 yılında Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın "En çok aranan teröristler" listesine eklendi. Müslüm, 25 Şubat 2018'de Türkiye'nin talebi üzerine Çekya'nın başkenti Prag'da kısa süre gözaltında tutuldu, 2 gün sonra serbest bırakıldı. 17 Mart 2018'de Çek makamları Türkiye'nin Müslim'in iadesi talebini reddetti. Temmuz 2019'da kırmızı bültenden çıkartılan Müslim, halen PYD Başkanlık Konseyi Üyesi olarak görev yapıyor ve Suriye'nin önde gelen Kürt siyasetçileri arasında yer alıyor.

(NÖ)