Salih el-Aruri kimdir?

Ekim 2017’den ölümüne kadar Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevindeydi.

19 Ağustos 1966’da Batı Şeria’nın Ramallah kentinde doğdu. 1985 yılında El-Halil Üniversitesi'nde İslam Hukuku Fakültesi'ne kaydoldu.

Hamas’ın ve grubun askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurulduğu ilk yıllarda önemli roller üstlenen El-Aruri, örgütün Batı Şeria’daki kapasitesini güçlendirmek için aktif çalıştı.

Kasım 1990'da İsrail tarafından tutuklandı, altı ay hapiste kaldı. Tahliye olduktan kısa süre sonra tekrar tutuklandı ve 1992-2007 yıllarını hapishanede geçirdi. 2007’de kısa bir süreliğine tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan El-Aruri, 2007-2010 dönemini de hapishanede geçirdi.

El-Aruri, 2006’da Hamas tarafından yakalanan İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasındaki belirleyici rolü nedeniyle Mart 2010’da serbest bırakıldı. Hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra İsrail tarafından sınır dışı edildi ve Suriye’nin başkenti Şam’a taşındı.

Suriye savaşının başlamasının ardından 2012’de Şam’ı terk ederek Türkiye’ye taşındı.

10 Eylül 2015’te ABD Hazine Bakanlığı tarafından “Hamas’ın Batı Şeria’daki askeri operasyonlarını finanse edip yönetmesi, çeşitli terörist saldırılar ve kaçırmalarla bağlantılı olması” iddiasıyla ‘terör listesi’ne alındı ve hakkında bilgi verenlere beş milyon dolar ödül verileceği açıklandı.

Ankara ile Tel Aviv arasında 2016’daki ‘normalleşme’ öncesi Türkiye’den, 2017’de ise Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez monarşilerinin baskıları sonucu Katar’dan sınır dışı edildi.

2017’den ölümüne dek Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde, Hizbullah kontrolündeki Dahiye bölgesinde ikamet ediyordu. Örgütün, İran öncülüğündeki ‘Direniş Ekseni’ ile kurduğu ilişkide kilit isimlerden biriydi.

7 Ekim 2023’te başlayan ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ sonrası İsrail’in başlıca hedefleri arasındaydı.

Hamas, hareketin “Batı Şeria'daki lideri” olarak nitelendirdiği Salih el-Aruri’nin (Ebu Muhammed), İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanları Semir Fandi ve Azzam el-Akra ile Mahmud Zeki Şahin, Muhammed Başaşa, Muhammed el-Rayis, Ahmed Hammud’la birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı.

(VC)