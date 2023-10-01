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Yayın Tarihi: 1 Ekim 2023 18:26
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2023 18:33
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Saldırıyı HPG üstlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırıyı HPG üstlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/01/saldiriyi-hpg-ustlendi.jpg
Fotoğraf: AA

PKK’nin silahlı gücü Halk Savunma Merkezi (HPG / Hêzên Parastina Gel) Karargah Komutanlığı, bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırıyı üstlendi.

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HPG açıklamasında, eylemi, “Ölümsüzler Taburu’na bağlı bir timden, Rojhat Zilan ve Erdal Şahin’in gerçekleştirdiğini” bildirdi.

ANF’nin haberine göre açıklamada, “Gerçekleşen eylem, ulusal ve uluslararası yasaları hiçe sayarak insan haklarını ayaklar altına alan, Türkiye ve Kurdistan’daki tüm zindanlarda geliştirilen insanlık dışı uygulama ve tecrit politikalarına, evrensel savaş yasaları tarafından yasaklanmış kimyasal silahların gerilla güçlerimize dönük kullanılmasına, Kurdistan’ın doğasına dönük gerçekleşen talan ve katliam ile Kurdistan halkı ve tüm demokratik çevreler üzerindeki faşizan baskılara karşı uyarı amaçlı yapılmış bir meşru savunma eylemidir” dendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre iki saldırgan hayatını kaybetti, yaralanan iki polisin tedavisi devam ediyor.

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/haber/hdpnin-basin-aciklamasina-polis-engeli-cok-sayida-gozalti-285684
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