ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 17:37
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2025 09:25
1 dk Okuma

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren Hakan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

Doktorlar, 10 Ekim'de saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
12 Ekim 2025

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim Cuma günü uğradığı saldırı sonucu kafasına darbe alan ve yol kenarında baygın halde bulunan Hakan Tosun, üzerinde kimlik gibi herhangi bir belge olmadan bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği için ailesine ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması geçiren ve durumunun ağır olduğu açıklanan Hakan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirilmişti.

Hakan Tosun kimdir?
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025

Tosun’un ailesi, bugün hastane önünde yaptığı açıklama “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın” çağrısında bulundu. Akşam saatlerinde açıklama yapan avukat Hakan Bozyurt ise "Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen olarak öğrendik" demişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
hakan tosun 10 Ekim Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
ilgili haberler
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025
/haber/hakan-tosun-kimdir-312523
Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı: İki kişi tutuklandı
13 Ekim 2025
/haber/gazeteci-hakan-tosuna-saldiri-iki-kisi-tutuklandi-312491
Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
12 Ekim 2025
/haber/kayip-gazeteci-hakan-tosunun-yogun-bakimda-oldugu-ogrenildi-312479
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025
/haber/hakan-tosun-kimdir-312523
Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı: İki kişi tutuklandı
13 Ekim 2025
/haber/gazeteci-hakan-tosuna-saldiri-iki-kisi-tutuklandi-312491
Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
12 Ekim 2025
/haber/kayip-gazeteci-hakan-tosunun-yogun-bakimda-oldugu-ogrenildi-312479
Sayfa Başına Git