Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

Doktorlar, 10 Ekim'de saldırıya uğrayan gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim Cuma günü uğradığı saldırı sonucu kafasına darbe alan ve yol kenarında baygın halde bulunan Hakan Tosun, üzerinde kimlik gibi herhangi bir belge olmadan bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği için ailesine ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması geçiren ve durumunun ağır olduğu açıklanan Hakan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirilmişti.

Hakan Tosun kimdir?

Tosun’un ailesi, bugün hastane önünde yaptığı açıklama “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın” çağrısında bulundu. Akşam saatlerinde açıklama yapan avukat Hakan Bozyurt ise "Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen olarak öğrendik" demişti.

