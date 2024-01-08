Saldırıdan Zafer Partisi taraftarları sorumlu tutuldu

İstanbul'da Fatih Camii avlusunda slogan atan bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen imamı ve bir öğrenciyi bıçakladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada imamın hayati tehlikesi olduğu dile getirildi.

Fatih Camii'nin avlusunda slogan attığı öne sürülen Ö.S. isimli bir kişi kendisine müdahale eden Fatih Cami imamı Galip Usta ile öğrencisi Bilal Erdem'i bıçakladı. Ö.S. saldırının ardından gözaltına alınırken saldırının nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken imam Galip Usta'nın kalbine yakın bir noktadan bıçaklandığı açıklandı. Usta'nın durumu ciddiyetini korurken sırtından bıçaklanan Bilal Erdem'in de tedavisi sürüyor.

Olaydan sonra gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor

Gözaltına alınan saldırgan ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada saldırı Zafer Partisi ile ilişkilendirildi. Zafer Partisine yakın olduğu ifade edilen @GenclikMuhalif adlı hesaptan 1 Ocak'ta yapılan "En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!" sözlerinin saldırıyı azmettirdiği öne sürüldü.

Cami avlusunda işlenen cinayet

1979 yılında Akıncılar Derneği'nin önde gelen isimlerinden Metin Yüksel, o dönem çatışma halinde bulundukları MHP'liler tarafından Fatih Camii avlusunda pusuya düşürüldü. Sözlü tartışmanın ardından silahlar çekildi ve Yüksel cami avlusunda öldürüldü. Saldırıya katılanlardan biri de daha sonra MHP'den milletvekili seçilen İhsan Barutçu'ydu. Kaset skandalı olarak anılan olayda da adı geçen Barutçu, tetiği çekenin kendisi olmadığını söylese de olayın arkasındaki isimleri açıklamadı.Tevfik Ağansoy ve Hasan Yeşildağ'ın isimleri de olayla ilgili olarak dile getirilmişti.

Metin Yüksel'in kardeşi Müfid Yüksel de 2019 yılında 'abisinin akibeti' ile tehdit edildiğini öne sürerken Sinan Oğan'ı suçlamıştı

Yüksel'in vurulduğu yer kırmızıya boyandı, 12 Eylül sonrasında bir dönem silindiğinde yerine büyük bir taş konuldu. Cami tadilata girene kadar vurulduğu yer belirgin halde tutuldu. Geçtiğimiz yıllarda Metin Yüksel için yapılan anmada camii avlusu yeniden kırmızıya boyandı.

Akıncı Gençlik 12 Eylül öncesinde Ak Genç kısaltmasını kullanıyordu. Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan Dev-Genç'i kimi yönlerden örnek alan Ak Genç, "Yeşil Komünistler" olarak da adlandırılıyordu. Metin Yüksel cinayeti sonrası Fatih'te çatılara varıncaya kadar nöbet tutan Akıncı Gençlik, MHP'lileri semtten uzaklaştırdı.

Akıncı Gençlik'ten bir kısım sonraki yıllarda İBDA çatısı altında bir araya geldi ve İBDA-C'yi oluşturdu. Yayınlarında Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi isimlerden de 'Usta' diye söz eden İBDA'cıların liderlerinden Salih Mirzabeyoğlu takam ismini kullanan Salih İzzet Erdiş de 2018 yılında öldüğünde, Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

(Mİ)