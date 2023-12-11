Saldırıda ölen DEM Parti yöneticisi defnedildi

Şırnak’ın Şenoba beldesi kırsalında bulunan Taloka köyünde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) belde örgütü yöneticisi Ahmet Gün ile oğlu Abdurrahim Gün’ün içerisinde bulunduğu araç tarandı.

Gün, olay yerinde hayatını kaybederken oğlu yaralandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Gün ile oğlu odun toplamak için saldırının gerçekleştiği alandaydı.

Saldırgan veya saldırganların kimliği hakkında henüz herhangi bir bilgi elde edinilemedi.

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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve DEM Partisinin il ve ilçe örgütleri, Barış Anneleri Meclisi, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma, Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) yöneticilerinin de katıldığı kalabalık bir konvoyla Şırnak'tan çıkarılan cenaze, beldedeki mezarlıkta kılınan cenaze namazından sonra Gün’ün cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından kısa bir konuşma yapan DBP İlçe Eş Başkanı Abdullah Yaman, “Ahmet arkadaşımız halkı, dostları ve yoldaşları için bir kale ve yuva gibiydi. Ahmet arkadaşımız, alçak gönüllü ve yurtsever bir insandı. Diline, kültürüne, coğrafyasına ve ulusuna bağlı bir insandı” dedi.

"Katil devlet"

Ahmet Gün’ün 40 yıldır halkının ve örgütünün bir emekçisi olduğunu belirten Yaman, şöyle dedi:“Ahmet arkadaşımız, bugün zalimler tarafından haksız bir şekilde şehit edildi. Ahmet arkadaş, sadece bir kişi tarafından öldürülmedi bizzat devlet tarafından öldürüldü. 40 yıldır her gün Kürt halkının evlatları karanlık güçler tarafından şehit ediliyor. Devlet zihniyeti, yıllardır Ahmet arkadaşımız ve onun gibi nice kişinin şehit edilmesine neden oldu. Hz. Ali, yeryüzünde iki zulüm çeşidinin olduğunu söyler. Birincisi zulüm yapan ikincisi ise zulmü izleyendir. Bunun için kimse Ahmet arkadaşımıza yapılan zulmü izlemesin ve kabul etmesin. Eğer bu zulmü kabul edersek biz de o zulmün ortağı oluruz. Bütün Kürt halkının başı sağ olsun."

Defin işlemlerinin ardından halk, Gün ailesine taziyelerini sunmak için ailenin evine geçti.

DEM Parti: Tesadüf değil

Konuyla ilgili açıklama yapan DEM Parti, şöyle dedi:

"Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi yöneticimiz, meclis üyemiz, emektarımız Ahmet Gün’ü silahlı bir saldırı sonucunda kaybettik. Babasıyla birlikte odun toplamaya giden Abdurrahim Gün de olay yerinde yaralandı, şu anda Şırnak Devlet Hastanesinde ameliyat edilmektedir.

"Şırnak’ta yaşanan hiçbir saldırının tesadüf olmadığını vurgulayarak, konunun derhal soruşturulup açığa çıkarılması için yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyoruz. Şırnak’ta sistemden beslenen belli güç odakları aracılığıyla yıllardır derinleştirilmek istenen çelişkiler ağır bedellere mal olmaktadır.

"Yaşanan can kaybı, münferit bir olay değildir. Bir süredir tehdit edildiğini öğrendiğimiz Gün ailesinin can güvenliğinden buna zemin sunanlar sorumludur. Failler derhal bulunup adalet önüne çıkarılmalıdır. Bu karanlık siyasete son verilmelidir. Sevgili Ahmet Gün’ü kaybetmenin derin acısıyla, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tedavisi süren Abdurrahim Gün’e acil şifalar diliyoruz." (TY/EMK)