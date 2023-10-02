Saldırıda öldürülen Bozlağan’ın cenazesi toprağa verildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında düzenlenen saldırı öncesinde aracı gasp edilerek öldürülen 24 yaşındaki Mikail Bozlağan’ın cenazesi bugün Kayseri’de toprağa verildi.

Develi ilçesi Çarşı Camiinde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

İlçede veterinerlik yapan 24 yaşındaki Mikail Bozlağan’ı Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren saldırganlar aracıyla Ankara’ya gitmişti.

Mikail Bozlağan’ın akrabası Bahri Bozlağan, NTV’ye yaptığı açıklamada, “Bir telefon aldım yeğenimden, Ankara'da bir patlama olmuş, çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış. Ortağı veteriner hekim ile teyit ettirdim, araç sizin mi diye? O da 'Bizim abi' dedi çünkü arkasında ilaçların konduğu sandık filan varmış. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için borular almış. Borular orada gözüküyormuş. Evli, iki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var” dedi.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin kimliğinin DNA incelemesiyle tespit edildiğini, saldırganın “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı.

Saldırıyı HPG üstlendi

Diğer saldırganın kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Polislerin tedavisi devam ediyor

Bakanlık, olayda yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiğini belirtti:

“Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.”

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. (AS)